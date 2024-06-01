Глава «ПСЖ» о Суперлиге: «Реал» и «Барса» не могут играть друг с другом 20 матчей. «Мадрид» хочет брать ЛЧ, но пытается ее разрушить, в этом нет смысла»

В «ПСЖ» ждут возвращения «Реала» и «Барсы» в Ассоциацию европейских клубов.

Об этом заявил президент « » и председатель европейских клубов (ECA) . Ранее в ECA после выхода из вернулся «Ювентус».

«Мы ждем их с распростертыми объятиями, хотим, чтобы они были с нами. Суперлига... Две команды не могут сыграть друг с другом 20 матчей. Я очень уважаю эти два клуба, их болельщиков, которых очень много, но им нет смысла оставаться в стороне.

У « » большая история в еврокубка, они всегда хотят выиграть [Лигу чемпионов]. Но также они хотят ее разрушить. В этом нет смысла. Любишь ты или ненавидишь? Если любишь, то должен защищать.

Лига чемпионов очень важна для нас и, думаю, в глубине души для них тоже. Буду рад, если смогу поговорить с ними о том, как важно быть едиными, сесть, проанализировать новый формат, обсудить его... Это было бы важно для всех.

Да, конечно, думаю, «Барсу» легче убедить вернуться. В силу своего положения ей нужно быть здесь больше, чем кому-либо другому. Если бы я был их президентом, то вернулся бы завтра. Лапорта – хороший человек», – сказал Аль-Хелайфи.