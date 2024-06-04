Лапорта о Мбаппе в «Реале»: «Не очень хорошая новость для «куле». Но мне больше нравится философия «Барсы» – формирование команды из воспитанников»
Президент «Барселоны» высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
Мадридский клуб вчера объявил о подписании пятилетнего контракта с французским нападающим.
«Для «куле» это не очень хорошая новость. Но что касается Мбаппе, то мне больше нравится наша спортивная философия – формирование команды из воспитанников.
Я уважаю то, что делают соперники, но я придерживаюсь нашей философии», – сказал Жоан Лапорта в интервью клубному каналу.
Хорош брехать, Лапорта, все всё понимают
Напомним, Барса сейчас в кризисе из за не оптимальных трат на трансферы.
Философия конечно лучше. Топ чемпа по ЗП
1 воспитанник Френки
2 воспитанник Лева
3 Килиан Мбаппе...
Это сверхпопулизм. Лапорта делает свой клуб еще смешнее со своими высказываниями)