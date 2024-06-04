Лапорта о Хави: «Мы расстались элегантно, он сдержал свое слово, мы – свое. Его пресс-конференция и новые запросы навели меня на мысль, что «Барселоне» нужен новый импульс»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Футбол

Жоан Лапорта дал оценку работе Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«Хави хорошо поработал. Он возглавил команду в самый тяжелый момент. В прошлом году он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании. В этом сезоне дела пошли не очень хорошо, и в какой-то момент Хави сказал, что не будет продолжать работу.

Я согласился на его уход в конце сезона, потому что в сердце он куле, а в середине сезона тренеров лучше не менять.

Казалось, он не сможет дальше выдерживать давление. Но затем последовали пресс-конференция, на которой он озвучил новые взгляды, и встреча со спортивным директором, на которой он изменил свои запросы. Это привело меня к мысли, что команде нужен новый импульс, чтобы выжать из нее максимум.

У нас был вариант с Ханси Фликом, который кажется тренером, способным с этим составом конкурировать с кем угодно. Это был решающий фактор.

Думаю, мы с Хави расстались очень элегантно. Он сдержал свое слово, мы – свое. Мы договорились.

Для него двери открыты, потому что он куле. Мы хорошо закончили сезон и теперь делаем шаг с целью продолжить побеждать», – сказал в эфире клубного ТВ президент «Барселоны».

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31 комментарий
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>>Думаю, мы с Хави расстались очень элегантно

Да уж, элегантнее некуда. Ржали всей маршруткой.
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Ну а куле вы его остаться просили
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Жирный лепит отмазки )
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Элегантно дать пинок под зад в скорости после подписанного нового контракта, назвав это элегантной фразой- я этим открыл ему дверь в будущее!...Лапорта, такой элегант!))
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Сначала вы элегантно выпроводили Месси , потом еще одной легенде , низко поклонившись , указали на дверь ! Браво самой элегантной команде современного мира!!
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Мы расстались элегантно,
Место тренера вакантно
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Как сказал Дон Карло: "слова унёс ветер"
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вот из-за таких как ты, Барселона как команда до сих пор в большой и жирной КУЛЕ
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Барсе нужен новый импульс - пора валить и тебе!
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Ответ kaka10
Перевожу слова Хави с сектанского на человеческий, из-за которых Лапорта прогнал его Хави: у Барселоны с финансами всё печально, ещё трёх топ игроков, которых я хочу мне не купят, конкурировать с Реалом не сможем Флик: Состав меня устраивает, будем бороться строить команду
всё правильно.но дело ещё в том что, Хави и с этими троими топ игроками бы ничего не исправил,и это всё Лапорта хорошо видел и чувствовал
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+2
Барсе нужен новый импульс - пора валить и тебе!
+1
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Ну а куле вы сосьос?
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> кажется тренером, способным с этим составом конкурировать с кем угодно
очевидный обман или самообман)
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Лапорта конечно сказочный популист
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Ну по крайней мере я был в костюме - добавил Лапорта
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Мастер элегантности с красным носом кловуна
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Правильно было бы сказать, что Хави ушёл элегантно, при том, что конкретно ты обошёлся с ним по-свински.
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Ответ кот 26
Сначала вы элегантно выпроводили Месси , потом еще одной легенде , низко поклонившись , указали на дверь ! Браво самой элегантной команде современного мира!!
Да и сага с де Йонгом с каждым разом всё элегантнее
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с каких пор дать пинка под зад. это называется элегантно указать на дверь???
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Какое именно из двух слов Хави сдержал?
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Убрали тренера за то что он сказал что у клуба финансовые проблемы. Лапорт опроверг высказывание тем что до сих пор не зарегистрирован новый тренер. Кто этого популиста поддерживает?
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Лапорта не заплатил Хави отступные - это, конечно, элегантно!
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мем "врун" тут уместен
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Барсе реально нужен новый уровень, так что в 2026 кое кто сядет на бутылку
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Ну и балабол
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упоротый чел, бесспорно
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в принципе, все по делу. Хави неплохо отработал, можно было и оставить, но с другой стороны, ничего примечательного показано не было, поэтому можно было и убрать без особых потерь. вряд ли Флик покажет себя хуже. Хави ведь просто легенда большая для клуба, поэтому и уход кажется печальным, ведь он ничего плохого не сделал. но. и ничего хорошо.
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Как раз таки и Хави не сдержал слово и Лапорта🤣
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Добрый расход это хорошее, но не столь частое явление. Лапорта - куле и Хави - куле.
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