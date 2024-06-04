Мареска стал 5-м в списке самых дорогих тренеров. «Челси» выплатил 10 млн фунтов «Лестеру»
Компенсация за Энцо Мареску стала одной из самых крупных в истории.
Сообщалось, что «Челси» выплатил «Лестеру» 10 млн фунтов. Согласно подсчетам Daily Mail, лишь за 4 специалистов когда-либо платили больше.
В топ-10 вошли:
1. Юлиан Нагельсманн – из «Лейпцига» в «Баварию» за 25 млн евро (21,7 млн фунтов).
2. Грэм Поттер – из «Брайтона» в «Челси» за 21,5 млн фунтов.
3. Андре Виллаш-Боаш – из «Порту» в «Челси» за 15 млн евро (13,2 млн фунтов).
4. Венсан Компани – из «Бернли» в «Баварию» за 12 млн евро (10,22 млн фунтов).
5. Энцо Мареска – из «Лестера» в «Челси» за 10 млн фунтов.
6. Арне Слот – из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» за 11 млн евро (9,42 млн фунтов).
7. Брендан Роджерс – из «Селтика» в «Лестер» за 8,8 млн фунтов.
8. Рубен Аморим – из «Браги» в «Спортинг» за 10 млн евро (8,4 млн фунтов).
9. Жозе Моуринью – из «Интера» в «Реал» за 8 млн евро (6,9 млн фунтов).
10. Жозе Моуринью – из «Порту» в «Челси» за 7,8 млн евро (5,2 млн фунтов).
Да и Роджерс в Лестере кубок выиграл