Глава РПЛ Алаев считает Карпина лучшим тренером сезона в лиге: «Каждый игрок у него прогрессирует»
Александр Алаев считает Валерия Карпина лучшим тренером сезона Мир РПЛ.
«Ростов» под руководством Карпина стал 7-м в таблице, набрав 43 очка в 30 матчах.
«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно.
Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжелой логистики и тренировочного процесса удается сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует. Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.
Плюс Валерий Георгиевич вместе с [спортивным директором] Алексеем Анатольевичем Рыскиным, [президентом «Ростова»] Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда.
По всей этой совокупности – условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа – для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», – заявил президент РПЛ.
Даже, прости господи, Рахимов в Рубине несколько хороших месяцев провел. Те же трансферы были хороши, Даку, Иву, Вуячич - все достойно сезон отыграли. Зенит дернули на выезде.
Или вот Игнаш, который бедную Балтику в кубке протащил.
Че Карпин-то сделал, понять не могу?
Или это так, чтобы из сборной свалить не думал?
Смотрит за его Чемпионствами с первых рядов😎
Медведев 29 лет
Песьяков 35
Терентьев 31
Чернов 31
Осипенко 30
Сако 28
Байрамян 32
Комличенко 28
И это не считая разных Мохеби, Голенковых, Глебовых и Мироновых с Уткиными которым 25-26
будет в этом году.
Ничем за сезон не отметился.
Прогресс игроков достаточно условный.
Игнашевич и то достиг больших результатов.