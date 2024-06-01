Помазун интересен «Рубину» и «Химкам» (Metaratings)

Теги ЦСКА Химки Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Илья Помазун Футбол

Илья Помазун в межсезонье может перейти в «Рубин» или «Химки».

Казанский и подмосковный клубы интересуются вратарем «Урала», права на которого принадлежат ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Помазун также привлек внимание «Динамо».

В 29 матчах прошедшего сезона Мир РПЛ голкипер 7 раз сыграл на ноль. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А можно вопрос спортсу? Почему в приложении постоянно выбрасывает на свежие новости? Сижу, читаю, что вчера было, пролистал до 21 часа. Потом отвлекся, через время захожу и сразу на свежие новости переводит. Я хочу дочитать, что вчера упустил
+1
0
+1
Опять в аренду?
+1
-1
0
У Рубина бан от ФИФА на три трансферных окна, после оплаты задолженностей возможно снимут (но не точно). В Химках основной вратарь Обухов никуда не уходит.
0
0
0
Ответ Islam Gasanov
Опять в аренду?
А как иначе? За него ЦСКА захочет 6-7 миллионов, способных такую сумму заплатить мало. Зенит, Динамо и Спартак.
Спартаку не нужен вратарь, точнее нужен второй вратарь, первый Максименко, Селихов постоянно травмирован, Свинов в Химки по слухам уходит. Динамо проще купить Сысуева у Оренбурга, он и моложе и уже работал с Личкой. Зенит хочет купить Латышонка. В то что Памазун уйдет в аренду сомневаюсь, скорее начнем сезон в ЦСКА, пока Акенфеев и Тороп лечится, а потом уйдет в аренду, но думаю что это будет Ростов.
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Пока не вылетели, но уже команду растаскивают.
У Помазуна контракт с ЦСКА, в Урале он в аренде
0
0
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Пока не вылетели, но уже команду растаскивают.
Он принадлежит ЦСКА, в конце сезона итак уйдет из Урала.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий