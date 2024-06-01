Помазун интересен «Рубину» и «Химкам» (Metaratings)

Илья Помазун в межсезонье может перейти в «Рубин» или «Химки».

Казанский и подмосковный клубы интересуются вратарем « », права на которого принадлежат , сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что также привлек внимание «Динамо».

В 29 матчах прошедшего сезона Мир голкипер 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.