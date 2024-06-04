Лапорта о Хави: «Мы расстались элегантно, он сдержал свое слово, мы – свое. Его пресс-конференция и новые запросы навели меня на мысль, что «Барселоне» нужен новый импульс»

Жоан Лапорта дал оценку работе Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Хави хорошо поработал. Он возглавил команду в самый тяжелый момент. В прошлом году он выиграл и Суперкубок Испании. В этом сезоне дела пошли не очень хорошо, и в какой-то момент Хави сказал, что не будет продолжать работу.

Я согласился на его уход в конце сезона, потому что в сердце он куле, а в середине сезона тренеров лучше не менять.

Казалось, он не сможет дальше выдерживать давление. Но затем последовали пресс-конференция, на которой он озвучил новые взгляды, и встреча со спортивным директором, на которой он изменил свои запросы. Это привело меня к мысли, что команде нужен новый импульс, чтобы выжать из нее максимум.

У нас был вариант с , который кажется тренером, способным с этим составом конкурировать с кем угодно. Это был решающий фактор.

Думаю, мы с Хави расстались очень элегантно. Он сдержал свое слово, мы – свое. Мы договорились.

Для него двери открыты, потому что он куле. Мы хорошо закончили сезон и теперь делаем шаг с целью продолжить побеждать», – сказал в эфире клубного ТВ президент «Барселоны».

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