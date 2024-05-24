Педро о Неймаре: «Мой кумир, вдохновляюсь его игрой. Если он позвонит, у меня пропадет дар речи, расплакался бы при встрече»
Педро из «Зенита» рассказал о своем восхищении Неймаром.
– Ты рассказывал, что твой кумир – Неймар. Ты когда-нибудь общался с ним?
– Ха-ха, мне уже говорили: «Поговори с Малкомом, позвони Малкому, он свяжет тебя с Неймаром». А я отвечаю: «Если он мне позвонит, у меня пропадет дар речи».
Неймар – мой кумир, он мне очень нравится, все об этом знают. Мечтаю однажды встретиться с ним лично.
– Что бы ты сказал ему при знакомстве?
– Я бы не смог говорить. Думаю, я бы расплакался.
Думаю, я бы признался Неймару, что он мой кумир, что я вдохновляюсь его игрой. Не уверен, что смогу сказать что-то еще, – заявил 18-летний бразильский полузащитник «Зенита».