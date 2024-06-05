Родри о победе «Реала» в ЛЧ: «Они доказали, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону»
Родри высоко оценил успехи «Реала».
Ранее вингер мадридского клуба Родриго заявил, что «Манчестер Сити» был лучше в четвертьфинале Лиги чемпионов и назвал «горожан» лучшей командой мира.
«Мадрид» доказал, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
«Они снова выиграли Лигу чемпионов, и, как правило, ее выигрывает тот, кто заслуживает этого», – добавил испанец.
В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
Было бы здорово в следующем году играть против команды Родри в финале и снова выявить кто лучший. Там Челханоглу заявил что он лучший ПЗ)
Родри (игрок «Сити»): «Честно говоря, сегодня я видел только одну команду на поле».