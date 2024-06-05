Родри о победе «Реала» в ЛЧ: «Они доказали, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону»

Родри высоко оценил успехи «Реала».

Ранее вингер мадридского клуба Родриго заявил, что «Манчестер Сити» был лучше в четвертьфинале Лиги чемпионов и назвал «горожан» лучшей командой мира.

«Мадрид» доказал, что это лучшая команда мира. В следующем сезоне мы постараемся отобрать у них корону», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

«Они снова выиграли Лигу чемпионов, и, как правило, ее выигрывает тот, кто заслуживает этого», – добавил испанец.

В сезоне-2023/24 «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.