Федотов о 2:0 с «Уралом»: «Задел на следующий сезон. Этот – турбулентный, ЦСКА растерял много очков»
Владимир Федотов после победы над «Уралом» (2:0) дал оценку сезону ЦСКА.
– Победа, хорошее настроение. Это задел на следующий сезон, побеждать всегда приятно. Ребятам сказал, что их самоотдача, поддержка болельщиков – это то, ради чего выходим на футбольное поле.
Мы играли по счету, хотели воспользоваться пространством. Соперник активно атаковал. Мы были близки к третьему голу, но не смогли реализовать момент.
– Ранний выход Набабкина на поле планировался?
– В прошлом матче у Агапова были мышечные спазмы. Его участие в этой встрече было под вопросом. Но он все же вышел, однако его замена стала вынужденной.
– Каким получился сезон?
– Турбулентный. Мы растеряли много очков, – сказал главный тренер ЦСКА.
Три номинации наши ..:)
1. Последний матч повёл Набабкин.
2. Ещё один воспитанник ЦСКА заиграл за основу. Голыбин стал 10 игроком дубля ЦСКА и 11 молодым игроком впервые сыгравший за основную команду за два сезона Федотова в ЦСКА.
3. Мусаев забил 7-й гол за ЦСКА. Всего у него 17 игр в сезоне за ЦСКА с января этого года.
4. Акинфеев отразил 25-й пенальти в своей карьере.
Что он хотел доказать Игорю, промурыжив его на лавке несколько игр?
Очередной косяк провинциального учителя физкультуры!
Чё пристали-то, столько травм и дисквалификаций
Статика первого тайма: ЦСКА 10 раз бил по воротам, 9 из них в створ. У Урала 1 или 2 удара по воротам.
Владели преимуществом, хорошо играли Файзулаев и Мусаев.
Во втором отдали инициативу Уралу и в итоге у ЦСКА за матч 17 ударов по воротам (10 в створ), у Урала 14 (4).
Глебов хорошо вошёл в игру, мог забивать в пустые ворота, но заболотный решил сам пробить.
Голыбин нормально отыграл, косяков не заметил, один раз хорошо прошёл по флангу.
Пару раз закосячил Дивеев.
Акинфеев провёл блестящий матч, несколько раз спас + взял пенальти.
Вообще игра ЦСКА походила на товарищескую. Игроки жилы не рвали, играли спокойно, на классе.
Как то так.)
Но вас опять все не так