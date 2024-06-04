Лапорта о Мбаппе в «Реале»: «Не очень хорошая новость для «куле». Но мне больше нравится философия «Барсы» – формирование команды из воспитанников»

Президент «Барселоны» высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Мадридский клуб вчера объявил о подписании пятилетнего контракта с французским нападающим.

«Для «куле» это не очень хорошая новость. Но что касается , то мне больше нравится наша спортивная философия – формирование команды из воспитанников.

Я уважаю то, что делают соперники, но я придерживаюсь нашей философии», – сказал в интервью клубному каналу.