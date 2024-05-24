Педро о Неймаре: «Мой кумир, вдохновляюсь его игрой. Если он позвонит, у меня пропадет дар речи, расплакался бы при встрече»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Педро из «Зенита» рассказал о своем восхищении Неймаром.

– Ты рассказывал, что твой кумир – Неймар. Ты когда-нибудь общался с ним?

– Ха-ха, мне уже говорили: «Поговори с Малкомом, позвони Малкому, он свяжет тебя с Неймаром». А я отвечаю: «Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи».

Неймар – мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично.

– Что бы ты сказал ему при знакомстве?

– Я бы не смог говорить. Думаю, я бы расплакался.

Думаю, я бы признался Неймару, что он мой кумир, что я вдохновляюсь его игрой. Не уверен, что смогу сказать что-то еще, – заявил 18-летний бразильский полузащитник «Зенита».

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15 комментариев
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Я уж подумал о Педро из барсы и удивился
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Оба бы расплакались
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Да планета бы вся заплакала!
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Ней действительно радикального таланта игрок. Честно, при всей своей одиозности, даже у меня он обожание вызывает. Человек творит магию, которая недоступна никому. Жаль, переход в ПСЖ был ошибкой, как и в Аль Хрен Знает Что
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У нас бы не поняли, да и Педро звучит ЛГБТстически теперь!
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Неймар захотел стать вторым Азаром!!!!
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еще и родились в один день)
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Плохой пример для подражания и поклонения.
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Что-то сегодня позор рф своих футболистов рекламирует, хотят убедить Воронеж, что не зря их деньги на них тратили.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А какой именно Неймар?Тот который рвал и метал в Барсе или тот который постоянно токсил в Париже?
который поломаный в Альхиляле!
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Ответ МОНТЁР ТуПи
который поломаный в Альхиляле!
1 разрыв крестов видать перекроет все остальные страшные травмы Неймара в Париже
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Ответ Ковид 07.10.52
Что-то сегодня позор рф своих футболистов рекламирует, хотят убедить Воронеж, что не зря их деньги на них тратили.
А при чем тут спартак?
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