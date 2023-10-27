Гендиректор «Ахмата»: «Из-за санкций американцев мы не можем оплачивать трансферы иностранцев. Но мы работаем и будем работать»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы трансферы Ахмат Политика Ахмед Айдамиров деньги Футбол

Гендиректор «Ахмата» рассказал о проблемах с трансферами из-за санкций.

– У нас есть сложности с приглашением иностранных футболистов. Мы – клуб, который находится под санкциями.

Естественно, мы берем либо свободных агентов, либо игроков в аренду, потому что не можем оплачивать трансферы.

– Есть ли у «Ахмата» план?

– План есть только у американцев, которые ввели эти санкции. Мы, невзирая на их санкции, работаем и будем работать, – сказал Ахмед Айдамиров.

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9 комментариев

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Dmitriy Racheev
санкции на пользу
+14
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ygcn5c2ty9
да ладно, нам же везде говорят, что санкции на по барабану, нет?)
+8
0
+8
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Dmitriy Racheev
санкции на пользу
на пользу - не тратят деньги, посланные аллахом
+7
0
+7
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lovec23
Тошно слушать наших управленцев и слуг народа , идёт работа , подготовлен план , сосставленны сметы . Результаты скоро будут , осталось немного подождать , а потом ещё немного
+4
0
+4
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Гришковец
Мерседесы пускай в дело, ай забыл….
+4
-1
+3
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Sinister Kid
Как говорит дон, идёт ставка на чеченских воспитанников. Так где эта лавина, высококачественных футболистов, мирового уровня?
+4
-1
+3
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Kulver
Адамка Дыров свободен, его подпишите
+3
0
+3
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Klshk
Время осваивать крипту, дон
0
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