Глава РПЛ Алаев считает Карпина лучшим тренером сезона в лиге: «Каждый игрок у него прогрессирует»

Александр Алаев считает Валерия Карпина лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

«Ростов» под руководством Карпина стал 7-м в таблице, набрав 43 очка в 30 матчах.

«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно.

Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжелой логистики и тренировочного процесса удается сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует. Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.

Плюс Валерий Георгиевич вместе с [спортивным директором] Алексеем Анатольевичем Рыскиным, [президентом «Ростова»] Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда.

По всей этой совокупности – условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа – для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», – заявил президент РПЛ.