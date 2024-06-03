Бабаев про увольнение Федотова: «ЦСКА необходимы перезагрузка, новые эмоции и идеи»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Гендиректор ЦСКА прокомментировал увольнение Владимира Федотова.

«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона.

Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за 2 года.

Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определенная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.

Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», – сказал Роман Бабаев.

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44 комментария
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Согласен
Нужна перезагрузка
Бабаев, уходи из клуба
+54
-6
+48
Бабаева самого за его работу уже давно бы отправить отдыхать
+37
-1
+36
А почему новые эмоции и перезагрузка связаны с увольнением Федотова, а не, например, Бабаева?
+19
-1
+18
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
+16
-4
+12
Я как болельщик не хочу перезагрузку. У нас была перезагрузка после ухода ЛВС, после ухода лидеров, после ухода ВМГ, после прихода Федотова. Я хочу, чтобы была стабильность в медалях, достойный состав и сильный ТШ. А у нас нет достойного состава и теперь опять нет сильного ТШ. Такую перезагрузку я не хочу.
+13
-1
+12
Ответ AntOn
За кубок УЕФА и 6 чемпионств? Все при нем. Сколько дебильных комментов , писец
И что теперь, если ты выиграл кучу чашек, можно забить на работу и почивать на лаврах? Напомнить, когда ЦСКА был чемпионом крайний раз?
Ну и КУЕФА и ЧР 05, 06 были выиграны не при нем
+10
-2
+8
И новые трансферы с твоим фото, господин Бабаев! ☝️
+8
-1
+7
Ответ fil_spb
А почему новые эмоции и перезагрузка связаны с увольнением Федотова, а не, например, Бабаева?
Потому что модель игры выбирает тренер, мы же не Краснодар.
И даже в условиях нашего состава - все равно тренер выбирает.
Что даст замена Бабаева? С нас санкции снимут? ВЭБ денег даст больше?
+8
-1
+7
А может, нужно еще и усиление, а не только "перезагрузка" ?
Но этого не понять руководству, видимо...
+6
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+6
Клоун, сам уйти не хочешь?
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А игроков покупать мы не будем, забыл он добавить, игроки нам не нужны, за них платить нужно, а эмоции бесплатны, их и возьмём, у нашего руководства сейчас такие приоритеты
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бабаев решил эмоций команде добавить.
вместо того, чтобы подумать над качественным усилением состава.
профи. прям как кучерявая зарема. ))) загнанных коней, как известно, прихлопывают. федотов и так из них выжал максимум. единственная его ошибка, что у руководства не требовал усиления. ну пускай теперь у приемника голова болит, как научить дерево, вроде заболотного, в ворота попадать.
+4
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Ответ Гол в девятину
Руководство пытается прикрыть отсутствие нормального бюджета и неконкурентоспособность якобы слабым тренером.И судя по реакции толпы на отставку, это более чем работает
ЦСКА Ореху просто не нужен.
Вот такой арендатор как Почта России - другое дело
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Пока это трепло в команде - хорошего не ждать!
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В ЦСКА надо Игнашевича, он не играет в держисраку, скучный и унылый футбол, как это делал Федотов.
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Ответ ZarvuR2020
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
Круговой ехал под большое увеличение контракта. В чем признался еще осенью, когда заявил, что его не устраивают условия Зенита. Это уже потом он занялся популизмом и болтал про "выбор футбола". Но это было лукавство. Так что для него ничего не изменилось.
+12
-11
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Ответ ZarvuR2020
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
Ещё интереснее продление Зе болотного
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Ответ ZarvuR2020
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
Нет, конечно. ЦСКА его хотел купить ещё из Уфы, и с тех пор на левом фланге защиты никто так и не появился.
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Ответ RBH2010
Вот и ушёл бы из клуба. Кто ты там сейчас. Набрали разного шлака, 10 человек в аренде, фуксы и гаичи, а в основе Зе, мендесы, зделать и давилы. Какой результат возможен?
Зе это полностью протеже Федотова, ни один адекватный тренер не будет его ставить в основу, тем более когда большую часть матча команда играет на контратаках. Вы посмотрите его статистику, он в РПЛ только при Федотове и играл, Зенит быстро его во вторую команду сплавил.

Да еще в Тосно один сезон РПЛ был, но вот Тосно как раз его уровень. В условном Пари НН пригодился бы, но не в ЦСКА.
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Ответ гол-хрен-штанга
Думаю будет Игнашевич.
Не дай бог! Он сырой ещё для топ клуба! Уж лучше Николич тогда!
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Ответ Ветер
бабаев решил эмоций команде добавить. вместо того, чтобы подумать над качественным усилением состава. профи. прям как кучерявая зарема. ))) загнанных коней, как известно, прихлопывают. федотов и так из них выжал максимум. единственная его ошибка, что у руководства не требовал усиления. ну пускай теперь у приемника голова болит, как научить дерево, вроде заболотного, в ворота попадать.
Вернут Фукса, Гаича, Помазуна, Куваева, Бистровича, Карпова, Ермакова, белоруса(уже и фамилию забыл) - вот вам усиление и глубина состава
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Ответ RBH2010
ЦСКА Ореху просто не нужен. Вот такой арендатор как Почта России - другое дело
вы даже примерно не понимаете, о чем говорите
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Ответ bathedd
Надеюсь следующим шагом в этой перезагрузке будет увольнение Бабаева!
Бабаев умница. Имея ограниченный бюджет он отлично ведёт кадровую политику.
Лысого физрука надо было выгонять ещё осенью.
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Ответ ZarvuR2020
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
Под Федотова. С левыми латералями у ЦСКА беда - Обляков лучше играет в центре поля, Мойзес не может бороздить бровку весь матч, Агапов нестабилен
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Ответ seversever
Круговой это очередной провал, он в Зените как не выйдет так привезет, то обрезом, то правила в штрафной своей нарушит. А мы ждем его чуть ли как ни главного спасителя. Это я еще не вспоминаю случай, как он рассказывал что ему понравилось на сборе ЦСКА, а потом в Зенит убежал.
Ну в этом сезоне у Зенита кто только не привозил
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Ответ fil_spb
Круговой ехал под большое увеличение контракта. В чем признался еще осенью, когда заявил, что его не устраивают условия Зенита. Это уже потом он занялся популизмом и болтал про "выбор футбола". Но это было лукавство. Так что для него ничего не изменилось.
Понятно, что контракт, хоть коням даже высказывание самого Кругового не доказательство. Вопрос в том как его брали, увидели что можно паспорт подписать, и поставили Федотова перед фактом, или Федотов просил левого заща/латераля, и ему предложили вариант с Круговым, который еон согласовал.
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Ответ ZarvuR2020
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
Круговой это очередной провал, он в Зените как не выйдет так привезет, то обрезом, то правила в штрафной своей нарушит. А мы ждем его чуть ли как ни главного спасителя. Это я еще не вспоминаю случай, как он рассказывал что ему понравилось на сборе ЦСКА, а потом в Зенит убежал.
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Ответ ZarvuR2020
Интересно, Круговой под Федотова ехал, или нет?
Какая разница, если слева большую часть сезона играл профильный правый Гайич?
Ну да, теперь Круговой будет конкурировать еще и с Агаповым, но как по мне - он сильнее их обоих.
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Думаю будет Игнашевич.
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Надеюсь следующим шагом в этой перезагрузке будет увольнение Бабаева!
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