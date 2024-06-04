Мареска стал 5-м в списке самых дорогих тренеров. «Челси» выплатил 10 млн фунтов «Лестеру»

Компенсация за Энцо Мареску стала одной из самых крупных в истории.

Сообщалось, что «Челси» выплатил « » 10 млн фунтов. Согласно подсчетам Daily Mail, лишь за 4 специалистов когда-либо платили больше.

В топ-10 вошли:

1. – из « » в «Баварию» за 25 млн евро (21,7 млн фунтов).

2. Грэм Поттер – из «Брайтона» в «Челси» за 21,5 млн фунтов.

3. -Боаш – из «Порту» в «Челси» за 15 млн евро (13,2 млн фунтов).

4. – из «Бернли» в «Баварию» за 12 млн евро (10,22 млн фунтов).

5. Энцо Мареска – из «Лестера» в «Челси» за 10 млн фунтов.

6. Арне Слот – из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» за 11 млн евро (9,42 млн фунтов).

7. Брендан Роджерс – из «Селтика» в «Лестер» за 8,8 млн фунтов.

8. Рубен Аморим – из «Браги» в «Спортинг» за 10 млн евро (8,4 млн фунтов).

9. Жозе Моуринью – из «Интера» в «Реал» за 8 млн евро (6,9 млн фунтов).

10. Жозе Моуринью – из «Порту» в «Челси» за 7,8 млн евро (5,2 млн фунтов).