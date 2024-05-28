Криштиану Роналду: «Горд войти в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах»

Криштиану Роналду выложил пост, став лучшим бомбардиром в четвертой стране.

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий « » забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран – до Саудовской Аравии это удавалось ему в Англии, и Италии.

«Горжусь, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇮🇹🇸🇦.

Большое спасибо всем клубам, партнерам и персоналу, которые помогали мне на этом пути», – написал Роналду, опубликовав видео о сезонах, в которых он становился лучшим бомбардиром разных лиг.

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