Криштиану Роналду: «Горд войти в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду выложил пост, став лучшим бомбардиром в четвертой стране.

В завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий «Аль-Насра» забил 35 голов в 31 матче, став лучшим бомбардиром турнира.

Роналду первым в истории стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран – до Саудовской Аравии это удавалось ему в Англии, Испании и Италии.

«Горжусь, что вошел в историю как первый лучший бомбардир в четырех странах 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇮🇹🇸🇦.

Большое спасибо всем клубам, партнерам и персоналу, которые помогали мне на этом пути», – написал Роналду, опубликовав видео о сезонах, в которых он становился лучшим бомбардиром разных лиг.

У Роналду новый рекорд, Малком чемпион: итоги первого богатого сезона в СА

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57 комментариев
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На очереди чемпионаты, Индонезии, Монголии и Сан-Марино.
+52
-23
+29
Ответ Антон Фалафель
На очереди чемпионаты, Индонезии, Монголии и Сан-Марино.
то ли дело его соперник, мощно в слабейшей Лиге 1 выступил, даже там не смог лучшим бомбардиром стать, теперь вот в MLS играет, реально ТОП ЛИГА
+43
-23
+20
Ответ Саша Вжухов
Почему Месси не пишет подобные посты после своих рекордов?
Почему Месси ниже Роналду? Почему Месси левша, а Роналду правша? Почему Месси аргентинец, а Роналду португалец?
Ааа, наверное они разные люди
+22
-9
+13
Ответ Олег Мастерков
И никогда не станет чемпионом мира. самый главный титул в футболе
И что с того? Многие становятся чемпионами мира?
Этот факт не отменяет его заслуг перед футболом, достижения и его величие.
+15
-3
+12
Почему Месси не пишет подобные посты после своих рекордов?
+17
-8
+9
Ответ Антон Фалафель
На очереди чемпионаты, Индонезии, Монголии и Сан-Марино.
На очереди ЧЕ 2024 и новые рекорды

А не липовая копа, которую по 6 раз за 10 лет разыгрывают...
+17
-9
+8
очередь покорить чемпионат Индии.
+7
-1
+6
Ответ Мурик07
то ли дело его соперник, мощно в слабейшей Лиге 1 выступил, даже там не смог лучшим бомбардиром стать, теперь вот в MLS играет, реально ТОП ЛИГА
Ну так соперник спокойно сидит на пенсии в идеальных условиях со своими корешами, уже нет нужды что то доказывать и выпячивать свою значимость играя в пустынном чемпионате уровня рпл, уже всем доказал все)
И кстати, разве бедуин пустынный все ещё считается его соперником, я думал лет 6 назад этот вопрос сняли, а после ЧМ совсем смешно говорить
+7
-2
+5
Ответ Мурик07
то ли дело его соперник, мощно в слабейшей Лиге 1 выступил, даже там не смог лучшим бомбардиром стать, теперь вот в MLS играет, реально ТОП ЛИГА
🧑‍🚒 уже выехали ))))
+4
0
+4
Ответ Max Maximus
На очереди ЧЕ 2024 и новые рекорды А не липовая копа, которую по 6 раз за 10 лет разыгрывают...
Какие рекорды на 2024))))?
+4
0
+4
Ответ Мурик07
то ли дело его соперник, мощно в слабейшей Лиге 1 выступил, даже там не смог лучшим бомбардиром стать, теперь вот в MLS играет, реально ТОП ЛИГА
"слабейшей Лиге 1" 😂😂😂😂
+5
-1
+4
Ответ Мурик07
то ли дело его соперник, мощно в слабейшей Лиге 1 выступил, даже там не смог лучшим бомбардиром стать, теперь вот в MLS играет, реально ТОП ЛИГА
У его соперника больше золотых бутс)
+4
0
+4
Ответ Max Maximus
🇬🇧 2007/2008 - 31+7 🇪🇦 2010/2011 - 40+11 🇪🇦 2013/2014 - 31+10 🇪🇦 2014/2015 - 48+16 🇮🇹 2020/2021 - 29+3 🇸🇦 2023/2024 - 35+11 Эль-Голеадоро⚽💪 Лучший бомбардир во всех топ-3 лигах Европы + Чемп Саудовской Аравии на 1 месте в рейтинге Азии
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿2022-23 1+0
+11
-7
+4
Ответ MajestySport
Нужен 5 чемпионат
фнл была бы вишенкой на торте в этой пятерке.
+5
-2
+3
Ответ Мурик07
то ли дело его соперник, мощно в слабейшей Лиге 1 выступил, даже там не смог лучшим бомбардиром стать, теперь вот в MLS играет, реально ТОП ЛИГА
Лео еще в Европе все доказал
+3
-1
+2
Нужен 5 чемпионат
+5
-3
+2
Ответ Большой Сэми
"слабейшей Лиге 1" 😂😂😂😂
Так это правда:

АПЛ - 11 млрд €
Лига 1 - 3,7 млрд €

Стоимость составов кардинально разная
+3
-1
+2
Ответ Саша Вжухов
Почему Месси не пишет подобные посты после своих рекордов?
потому что скромный мужик Месси.
+11
-9
+2
Ответ zip13
Самовлюбленный петух
не надо так себя обзывать на людях
+6
-4
+2
Ответ Мурик07
Точно, наверное Гоншалу Рамуш назатаскивает
стОит попробовать. хет-трик затащил на ЧМ, почему бы на Евро не повторить
+2
0
+2
Ответ zip13
Самовлюбленный петух
Что ж вы так самокритично. Любя к себе надо, с нежностью.
+4
-3
+1
🇬🇧 2007/2008 - 31+7
🇪🇦 2010/2011 - 40+11
🇪🇦 2013/2014 - 31+10
🇪🇦 2014/2015 - 48+16
🇮🇹 2020/2021 - 29+3
🇸🇦 2023/2024 - 35+11

Эль-Голеадоро⚽💪

Лучший бомбардир во всех топ-3 лигах Европы + Чемп Саудовской Аравии на 1 месте в рейтинге Азии
+9
-8
+1
Ответ Олег Мастерков
И никогда не станет чемпионом мира. самый главный титул в футболе
А Португалия хоть когда-то была близка к титулу? У Аргентины были победы без Месси, поэтому его попрекали тем, что он со сборной ничего выиграть не может, и этим ставили под вопрос его величие. А что было у Португалии до Криштиану? Ни одного трофея, лучшее достижение - полуфинал ЧМ-66. Роналду победой на Евро-16 уже давно себя обессмертил для своей страны. Ждать от португальцев ещё и победы на ЧМ это несколько наивно, хотя сейчас состав как раз хороший, возможно на ЧМ-26 они и стрельнут, если сам Роналду не будет мешать, и довольствуется ролью почётного запасного. Но тот состав, что был у Португалии все 10-е - это уровень максимум первой стадии плей-офф, никто от них ничего не ждал, хоть с Роналду, хоть без него. Хотя бронза Евро-12 и победа в 2016 году это уже приличный результат, те же бельгийцы с их мегакрутым поколением на два состава так ничего и не выиграли, хотя там было время что кого ни возьми, сплошь топ-футболисты из топ-клубов, вот кому должно быть обидно.
+4
-3
+1
Ответ Олег Мастерков
И никогда не станет чемпионом мира. самый главный титул в футболе
Круифф не был чемпионом мира, Мишель Платини, Христо Стоичков, Ван Бастен, Гуллит... Список можно продолжать... Ла и чемпионство Месси вызывает вопросы....
+5
-4
+1
Три лиги из топ-4, а четвертая лига из топ-1 нац. чемпов с пустынями
+3
-2
+1
И никогда не станет чемпионом мира. самый главный титул в футболе
+13
-12
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Олег Самсонович
роналду не велик,.
Ну да, это же "Олегу Самсоновичу" решать велик ли португалец или нет)
+1
-1
0
Ответ Я всех их сделал
А Португалия хоть когда-то была близка к титулу? У Аргентины были победы без Месси, поэтому его попрекали тем, что он со сборной ничего выиграть не может, и этим ставили под вопрос его величие. А что было у Португалии до Криштиану? Ни одного трофея, лучшее достижение - полуфинал ЧМ-66. Роналду победой на Евро-16 уже давно себя обессмертил для своей страны. Ждать от португальцев ещё и победы на ЧМ это несколько наивно, хотя сейчас состав как раз хороший, возможно на ЧМ-26 они и стрельнут, если сам Роналду не будет мешать, и довольствуется ролью почётного запасного. Но тот состав, что был у Португалии все 10-е - это уровень максимум первой стадии плей-офф, никто от них ничего не ждал, хоть с Роналду, хоть без него. Хотя бронза Евро-12 и победа в 2016 году это уже приличный результат, те же бельгийцы с их мегакрутым поколением на два состава так ничего и не выиграли, хотя там было время что кого ни возьми, сплошь топ-футболисты из топ-клубов, вот кому должно быть обидно.
Да, у Аргентины были победы до Месси аж 40 лет назад😂
Что там греха твить, Уругвай вообще дважлы ЧМ и плевать что это было 70 лет назад и после сменились поколения)
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Ответ МБ14
И что с того? Многие становятся чемпионами мира? Этот факт не отменяет его заслуг перед футболом, достижения и его величие.
роналду не велик,.
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