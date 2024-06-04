«Футболисты ЦСКА теряли мастерство при Федотове, он хотел быть тренером наудачу. Слуцкому везло, а затем регресс – так и тут». Пономарев об увольнении тренера

Владимир Пономарев одобрил решение ЦСКА отправить Владимира Федотова в отставку.

«Положительно отношусь к этому решению . Игроки при регрессировали, теряли свое мастерство, физические данные.

Неопытный он тренер, Федотов хотел быть тренером наудачу. Бывает, что везет. Вот Слуцкому в свое время повезло, когда он пришел на готовую команду. Довольно удачно получилось у него сначала, а затем наступил регресс.

Так и Федотов – пришел на готовую команду, вроде нормально все, но затем все испортилось. Нужен сумасшедший опыт, чтобы научить футболистов играть», – сказал бывший защитник армейцев.

Федотов возглавил команду с лета 2022 года. Под его руководством ЦСКА выиграл Фонбет Кубок России и стал вице-чемпионом страны в сезоне‑2022/23. В минувшем сезоне клуб занял 6-е место в Мир РПЛ.