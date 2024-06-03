Илич о Станковиче в «Спартаке»: «Прекрасный выбор, один из сильнейших тренеров Сербии. С ним команда покажет хороший футбол»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Црвена Звезда Саша Илич Пари НН Матч ТВ Футбол

Саша Илич поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке».

Сербский специалист будет возглавлять московский клуб в следующем сезоне.

– Совсем скоро в Россию приедет еще одна легенда сербского футбола, как и вы – Деян Станкович.

– Деян – один из сильнейших игроков Сербии. Да и один из сильнейших тренеров. Он доказывает это уже на протяжении пяти лет. У него два титула с «Црвеной Звездой», он играл с ними в еврокубках.

Станкович – прекрасный выбор для «Спартака». Уверен, что «Спартак» будет показывать с ним хороший футбол, – сказал главный тренер «Пари НН».

В сезоне‑2023/24 «Спартак» занял пятое место в Мир РПЛ. После отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля командой руководил Владимир Слишкович, который покинул клуб в мае.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скоро мы (болельщики) будем скрупулёзно изучать наставника Спартака Деяна Станковича и привыкать к нему и его методам работы. Очень уж соскучились за настоящей спартаковской игрой, предшественников нынешних поколений в разные годы. Успехов тебе Спартак.
+6
-1
+5
Ответ Безумный Макс
Мостовой уже высказал своё мнение о Станковиче? А то не следил за новостями)
Да, одобрил
+5
0
+5
Желимо Вам успех и победе ! (Лучшее по-сербски пожелание Станковичу)
+2
0
+2
Ответ Безумный Макс
Мостовой уже высказал своё мнение о Станковиче? А то не следил за новостями)
Один из самых первых.
+1
0
+1
новый тренер, новые игроки, новые эмоции , до конца года, а что затем ?
0
0
0
Ответ Безумный Макс
Мостовой уже высказал своё мнение о Станковиче? А то не следил за новостями)
Крестный отец российского футбола одобрил 😉
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий