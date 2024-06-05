Родри о победе «Реала» в ЛЧ: «Они доказали, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Родри высоко оценил успехи «Реала».

Ранее вингер мадридского клуба Родриго заявил, что «Манчестер Сити» был лучше в четвертьфинале Лиги чемпионов и назвал «горожан» лучшей командой мира.

«Мадрид» доказал, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

«Они снова выиграли Лигу чемпионов, и, как правило, ее выигрывает тот, кто заслуживает этого», – добавил испанец.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красава Родри, высказался по спортивному и без нытья.
+27
-3
+24
Молодец, достойно.
+15
-3
+12
вот это удар под дых, как сейчас переобуваться всем глорам Сити и Гвардиолы, которые уже третий год твердят про везение, отскоки и судей? Пришла беда, откуда не ждали
+14
-5
+9
Ответ mr kovalsky
ну вообще сам Гвардиола всегда говорил, что клуб, выигравший лч, является лучшей командой мира в данный момент
Ну тут не надо быть гением, это всем адекватным людям понятно
+6
0
+6
чтобы говорить про корону, надо минимум ещё 14 лч брать
+3
0
+3
Ответ igorkruglov
вот это удар под дых, как сейчас переобуваться всем глорам Сити и Гвардиолы, которые уже третий год твердят про везение, отскоки и судей? Пришла беда, откуда не ждали
ну вообще сам Гвардиола всегда говорил, что клуб, выигравший лч, является лучшей командой мира в данный момент
+6
-3
+3
Корона останется у королей 😎
+3
-1
+2
Матч Реал-Сити - лучшее что было весной в еврокубках. Очень жаль что из-за дурной системы жеребьевки от чеферина второй год подряд одна ветка ПО значительно слабее второй. Считай досрочный финал/полуфинал вышел.
Было бы здорово в следующем году играть против команды Родри в финале и снова выявить кто лучший. Там Челханоглу заявил что он лучший ПЗ)
+3
-2
+1
МС постарается отобрать корону у Реала, Реал постарается отобрать Родри у МС)
+1
0
+1
Наконец-то Родри увидел команду, которая играла 😁

Родри (игрок «Сити»): «Честно говоря, сегодня я видел только одну команду на поле».
+1
-1
0
Очень адекватно и корректно высказался Родри, респект!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий