Помазун интересен «Рубину» и «Химкам» (Metaratings)
Илья Помазун в межсезонье может перейти в «Рубин» или «Химки».
Казанский и подмосковный клубы интересуются вратарем «Урала», права на которого принадлежат ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что Помазун также привлек внимание «Динамо».
В 29 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ голкипер 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.
Спартаку не нужен вратарь, точнее нужен второй вратарь, первый Максименко, Селихов постоянно травмирован, Свинов в Химки по слухам уходит. Динамо проще купить Сысуева у Оренбурга, он и моложе и уже работал с Личкой. Зенит хочет купить Латышонка. В то что Памазун уйдет в аренду сомневаюсь, скорее начнем сезон в ЦСКА, пока Акенфеев и Тороп лечится, а потом уйдет в аренду, но думаю что это будет Ростов.