Глава РПЛ Алаев считает Карпина лучшим тренером сезона в лиге: «Каждый игрок у него прогрессирует»

Теги Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Организация РПЛ Валерий Карпин Александр Алаев Арташес Арутюнянц Марцел Личка Алексей Рыскин Футбол

Александр Алаев считает Валерия Карпина лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

«Ростов» под руководством Карпина стал 7-м в таблице, набрав 43 очка в 30 матчах.

«Для меня лучшим тренером стал Валерий Карпин, я проголосовал за него. Потому что оценивать работу тренера по титулам и месту в турнирной таблице неправильно.

Валерию Георгиевичу в последние два сезона в условиях тяжелой логистики и тренировочного процесса удается сделать так, что каждый футболист, который у него тренируется, прогрессирует. Также команда в верхней части таблицы, несмотря на, скажем так, не лучший состав среди тех, где они находятся в плане конкурентности.

Плюс Валерий Георгиевич вместе с [спортивным директором] Алексеем Анатольевичем Рыскиным, [президентом «Ростова»] Арташесом Владимировичем Арутюнянцем сделали очень удачные покупки легионеров по цене-качеству, у них получилась очень боевитая команда.

По всей этой совокупности – условия работы, финансовые возможности, трансферная и селекционная работа – для меня Валерий Георгиевич тренер номер один при большом уважении к Марцелу Личке, Владимиру Ивичу, Сергею Богдановичу Семаку», – заявил президент РПЛ.

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31 комментарий
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Да как его можно считать лучшим, если он даже по легкой сетке кубка не смог в полуфинал или финал забраться? За что он лучший, за пару хороших побед в сезоне?
Даже, прости господи, Рахимов в Рубине несколько хороших месяцев провел. Те же трансферы были хороши, Даку, Иву, Вуячич - все достойно сезон отыграли. Зенит дернули на выезде.
Или вот Игнаш, который бедную Балтику в кубке протащил.
Че Карпин-то сделал, понять не могу?
Или это так, чтобы из сборной свалить не думал?
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Карпин в очередной раз завалил чемпионат и кубок, ага
+14
-3
+11
Вылетел из Кубка, в чемпионате набрал лишь на 1 очко больше Рахимова. Чем он лучше этого самого Рахимова? Правильно - ничем. Средний тренер, вечный бестрофейник, с хамоватыми повадками, но большой дружбой с журналистами и чиновниками. Тем и живет.
+12
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+8
У Валеры компромат что ли есть какой-то?
+8
-3
+5
Карпину повезло жить и тренеровать клуб РПЛ в одну эпоху с Семаком🐏

Смотрит за его Чемпионствами с первых рядов😎
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Особенно Песьяков, все последние 20 лет что он играет.
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Особенно Песьяков достиг значительного прогресса, способен в одно лицо приносить золотые медали, но есть нюанс..
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Ответ Atolik
Да Валера с пацанами в РПЛ играет, Вы на состав посмотрите! На бюджет Ростова…
Ну если пацаны в твоем понимании - 30 летние мужики, тады ой.
Медведев 29 лет
Песьяков 35
Терентьев 31
Чернов 31
Осипенко 30
Сако 28
Байрамян 32
Комличенко 28
И это не считая разных Мохеби, Голенковых, Глебовых и Мироновых с Уткиными которым 25-26
будет в этом году.
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Ответ Константин Михайлович
Окей,если не смотрим на место в таблице то почему тогда лучший не Галактионов который играет молодёжью и фактически без легионеров
Так у Локомотива состав гораздо лучше
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Ответ Константин Михайлович
Окей,если не смотрим на место в таблице то почему тогда лучший не Галактионов который играет молодёжью и фактически без легионеров
Потому что у локомотива бюджет в 3!!! Раза больше чем у Ростова!!! А разница очков минимальная!
+3
-2
+1
Да Валера с пацанами в РПЛ играет, Вы на состав посмотрите! На бюджет Ростова…
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Валера, тренер не плохой конечно , может выиграть матч у условного Зенита , но потом обязательно случается конфуз с каким нибудь колхозом , поэтому называть его лучшим это перебор , да и вообще трудно по итогам этого сезона назвать лучшего
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А вообще, Валера для чемпионства Зенита сделал немало так-то: весной обыграл Краснодар и Динамо, а Питеру слил на пару с Криворучко-Песьяковым.. так что да, для кого-то он и правда лучший..)
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Очень странный выбор.
Ничем за сезон не отметился.
Прогресс игроков достаточно условный.
Игнашевич и то достиг больших результатов.
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И только Песьяков...как бы по уважительнее сказать...не прогрессирует
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Ответ Динамо Москва Позор России
Карпину повезло жить и тренеровать клуб РПЛ в одну эпоху с Семаком🐏 Смотрит за его Чемпионствами с первых рядов😎
Респект за ник
+1
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0
Опять этого смешного позера пиарят из всех утюгов.
+2
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0
Окей,если не смотрим на место в таблице то почему тогда лучший не Галактионов который играет молодёжью и фактически без легионеров
+3
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0
А ха ха 😜
+2
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