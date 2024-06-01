«Юве» уведомил Аллегри, что он уволен по дисциплинарным причинам. Тренер, вероятно, пойдет в суд

Массимилиано Аллегри, вероятно, подаст в суд на «Ювентус» после отставки.

Как пишет Sky Sport Italia, сегодня туринский клуб уведомил тренера, что уволил его «по уважительной причине», то есть за неподобающее поведение. Уведомление от « » застало в Лондоне, куда он прилетел на финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией».

«Ювентус» считает, что Аллегри разрушил существовавшие между ними доверительные отношения своим поведением по отношению к руководству, а также несдержанностью, проявленной после игры с «Аталантой».

В день отставки «Ювентус» впервые сообщил Аллегри, что увольняет его по дисциплинарным причинам. После этого тренер вместе с командой юристов представил контраргументы. Клуб их не принял, а затем направил уведомление об увольнении «по уважительной причине».

Вероятно, Аллегри не только оспорит в суде формулировку, с которой его увольняют, но и запросит компенсацию в связи с ущербом его репутации.