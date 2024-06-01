«Юве» уведомил Аллегри, что он уволен по дисциплинарным причинам. Тренер, вероятно, пойдет в суд
Массимилиано Аллегри, вероятно, подаст в суд на «Ювентус» после отставки.
Как пишет Sky Sport Italia, сегодня туринский клуб уведомил тренера, что уволил его «по уважительной причине», то есть за неподобающее поведение. Уведомление от «Ювентуса» застало Аллегри в Лондоне, куда он прилетел на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией».
«Ювентус» считает, что Аллегри разрушил существовавшие между ними доверительные отношения своим поведением по отношению к руководству, а также несдержанностью, проявленной после игры с «Аталантой».
В день отставки «Ювентус» впервые сообщил Аллегри, что увольняет его по дисциплинарным причинам. После этого тренер вместе с командой юристов представил контраргументы. Клуб их не принял, а затем направил уведомление об увольнении «по уважительной причине».
Вероятно, Аллегри не только оспорит в суде формулировку, с которой его увольняют, но и запросит компенсацию в связи с ущербом его репутации.
Мне кажется он сейчас прям ручки потирает, как енот из мемаса.
Им что свою легенду, что мировую легенду шваркнуть как раз плюнуть.
Вот только КР7 киданули, теперь Аллегри.
Жду туда Зидана тренером, чтоб и его опрокинули.
Понятно что Элканн ненавидит футбол и клуб ему обуза, но, биип, дед же его учил и выпестовывал стиль поведения в семье и бизнесе. А тут прям бранные разборки кухарок.
Этим самым они реально раззадорят Макса и он их обдерет как липок. Как видим в других процессах, адвокаты у Ювентуса такие же как и спортивные менеджеры.
Хотя всякое бывает....