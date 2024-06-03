Бабаев про увольнение Федотова: «ЦСКА необходимы перезагрузка, новые эмоции и идеи»
Гендиректор ЦСКА прокомментировал увольнение Владимира Федотова.
«Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона.
Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за 2 года.
Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определенная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи.
Мы искренне желаем Владимиру Валентиновичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя же нового главного тренера мы определим и объявим в ближайшее время», – сказал Роман Бабаев.
Нужна перезагрузка
Бабаев, уходи из клуба
Ну и КУЕФА и ЧР 05, 06 были выиграны не при нем
И даже в условиях нашего состава - все равно тренер выбирает.
Что даст замена Бабаева? С нас санкции снимут? ВЭБ денег даст больше?
Но этого не понять руководству, видимо...
вместо того, чтобы подумать над качественным усилением состава.
профи. прям как кучерявая зарема. ))) загнанных коней, как известно, прихлопывают. федотов и так из них выжал максимум. единственная его ошибка, что у руководства не требовал усиления. ну пускай теперь у приемника голова болит, как научить дерево, вроде заболотного, в ворота попадать.
Вот такой арендатор как Почта России - другое дело
Да еще в Тосно один сезон РПЛ был, но вот Тосно как раз его уровень. В условном Пари НН пригодился бы, но не в ЦСКА.
Лысого физрука надо было выгонять ещё осенью.
Ну да, теперь Круговой будет конкурировать еще и с Агаповым, но как по мне - он сильнее их обоих.