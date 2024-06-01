«Спартак» вернет Мелешина из аренды по запросу Станковича (Metaratings)
Павел Мелешин досрочно вернется в «Спартак».
Нападающего отдали в аренду минскому «Динамо» до конца 2024 года.
По данным Metaratings, Деян Станкович, новый главный тренер красно-белых настоял на том, чтобы 20-летний футболист вернулся в команду. Серб хочет посмотреть на работу Мелешина на сборах и затем уже решить, что делать дальше.
Отмечается, что «Спартак» уже договорился с «Динамо» и ждет форварда на медосмотр.
Больше всего из молодых я жду прогресса от Зорина. В нем, кажется, таланта больше, чем в обоих вместе взятых.
У Мелешина за Динамо Минск 15 матчей 2+1 (центральный форвард), у Зорина 10 матчей, 7+2.