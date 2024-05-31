Отступные за Чалова для отдельных лиг – от 3 млн евро. ЦСКА перечислит Федору половину денег свыше этой суммы (Иван Карпов)

Федор Чалов может хорошо заработать при переходе в другой клуб.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что сумма выкупа форварда для европейских клубов из отдельных лиг начинается с 3 млн евро. При этом футболист получит половину денег, которые будут выплачены армейцам сверх этих 3 млн.

В числе претендентов на 26-летнего игрока называются «Монако» и еще два клуба из Европы. Варианта с «Марселем» нет.

«По факту грядет аукцион, где парня скорее заберет тот, кто предложит лучшую цену, и она может оказаться даже выше 4,2 млн», – отмечает Карпов.

Утверждается, что при продлении контракта с Чаловым не были предусмотрены ни подъемные, ни комиссионные агенту, ни иные бонусы. Нападающему немного подняли зарплату за желание дать клубу заработать на трансфере. Стороны условились, что выбирать лучшее предложение они будут вместе.

В этом сезоне забил 12 голов в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.