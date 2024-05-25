Федотов о 2:0 с «Уралом»: «Задел на следующий сезон. Этот – турбулентный, ЦСКА растерял много очков»

Владимир Федотов после победы над «Уралом» (2:0) дал оценку сезону ЦСКА.

– Победа, хорошее настроение. Это задел на следующий сезон, побеждать всегда приятно. Ребятам сказал, что их самоотдача, поддержка болельщиков – это то, ради чего выходим на футбольное поле.

Мы играли по счету, хотели воспользоваться пространством. Соперник активно атаковал. Мы были близки к третьему голу, но не смогли реализовать момент.

– Ранний выход на поле планировался?

– В прошлом матче у были мышечные спазмы. Его участие в этой встрече было под вопросом. Но он все же вышел, однако его замена стала вынужденной.

– Каким получился сезон?

– Турбулентный. Мы растеряли много очков, – сказал главный тренер .