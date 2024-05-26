Аршавин о гонке в РПЛ: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов»
Андрей Аршавин отметил роль психологии в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
В субботу «Зенит» выиграл титул в 6-й раз подряд, «Краснодар» стал 2-м, «Динамо» заняло 3-е место.
«Я бы отметил психологию клубов: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов.
Лучшим тренером сезона считаю Валерия Карпина, так как «Динамо» чемпионом не стало», — сказал экс-игрок сборной России.
Кубок?
Или 2/3 место с Кубком - неудачный сезон?
Лет 25 назад скажи такое...
Привыкли.