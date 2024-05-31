Отступные за Чалова для отдельных лиг – от 3 млн евро. ЦСКА перечислит Федору половину денег свыше этой суммы (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Марсель Монако премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов деньги Футбол

Федор Чалов может хорошо заработать при переходе в другой клуб.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что сумма выкупа форварда ЦСКА для европейских клубов из отдельных лиг начинается с 3 млн евро. При этом футболист получит половину денег, которые будут выплачены армейцам сверх этих 3 млн.

В числе претендентов на 26-летнего игрока называются «Монако» и еще два клуба из Европы. Варианта с «Марселем» нет.

«По факту грядет аукцион, где парня скорее заберет тот, кто предложит лучшую цену, и она может оказаться даже выше 4,2 млн», – отмечает Карпов.

Утверждается, что при продлении контракта с Чаловым не были предусмотрены ни подъемные, ни комиссионные агенту, ни иные бонусы. Нападающему немного подняли зарплату за желание дать клубу заработать на трансфере. Стороны условились, что выбирать лучшее предложение они будут вместе.

В этом сезоне Чалов забил 12 голов в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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все кто пишут чушь, если бы его не продлили, летом он мог начинать вести переговоры о переходе СА, и ЦСКА вообще бы ничего не заработал, так что 3 млн это просто братская компенсация со стороны Чалова
+25
-3
+22
Ответ Alexandr Bychkov
Что за бред? Гинер на лоха не похож А карпу бы закусывать
ну либо ушел он бесплатно сейчас свободным, так что вполне верю в такое
+21
-1
+20
Ответ Benjamin
А когда-то ЦСКА был образцово-показательным клубом по продаже игроков в Европу
Всё изменилось после того,как Чалова за 23 не продали. Теперь вот только 3
+5
0
+5
А когда-то ЦСКА был образцово-показательным клубом по продаже игроков в Европу
+5
-3
+2
А при переходе в Зенит,помимо суммы трансфера, Чалова должен будет отдавать половину зенитовской зарплаты ЦСКА)
+3
-1
+2
Ответ deligy
Это не благотворительность, а плата за возможность уйти спокойно летом, так как зимой куда сложнее было бы найти клуб
Сложнее, если за тебя платить не надо?) Что за чушь ты несешь? (с)
+2
-1
+1
Что за бред? Гинер на лоха не похож
А карпу бы закусывать
+5
-5
0
За такие деньги отпускать, пусть на лавке сидит лучше 😂
+2
-2
0
Минусуй Федьку!!! Он нулевой последние 2 сезона...
0
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Чалов по цене дублёра РПЛ
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Задеревенел. Кому он нужен?
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Почему Монако не хочет Чалова.
С Головиным хороший тендем
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Ленорыч,ку-ку! Потерял ты хватку. Нужно было в свое время в АПЛ продавать за приличные деньги.
0
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0
Ответ Destro7451
все кто пишут чушь, если бы его не продлили, летом он мог начинать вести переговоры о переходе СА, и ЦСКА вообще бы ничего не заработал, так что 3 млн это просто братская компенсация со стороны Чалова
Это не благотворительность, а плата за возможность уйти спокойно летом, так как зимой куда сложнее было бы найти клуб
+2
-2
0
Ответ art-madeSamara@yandex.ru
Сложнее, если за тебя платить не надо?) Что за чушь ты несешь? (с)
Голова лишь для того чтобы покушать?
Да, рынок куда меньше зимой, даже для свободных агентов.
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