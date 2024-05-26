Аршавин о гонке в РПЛ: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов» 

Теги Зенит Ростов Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Валерий Карпин Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Футбол

Андрей Аршавин отметил роль психологии в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

В субботу «Зенит» выиграл титул в 6-й раз подряд, «Краснодар» стал 2-м, «Динамо» заняло 3-е место.

«Я бы отметил психологию клубов: «Краснодар», чуть что пошло не так, убирает тренера, а «Зенит», когда кажется, что все уже уплыло, дает новый контракт Семаку. Совсем разное мировоззрение у клубов.

Лучшим тренером сезона считаю Валерия Карпина, так как «Динамо» чемпионом не стало», — сказал экс-игрок сборной России.

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5 комментариев
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Стабильность и уверенность в себе и своих силах - поведение победителей в любой ситуации.
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А что, собсно, уплыло-то?
Кубок?
Или 2/3 место с Кубком - неудачный сезон?

Лет 25 назад скажи такое...
Привыкли.
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Андрей не прав. Такая внезапная и непонятная смена тренера была впервые. В большинстве случаев давали очень много времени, чтоб наладить игру.
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Да просто проскочили по всем лигам без очереди. Нет ментального понимания, что халявы не будет. Возможно, теперь что-то проклюнется)
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