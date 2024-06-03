Илич о Станковиче в «Спартаке»: «Прекрасный выбор, один из сильнейших тренеров Сербии. С ним команда покажет хороший футбол»

Саша Илич поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке».

Сербский специалист будет возглавлять московский клуб в следующем сезоне.

– Совсем скоро в Россию приедет еще одна легенда сербского футбола, как и вы – .

– Деян – один из сильнейших игроков Сербии. Да и один из сильнейших тренеров. Он доказывает это уже на протяжении пяти лет. У него два титула с «Црвеной Звездой», он играл с ними в еврокубках.

Станкович – прекрасный выбор для «Спартака». Уверен, что «Спартак» будет показывать с ним хороший футбол, – сказал главный тренер «Пари НН».

В сезоне‑2023/24 « » занял пятое место в Мир . После отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля командой руководил Владимир Слишкович, который покинул клуб в мае.