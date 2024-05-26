Аршавин о гонке в РПЛ: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов» 

Андрей Аршавин отметил роль психологии в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В субботу « » выиграл титул в 6-й раз подряд, « » стал 2-м, « » заняло 3-е место.

«Я бы отметил психологию клубов: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт . Совсем разное мировоззрение у клубов.

Лучшим тренером сезона считаю , так как «Динамо» чемпионом не стало», — сказал экс-игрок сборной России.