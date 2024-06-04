Радимов про Федотова: «Без работы не останется, не сомневаюсь. Его период в ЦСКА очень хороший»

Владислав Радимов высказался об уходе Владимира Федотова из ЦСКА.

«ЦСКА – одна из немногих команд, которая меньше всех тасовала состав. Футболисты знали его систему.

Период Федотова в ЦСКА очень хороший – это нужно признать. Другое дело, что руководство, наверное, хочет чего‑то нового, более интересного или необычного. В этом плане руководство понять можно. Я не сомневаюсь, что Федотов не останется без работы», – сказал .

ЦСКА уволил Федотова! Кто же вместо – неужели Николич?