Федотов о 2:0 с «Уралом»: «Задел на следующий сезон. Этот – турбулентный, ЦСКА растерял много очков»

Теги ЦСКА Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Урал Владимир Федотов Матч ТВ Илья Агапов Футбол

Владимир Федотов после победы над «Уралом» (2:0) дал оценку сезону ЦСКА.

– Победа, хорошее настроение. Это задел на следующий сезон, побеждать всегда приятно. Ребятам сказал, что их самоотдача, поддержка болельщиков – это то, ради чего выходим на футбольное поле.

Мы играли по счету, хотели воспользоваться пространством. Соперник активно атаковал. Мы были близки к третьему голу, но не смогли реализовать момент.

– Ранний выход Набабкина на поле планировался?

– В прошлом матче у Агапова были мышечные спазмы. Его участие в этой встрече было под вопросом. Но он все же вышел, однако его замена стала вынужденной.

– Каким получился сезон?

– Турбулентный. Мы растеряли много очков, – сказал главный тренер ЦСКА.

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39 комментариев
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Больше всех забили ! Больше чем у других - ничейных результатов ! Больше всех потеряли очков в последние минуты матчей !
Три номинации наши ..:)
+26
-1
+25
В этом матче:
1. Последний матч повёл Набабкин.
2. Ещё один воспитанник ЦСКА заиграл за основу. Голыбин стал 10 игроком дубля ЦСКА и 11 молодым игроком впервые сыгравший за основную команду за два сезона Федотова в ЦСКА.
3. Мусаев забил 7-й гол за ЦСКА. Всего у него 17 игр в сезоне за ЦСКА с января этого года.
4. Акинфеев отразил 25-й пенальти в своей карьере.
+10
0
+10
У ЦСКА меньше поражений, чем у Зенита. Какая то аномалия в концовках матчей в этом сезоне
+12
-3
+9
Не понимаю, что мешало весь сезон так играть, как с Уралом и с Пари НН?
+6
-2
+4
Атака забивает много и это с Заболотным. Осталось защиту отладить и яйца пришить.
+3
0
+3
Кстати, выражаю отдельную благодарность Ухажеру. Может и не самый одаренный футболер, но преданность,работоспособность и желания выручать в сложные минуты у Кирюхи не отнимешь. Спасибо за все Кирилл!
+2
0
+2
Физрук остается (( а это значит очередной сезон бей-беги ждёт нас )
+10
-8
+2
Ответ andpsh
В вашей ручке стержня нет, Владимир Валентинович. Поработайте над этим. А то, вон, Сергей Николаевич есть, тоже умный, плюс свой-родной ещё...
Одна команда, которая живёт был величием, уже на назначалась своих. Результат напомнить?) да и рановато ещё Серёге. ЦСКА не Балтика, при всем уважении.
+1
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В этом сезоне цска не хватило до чемпионства 9 очков, в предыдущем - 12, потихоньку всё ближе к чемпионству, динамика есть, ищите плюсы 😀
+1
0
+1
ну да,ну да. меня этот "задел" несильно впечатляет
+1
0
+1
Если бы Федотов выпустил Игоря на пробитие пенальти в Кубке с Зенитом, то с высокой долей вероятности Кубок был наш.
Что он хотел доказать Игорю, промурыжив его на лавке несколько игр?
Очередной косяк провинциального учителя физкультуры!
+1
0
+1
Ответ IlyaGrain
Физрук остается (( а это значит очередной сезон бей-беги ждёт нас )
На количество забитых мячей посмотрите. Наверно. за быстрый бег начислили.
+1
0
+1
Ответ Алексей Полиенков
Не понимаю, что мешало весь сезон так играть, как с Уралом и с Пари НН?
Ноги)
+1
0
+1
Ответ Алексей Полиенков
Не понимаю, что мешало весь сезон так играть, как с Уралом и с Пари НН?
Мозги. Психологически не готовы
+2
-1
+1
Ответ Евгений Цыбулин
Усиления нужны-это факт!Вон Сочи Гуарирапу привез,за копейки-он уже отбил эти деньги втройне,как минимум?!Мы последнее время-только переговоры ведем...Еще:Федотов не умеет работать с креативными игроками-тот же Карась и Медина давали результат,но шарлатану необходимо,чтобы все в защиту бежали...Я бы Ивича перетащил в клуб-но я,не руководство ЦСКА,увы)))
А наш состав, на данный момент, сравним с краснодарским? То-то и оно.
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Ответ Любитель побеждать
Атака забивает много и это с Заболотным. Осталось защиту отладить и яйца пришить.
Да полсезона а защите играли все, кто не в коме.
Чё пристали-то, столько травм и дисквалификаций
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Ответ Некорректный туберкулез
Одна команда, которая живёт был величием, уже на назначалась своих. Результат напомнить?) да и рановато ещё Серёге. ЦСКА не Балтика, при всем уважении.
Ну, не надо мешать народных бывших с ИСН-ом. У Серёги мозгов-то поболе, кратно причём. Ну, для начала можно его вторым взять. А в ГТ под шумок у разлагающегося ФК Шашлык того же Морену упетлять. А Валентиныч - мужик то хороший, но, вот не чемпион он... И Команда такая же - на расслабоне. Проиграли - не беда, вперди многа игр! Одна осталась? Не беда - вперди многа сезонов! Русский тоттенхем, короче вышел. (Оч хочу ошибиться).
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Ответ Сашуля П
Надеюсь в следующем сезоне мы Федотова не увидим.
"Надежды юношей питают"
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Ответ Некорректный туберкулез
Не удалось сегодня глянуть, как Вам матч?
По мне нормально. В первом тайме больше атаковали, во втором играли по счёту.
Статика первого тайма: ЦСКА 10 раз бил по воротам, 9 из них в створ. У Урала 1 или 2 удара по воротам.
Владели преимуществом, хорошо играли Файзулаев и Мусаев.
Во втором отдали инициативу Уралу и в итоге у ЦСКА за матч 17 ударов по воротам (10 в створ), у Урала 14 (4).
Глебов хорошо вошёл в игру, мог забивать в пустые ворота, но заболотный решил сам пробить.
Голыбин нормально отыграл, косяков не заметил, один раз хорошо прошёл по флангу.
Пару раз закосячил Дивеев.

