Лапорта о задачах Флика: «Победы и физподготовка. Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Жоан Лапорта рассказал, что требуется от нового главного тренера «Барселоны».

«Мы просим Флика побеждать, просим, чтобы он выпускал на поле более подготовленную команду. Он сможет обеспечить ее физическую подготовку. Не жертвуя стилем и обеспечивая лучшую физическую подготовку, чтобы мы могли играть в два касания и быстро возвращать мяч. Я говорил, что у поражений будут последствия, и так оно и произошло.

Мы видели, что после 60-й минуты уровень игры команды падал, матчи заканчивались не так, как шли до этого. Так было в двух играх против «Реала», которому удавалось отыгрываться в концовках.

Я не хочу сказать, что команда не была готова, но всегда есть что улучшить, и Флик улучшит ее физическую подготовку. Для этого он будет адаптироваться к структуре клуба. Придет тренер, и они разработают план», – сказал в эфире клубного ТВ президент «Барселоны».

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14 комментариев
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Кто-нибудь может вспомнить, чтоб Абрамович или Перес говорили, что прошлый тренер (легенда клуба и всего испанского футбола) плохо готовил команду?
Не фанат Эрнандеса, мягко говоря, но тут Лапорта омерзителен. Посылаю лучи поддержки Хави, такого президента никто не заслужил. Ну, может только Тен Хаг, был бы эпичный дуэт.
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Нифига он рассуждает. Может сам бы потренировал, нет?
Опять будут заоблачные ожидания. А с таким Реалом вообще без шансов будет что то зацепить.
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Физическую подготовку обеспечивает… физрук.
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Ёпт , надо физическую нагрузку повысить, да без проблем, где там Валера ?
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Ну посмотрим что Флик сможет сделать и вдохнуть новую жизнь в Барсу
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А этому всё Реал покоя не даёт. Реал много кого тушил во втором тайме и тут дело в менталитете, стержне. Все тренеры и игроки это признали, но только не Барселона
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Флик вроде спокойнее на пресс конференциях ведёт себя. Есть шанс, что фокус у него действительно на подготовке команды будет
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Физическую подготовку обеспечивает… физрук.
Так и есть, грубо говоря. У Мадрида есть Пинтус. Видимо, Лапорта считает, что в команде Хави тренер отвечающий за физподготовку провалил сезон.
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