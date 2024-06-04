Владимир Федотов: «Тренировать ЦСКА – исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное судьбой. Мы были одной армейской семьей»

Владимир Федотов высказался об уходе из ЦСКА.

Вчера московский клуб объявил об отставке главного тренера. Его место займет Марко Николич.

«Очень жаль покидать ЦСКА, тем более еще свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова футбольная жизнь и тренерская доля. Тренировать ЦСКА – исключительная честь и ответственность, большое счастье, данное нам судьбой. Мы благодарны руководству за выбор и шанс возглавить клуб с великой историей. Думаю, мы использовали его сполна – взяли серебро и Кубок России.

Мы благодарны футболистам за их труд, проявленный характер и мастерство! На поле не было равнодушных, ребята выходили с одной целью – победить. Также хотим сказать спасибо нашим самым лучшим болельщикам за фантастическую поддержку и объективную оценку нашей игры. Фанатский сектор – за перфомансы и единение во время игр Кубка! Нам не хватало этого на матчах чемпионата.

Благодарим всех сотрудников футбольного клуба, тренировочной базы и ВЭБ Арены. А также журналистов, с кем взаимодействовали в течение этих сезонов.

Мы были одной армейской семьей, и в нашем сердце навсегда останется ее частичка!» – заявил Федотов.

Увольнение Федотова − стратегическая ошибка ЦСКА