«Юве» уведомил Аллегри, что он уволен по дисциплинарным причинам. Тренер, вероятно, пойдет в суд

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри, вероятно, подаст в суд на «Ювентус» после отставки.

Как пишет Sky Sport Italia, сегодня туринский клуб уведомил тренера, что уволил его «по уважительной причине», то есть за неподобающее поведение. Уведомление от «Ювентуса» застало Аллегри в Лондоне, куда он прилетел на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией».

«Ювентус» считает, что Аллегри разрушил существовавшие между ними доверительные отношения своим поведением по отношению к руководству, а также несдержанностью, проявленной после игры с «Аталантой».

В день отставки «Ювентус» впервые сообщил Аллегри, что увольняет его по дисциплинарным причинам. После этого тренер вместе с командой юристов представил контраргументы. Клуб их не принял, а затем направил уведомление об увольнении «по уважительной причине».

Вероятно, Аллегри не только оспорит в суде формулировку, с которой его увольняют, но и запросит компенсацию в связи с ущербом его репутации.

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24 комментария
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Ну его поведение выглядело так, будто он ИМЕННО ЭТОГО и добивался.
Мне кажется он сейчас прям ручки потирает, как енот из мемаса.
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Юве любители платит после судебных тяжб. По любому пролетят.
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А я всегда говорил, что это не клуб, а ОООшка уголовно-рецидивистская без стыда и совести, да и вообще без чего-то человеческого.
Им что свою легенду, что мировую легенду шваркнуть как раз плюнуть.
Вот только КР7 киданули, теперь Аллегри.
Жду туда Зидана тренером, чтоб и его опрокинули.
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Позорище в которое аж не верится.
Понятно что Элканн ненавидит футбол и клуб ему обуза, но, биип, дед же его учил и выпестовывал стиль поведения в семье и бизнесе. А тут прям бранные разборки кухарок.
Этим самым они реально раззадорят Макса и он их обдерет как липок. Как видим в других процессах, адвокаты у Ювентуса такие же как и спортивные менеджеры.
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И когда только ты, Борщов, всё успеваешь  и в фонтаны нырять, и на танцах драться??
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Ответ PabloMontero
Позорище в которое аж не верится. Понятно что Элканн ненавидит футбол и клуб ему обуза, но, биип, дед же его учил и выпестовывал стиль поведения в семье и бизнесе. А тут прям бранные разборки кухарок. Этим самым они реально раззадорят Макса и он их обдерет как липок. Как видим в других процессах, адвокаты у Ювентуса такие же как и спортивные менеджеры.
Позорище это то что устроил Аллегри в том матче, он вынес сор из избы и он чуть ли не первый тренер которого Ювентус уволил досрочно не закончив сезон. Ювентус чуть ли не единственный клуб в топ 5 чемпах который относится к тренерам и игрокам терпеливее и уважительнее всего. И как раз таки Аллегри повел себя как базарная бабка, даже Конте к которому Ювентус был на мой взгляд не справедлив тихо и молча ушел из команды ни он ни клуб ссор из из бы не выносили, а Аллегри который уже 2 года из 3 рех заслуживает увольнения устроил такое.
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Однако
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Репутация Аллегри после второго прихода поможет ему устроиться если только в "Катандзаро" или "Луккезе".
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Неужели Аллегри переиграл сам себя когда устроил скандал после матча с Аталантой чтобы его побыстрее уволили ?
Хотя всякое бывает....
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Тут и не знаешь, кто больше клоун - Аллегри или руководство "Ювентуса". Первый реально закатил нечто наркоманское, а вторые должны были увольнять откровенно скатившегося тренера намного раньше.
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прикольно
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Кретины. Создали проблему на ровном месте. Уж дали бы дотренить оставшиеся два матча и спокойно разошлись, раз уж приспичило.
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Хоть я болельщик «Юве», и абсолютно не поддерживаю футбол Аллегри, (слава Богу, что свалил) хочу сказать, что это глупое решение и всего лишь повод уволить «по статье», точнее, попытка. Почему-то раньше руководство закрывало глаза на выходки Аллегри, а он, на секундочку, постоянно творил какую-то дичь на бровке и «стриптиз» показывает далеко не первый раз, и делал это на первом своём пришествии, тем не менее с ним подписали контракт еще раз. Просто захотели сэкономить, придумав весьма глупую причину. В суде, скорее всего, пролетят, если адвокаты приведут этот довод.
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Не просто пойдет а не устоечку ещё хорошую вытянит ,Мне кажется там вся Италия на судебной системе живёт и половина это спонсоры серии А
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Ответ YoRHa
Кретины. Создали проблему на ровном месте. Уж дали бы дотренить оставшиеся два матча и спокойно разошлись, раз уж приспичило.
Очевидно, что Ювентусу было выгодно, именно таким способом уволить Аллегри. Игра продолжается, вряд-ли Юве сильно рискует, наверняка новое руководство продумало все риски, ввязываясь в это - Аллегриаут...
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Ответ juver_
Хоть я болельщик «Юве», и абсолютно не поддерживаю футбол Аллегри, (слава Богу, что свалил) хочу сказать, что это глупое решение и всего лишь повод уволить «по статье», точнее, попытка. Почему-то раньше руководство закрывало глаза на выходки Аллегри, а он, на секундочку, постоянно творил какую-то дичь на бровке и «стриптиз» показывает далеко не первый раз, и делал это на первом своём пришествии, тем не менее с ним подписали контракт еще раз. Просто захотели сэкономить, придумав весьма глупую причину. В суде, скорее всего, пролетят, если адвокаты приведут этот довод.
А смысл было удалять коммент и снова писать то же самое?
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