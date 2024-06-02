Мостовой о 2:1 с «Балтикой»: «Эта игра – показатель всего сезона «Зенита», как мы шли. Могло быть 5:1, но произошло как произошло»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой подвел итоги сезона для «Зенита».

Сегодня команда Сергея Семака выиграла Фонбет Кубок России, обыграв «Балтику» в финальном матче (2:1). Ранее «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.

«Нас предупреждали, что исторически, когда мы играли с командами‑аутсайдерами на бумаге, никогда матчи легко не складывались. Сегодня так и произошло. Хотя у нас было супер много моментов и подходов. Счет должен быть 5:1, но произошло так, как произошло.

Сегодняшняя игра – показатель всего сезона, как мы шли. Непонятные потери очков, непонятно сегодня пропущенный мяч, и потом со всеми силами пытаемся вытащить игру. Весь сезон так и было.

Это, наверное, самый тяжелый сезон. Слава богу, мы его пережили с горем пополам. Выиграли все и, наверное, заслужили», – сказал полузащитник «Зенита».

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8 комментариев
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Ну сегодня действительно хорошо сыграли.
Правда Балтика особо в автобус (в отличие от ЦСКА) и не умеет.
Ну и радует, что во втором важнейшем матче подряд показали характер и желание переломить исход и победить!
Почему то была уверенность, что пенальти не будет
+7
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+7
Ответ Deca
Андрей смазал представление своей игрой как о игроке в конце чемпионата.
Исправился золотой голевой, надеюсь, в следующем сезон без травм и наберет форму
+4
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+4
Андрей смазал представление своей игрой как о игроке в конце чемпионата.
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Справедливый счёт в этом матче 2-2, в основное время.
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Ответ ТрактоПоктер
Ну сегодня действительно хорошо сыграли. Правда Балтика особо в автобус (в отличие от ЦСКА) и не умеет. Ну и радует, что во втором важнейшем матче подряд показали характер и желание переломить исход и победить! Почему то была уверенность, что пенальти не будет
А я надеялся что будет. Но что есть то есть...
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Ответ Roman-Roman-212
Справедливый счёт в этом матче 2-2, в основное время.
Счёт на табло!
Все остальное лирика и слёзы
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