Радимов про Федотова: «Без работы не останется, не сомневаюсь. Его период в ЦСКА очень хороший»

Теги ЦСКА Владислав Радимов премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов высказался об уходе Владимира Федотова из ЦСКА.

«ЦСКА – одна из немногих команд, которая меньше всех тасовала состав. Футболисты знали его систему.

Период Федотова в ЦСКА очень хороший – это нужно признать. Другое дело, что руководство, наверное, хочет чего‑то нового, более интересного или необычного. В этом плане руководство понять можно. Я не сомневаюсь, что Федотов не останется без работы», – сказал Радимов.

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3 комментария
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Вот именно разногласия с руководством и привели к отставке, ведь был неплохой прошлый сезон.
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Тут отсутствие результата-причина отставки,значит не уровень ЦСКА.
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Конечно хороший, никто даже не думал воспринимать ЦСКА как конкурента за золото. Отличный 👍
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