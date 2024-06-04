Лапорта о Мбаппе в «Реале»: «Не очень хорошая новость для «куле». Но мне больше нравится философия «Барсы» – формирование команды из воспитанников»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Килиан Мбаппе Футбол

Президент «Барселоны» высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб вчера объявил о подписании пятилетнего контракта с французским нападающим.

«Для «куле» это не очень хорошая новость. Но что касается Мбаппе, то мне больше нравится наша спортивная философия – формирование команды из воспитанников.

Я уважаю то, что делают соперники, но я придерживаюсь нашей философии», – сказал Жоан Лапорта в интервью клубному каналу.

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49 комментариев
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Тратить 135 лямов на Коутинью - это тоже была часть "клубной философии"?
Хорош брехать, Лапорта, все всё понимают
+62
-4
+58
Мне нравится Мерседес у соседа, но я предпочитаю свой путь, кредит на Весту
+35
0
+35
🤦🤦🤦
Напомним, Барса сейчас в кризисе из за не оптимальных трат на трансферы.
+16
0
+16
Популист обыкновенный
+13
-1
+12
Ответ Олег Самсонович
Комментарий скрыт
Кубок памперса и кубок предсезонки?)
+13
-1
+12
Ответ Oliver Kromwel
Тратить 135 лямов на Коутинью - это тоже была часть "клубной философии"? Хорош брехать, Лапорта, все всё понимают
Но эти безумия были же не при Лапорте))
+8
-2
+6
Ответ Raul14
Кубок памперса и кубок предсезонки?)
🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Ха Ха.
Философия конечно лучше. Топ чемпа по ЗП
1 воспитанник Френки
2 воспитанник Лева
3 Килиан Мбаппе...
+5
-1
+4
зависть - она такая😄
+4
0
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Представляю, Барселона вылетит в сегунду...
+3
0
+3
Ответ Raul14
Левандовски, Рафинья, Араухо, Торрес, Гюндоган, Тер Стеген, Педри, все воспитанники 🤣
Некоторые "болещики " Барселоны думают , что Педри это воспитаник клуба, это серьёзно
+2
0
+2
Ну да,за неимением барыни обычно дрючат дворника..))
+2
0
+2
Ответ samatzakirzyanov
Это Лапорта тратил?
Мне кажется, руководи он Барсой вместо Бартомеу, то тратил бы еще хлеще
+3
-1
+2
Ямал будет самым молодым игроком, котрого насиловали Мбаппе, Винисиус и Родриго 😂
+2
0
+2
Купить 34 летнего за 60 млн и купить Торреса за 55 млн. Тоже философия? ))
Это сверхпопулизм. Лапорта делает свой клуб еще смешнее со своими высказываниями)
+2
-1
+1
Ответ Oliver Kromwel
Тратить 135 лямов на Коутинью - это тоже была часть "клубной философии"? Хорош брехать, Лапорта, все всё понимают
ты немного запоздал с предъявой - эти все безобразия творил еще бармалей:))))
+2
-1
+1
Ответ samatzakirzyanov
Это Лапорта тратил?
Нет эти деньги тратил бартомеу
+1
0
+1
Блин какой же популист вонючий. Когда уже он свалит с моего любимого клуба? Превратили все в дешёвый цирк, буквально все. Как будто 62 миллиона за рафинию не он платил. Или не у левандовского зарплата 24 миллиона. Реально один из самых раздражающих людей связанных с футболом.
+1
0
+1
Ответ Rio (BLR)
Ха Ха. Философия конечно лучше. Топ чемпа по ЗП 1 воспитанник Френки 2 воспитанник Лева 3 Килиан Мбаппе...
зато у барсы много воспитанников)а у реала одни наемники)
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Ответ Руслан Узденов
Хави уволили за то, что он сказал, что у Барсы нет денег. Не может же Лапорта повторить его слова.
блин достали с этим бредом)хави в первую очередь уволили потому что у команды игры вообще не было
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Не станет, не переживай. С таким клоуном во главе даже в ЛЧ попасть за счастье
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Ответ samatzakirzyanov
Когда то своя Веста Лапорты постоянно объезжала Мерседес...
Ну ведь и конструктором той Весты был отнюдь не дядя Ваня
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Ответ Артём Никулин
Мне кажется, руководи он Барсой вместо Бартомеу, то тратил бы еще хлеще
Вот видишь, тебе лишь кажется. Поэтому безосновательно сейчас катить бочку на Лапорту. Все таки у Барсы реально в составе много воспитанников.
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Ответ Axmat Cecenov
Некоторые "болещики " Барселоны думают , что Педри это воспитаник клуба, это серьёзно
ну вообще то педри правда воспитанник)хоть и не выпускник ла масии
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Ответ Predator87
зато у барсы много воспитанников)а у реала одни наемники)
По мне так из текущего состава полосатых воспитанников в старте Реала ни играл бы никто.
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Ответ Predator87
тут он прав.я вообще не понимаю как можно болеть за команду где тупо забили на своих воспитанников.
А что значит забили? Вроде Кастильо никто не закрывал, и академия Мадрида - одна из самых успешных по кол-вы играющих в топ-5 и по продажам.
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Ответ Олег Самсонович
Комментарий скрыт
Кубок Мэра и кубок Пляжа?
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Ответ Oliver Kromwel
Тратить 135 лямов на Коутинью - это тоже была часть "клубной философии"? Хорош брехать, Лапорта, все всё понимают
Это Лапорта тратил?
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Поэтому Левандовски и Де Йонг больше Мбаппе будут получать. Свои воспитанники же как никак 😅😅
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Угу... Неймар, Суарес, Коутиньо, Левандовски, Гризманн... Это же всё воспитанники. В системе клуба с 7 лет
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