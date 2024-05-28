Криштиану Роналду: «Горд войти в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах»
Криштиану Роналду выложил пост, став лучшим бомбардиром в четвертой стране.
В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.
Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран – до Саудовской Аравии это удавалось ему в Англии, Испании и Италии.
«Горжусь, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах 🏴🇪🇸🇮🇹🇸🇦.
Большое спасибо всем клубам, партнерам и персоналу, которые помогали мне на этом пути», – написал Роналду, опубликовав видео о сезонах, в которых он становился лучшим бомбардиром разных лиг.
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Ааа, наверное они разные люди
Этот факт не отменяет его заслуг перед футболом, достижения и его величие.
А не липовая копа, которую по 6 раз за 10 лет разыгрывают...
И кстати, разве бедуин пустынный все ещё считается его соперником, я думал лет 6 назад этот вопрос сняли, а после ЧМ совсем смешно говорить
АПЛ - 11 млрд €
Лига 1 - 3,7 млрд €
Стоимость составов кардинально разная
🇪🇦 2010/2011 - 40+11
🇪🇦 2013/2014 - 31+10
🇪🇦 2014/2015 - 48+16
🇮🇹 2020/2021 - 29+3
🇸🇦 2023/2024 - 35+11
Эль-Голеадоро⚽💪
Лучший бомбардир во всех топ-3 лигах Европы + Чемп Саудовской Аравии на 1 месте в рейтинге Азии
Что там греха твить, Уругвай вообще дважлы ЧМ и плевать что это было 70 лет назад и после сменились поколения)