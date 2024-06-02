Мостовой о 2:1 с «Балтикой»: «Эта игра – показатель всего сезона «Зенита», как мы шли. Могло быть 5:1, но произошло как произошло»
Андрей Мостовой подвел итоги сезона для «Зенита».
Сегодня команда Сергея Семака выиграла Фонбет Кубок России, обыграв «Балтику» в финальном матче (2:1). Ранее «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.
«Нас предупреждали, что исторически, когда мы играли с командами‑аутсайдерами на бумаге, никогда матчи легко не складывались. Сегодня так и произошло. Хотя у нас было супер много моментов и подходов. Счет должен быть 5:1, но произошло так, как произошло.
Сегодняшняя игра – показатель всего сезона, как мы шли. Непонятные потери очков, непонятно сегодня пропущенный мяч, и потом со всеми силами пытаемся вытащить игру. Весь сезон так и было.
Это, наверное, самый тяжелый сезон. Слава богу, мы его пережили с горем пополам. Выиграли все и, наверное, заслужили», – сказал полузащитник «Зенита».
Правда Балтика особо в автобус (в отличие от ЦСКА) и не умеет.
Ну и радует, что во втором важнейшем матче подряд показали характер и желание переломить исход и победить!
Почему то была уверенность, что пенальти не будет
Все остальное лирика и слёзы