Илич о Станковиче в «Спартаке»: «Прекрасный выбор, один из сильнейших тренеров Сербии. С ним команда покажет хороший футбол»
Саша Илич поделился ожиданиями от работы Деяна Станковича в «Спартаке».
Сербский специалист будет возглавлять московский клуб в следующем сезоне.
– Совсем скоро в Россию приедет еще одна легенда сербского футбола, как и вы – Деян Станкович.
– Деян – один из сильнейших игроков Сербии. Да и один из сильнейших тренеров. Он доказывает это уже на протяжении пяти лет. У него два титула с «Црвеной Звездой», он играл с ними в еврокубках.
Станкович – прекрасный выбор для «Спартака». Уверен, что «Спартак» будет показывать с ним хороший футбол, – сказал главный тренер «Пари НН».
В сезоне‑2023/24 «Спартак» занял пятое место в Мир РПЛ. После отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля командой руководил Владимир Слишкович, который покинул клуб в мае.