Акинфеев провёл блестящий матч, несколько раз спас + взял пенальти.

Вообще игра ЦСКА походила на товарищескую. Игроки жилы не рвали, играли спокойно, на классе.

Как то так.)
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Ответ ЦСКА УСБ
В этом матче: 1. Последний матч повёл Набабкин. 2. Ещё один воспитанник ЦСКА заиграл за основу. Голыбин стал 10 игроком дубля ЦСКА и 11 молодым игроком впервые сыгравший за основную команду за два сезона Федотова в ЦСКА. 3. Мусаев забил 7-й гол за ЦСКА. Всего у него 17 игр в сезоне за ЦСКА с января этого года. 4. Акинфеев отразил 25-й пенальти в своей карьере.
Не удалось сегодня глянуть, как Вам матч?
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Ответ Евгений Цыбулин
Усиления нужны-это факт!Вон Сочи Гуарирапу привез,за копейки-он уже отбил эти деньги втройне,как минимум?!Мы последнее время-только переговоры ведем...Еще:Федотов не умеет работать с креативными игроками-тот же Карась и Медина давали результат,но шарлатану необходимо,чтобы все в защиту бежали...Я бы Ивича перетащил в клуб-но я,не руководство ЦСКА,увы)))
И сколько очков набрал Сочи с гуарирапой? Мы вон Мусаева привезли, он полдюжины накидал за полгода. Ещё и русский и свой
Но вас опять все не так
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Ответ Некорректный туберкулез
А наш состав, на данный момент, сравним с краснодарским? То-то и оно.
Понятно,что Ивич не пойдет без усиления состава...Видимо не надо нам чемпионство?..Руководство все устраивает,не в зоне стыков и ладно)Раньше шутили над Спартаком-сейчас такой же,клоунский менеджмент)))
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Ответ MSPR
Психологию менять надо. Начали играть хорошо, то и после забитого мяча не стоит к воротам жаться. В этом большинство проблем у команды, отсюда и результаты такие аховые
А состав значит норм.?)
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Ответ Kodoto
У ЦСКА меньше поражений, чем у Зенита. Какая то аномалия в концовках матчей в этом сезоне
Зато в концовке с нами повезло )
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Отдельное спасибо Федотову за победу над Уралом, позволившую Оренбургу избежать стыков!!
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О как, задел на следующий сезон
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