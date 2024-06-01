«Спартак» вернет Мелешина из аренды по запросу Станковича (Metaratings)

Павел Мелешин досрочно вернется в «Спартак».

Нападающего отдали в аренду минскому « » до конца 2024 года.

По данным Metaratings, , новый главный тренер красно-белых настоял на том, чтобы 20-летний футболист вернулся в команду. Серб хочет посмотреть на работу на сборах и затем уже решить, что делать дальше.

Отмечается, что « » уже договорился с «Динамо» и ждет форварда на медосмотр.