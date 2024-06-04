Гендиректор «Ахмата» о Дзюбе: «Мы с ним не разговаривали. Ищем более молодых, амбициозных. Смотрим более бюджетные варианты»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Ахмед Айдамиров Футбол

Гендиректор «Ахмата» сказал, что клуб не интересуется Артемом Дзюбой.

35-летний форвард стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта. 

– На рынок вышел Артем Дзюба. Вам интересен нападающий?

– Мы смотрим более бюджетные варианты.

– Вы думаете, Дзюба много попросит?

– Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. «Ахмат» ищет более молодых, амбициозных.

Как получится – это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями, – сказал Ахмед Айдамиров.

35-летний Дзюба стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский 

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5 комментариев
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Он же (Дзюба) хотел актёром стать после завершения карьеры, может настало время?
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Дак конечно он вообще не к чему
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Нельзя Дзюбе в Грозный.
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Бюджетный? Из России? Так это бревно для распила готово
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"Он покинул московский...."

Кто-то явно помешал автору закончить мысль и новость)
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