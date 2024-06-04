Лапорта о задачах Флика: «Победы и физподготовка. Уровень «Барселоны» падал после 60-й минуты, «Реал» дважды отыгрался в концовках»

Жоан Лапорта рассказал, что требуется от нового главного тренера «Барселоны».

«Мы просим побеждать, просим, чтобы он выпускал на поле более подготовленную команду. Он сможет обеспечить ее физическую подготовку. Не жертвуя стилем и обеспечивая лучшую физическую подготовку, чтобы мы могли играть в два касания и быстро возвращать мяч. Я говорил, что у поражений будут последствия, и так оно и произошло.

Мы видели, что после 60-й минуты уровень игры команды падал, матчи заканчивались не так, как шли до этого. Так было в двух играх против « », которому удавалось отыгрываться в концовках.

Я не хочу сказать, что команда не была готова, но всегда есть что улучшить, и Флик улучшит ее физическую подготовку. Для этого он будет адаптироваться к структуре клуба. Придет тренер, и они разработают план», – сказал в эфире клубного ТВ президент «Барселоны».