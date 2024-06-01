«Спартак» вернет Мелешина из аренды по запросу Станковича (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Беларусь Динамо Минск Павел Мелешин Футбол

Павел Мелешин досрочно вернется в «Спартак».

Нападающего отдали в аренду минскому «Динамо» до конца 2024 года.

По данным Metaratings, Деян Станкович, новый главный тренер красно-белых настоял на том, чтобы 20-летний футболист вернулся в команду. Серб хочет посмотреть на работу Мелешина на сборах и затем уже решить, что делать дальше.

Отмечается, что «Спартак» уже договорился с «Динамо» и ждет форварда на медосмотр.

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15 комментариев
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Это требование знаменитого серба было первым перед подписанием контракта!
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Мелешин с треском провалился в немощном чемпионате Беларуси (как беларус знаю). Зачем он в Спартаке сейчас?
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Ответ Святослав Федорович
Мелешин с треском провалился в немощном чемпионате Беларуси (как беларус знаю). Зачем он в Спартаке сейчас?
Да он ужасен. На сборы Быковский поедет, вот тут интересно посмотреть на молодого.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Это требование знаменитого серба было первым перед подписанием контракта!
И Песьякова в раму, но тут КС опередили просто ))
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Ответ Slavnov
а второй молодой спартаковец, забыл фамилию, тоже не о чем?
Зорин? Он вернулся уже давно. Но недавно получил травму в Уругвае за молодежку. И что-то там мало инфы, боюсь, опять наши коновалы мудрят. Маслова с бедром чуть до конца карьеры не довели, Умярова почти год лечили выбирая методы лечения.
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Надеюсь, он не в батю
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Статистика у Мелёшина топовая.
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Похоже батя прибавил...
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У Мелешина аренда закончилась,Станкович проведёт примерку , а вкупе с Николсоном добавит конкуренцию в атаке и это заставит прибавить Угальде,Соболева и др.А в аренду вновь успеет....
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Ну нормальное желание, в принципе, посмотреть самому оценить, а не слушать истории от третьих лиц, типа а вот у нас есть ещё такой Мелешин...
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Он хотя бы играл в Беларуси ?
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С Угальде связку хочет сделать)
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Ну по отзывам и по нескольким матчам он сильнее Мелешина. Хотя безусловно, для высоких задач они оба сейчас не годятся.
Больше всего из молодых я жду прогресса от Зорина. В нем, кажется, таланта больше, чем в обоих вместе взятых.
У Мелешина за Динамо Минск 15 матчей 2+1 (центральный форвард), у Зорина 10 матчей, 7+2.
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Ответ Святослав Федорович
Мелешин с треском провалился в немощном чемпионате Беларуси (как беларус знаю). Зачем он в Спартаке сейчас?
а второй молодой спартаковец, забыл фамилию, тоже не о чем?
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Ответ arspurs9
Да он ужасен. На сборы Быковский поедет, вот тут интересно посмотреть на молодого.
Видел его за двойку, по-моему ещё хуже. Да и молодой он весьма условно, всего на три месяца моложе Мелёшина.
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