Гендиректор «Ахмата» о Дзюбе: «Мы с ним не разговаривали. Ищем более молодых, амбициозных. Смотрим более бюджетные варианты»

Гендиректор «Ахмата» сказал, что клуб не интересуется Артемом Дзюбой.

35-летний форвард стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский «Локомотив» после истечения срока контракта.

– На рынок вышел . Вам интересен нападающий?

– Мы смотрим более бюджетные варианты.

– Вы думаете, Дзюба много попросит?

– Я не знаю, сколько он попросит. Мы с ним не разговаривали, так что как я сейчас буду говорить, много ли он попросит или мало? Мы не общались. « » ищет более молодых, амбициозных.

Как получится – это другой вопрос, учитывая те ограничения, которые есть у клуба в связи с санкциями, – сказал Ахмед Айдамиров.

35-летний Дзюба стал свободным агентом 29 мая. Он покинул московский