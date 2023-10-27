Гендиректор «Ахмата»: «Из-за санкций американцев мы не можем оплачивать трансферы иностранцев. Но мы работаем и будем работать»
Гендиректор «Ахмата» рассказал о проблемах с трансферами из-за санкций.
– У нас есть сложности с приглашением иностранных футболистов. Мы – клуб, который находится под санкциями.
Естественно, мы берем либо свободных агентов, либо игроков в аренду, потому что не можем оплачивать трансферы.
– Есть ли у «Ахмата» план?
– План есть только у американцев, которые ввели эти санкции. Мы, невзирая на их санкции, работаем и будем работать, – сказал Ахмед Айдамиров.
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