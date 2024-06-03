«Уфа» вернулась в Первую лигу через год после вылета. Завтра клуб должен получить лицензию

Теги премьер-лига Россия Первая лига Евгений Харлачев Уфа Краснодар-2 Вторая лига А Футбол

«Уфа» вышла в Первую лигу.

Сегодня команда Евгения Харлачева разгромила «Краснодар-2» (4:0) в матче 17-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото»). 

Клуб из Башкортостана набрал 32 очка и гарантированно не опустится ниже второго места, обеспечивающего прямой выход в Мелбет Первую лигу.

В то же время у «Уфы» есть проблемы с лицензированием РФС. На данный момент у клуба нет лицензии ни для Первой лиги, ни для Второй.

Инсайдер Сергей Ильев отмечает, что «Уфа» должна получить необходимую лицензию завтра.

«Уфа» вылетела из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. В следующем сезоне уфимцы заняли 16-е место в Первой лиге и опустились во Вторую лигу А.

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11 комментариев
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Не в первую лигу, а в Лучшую Лигу Мира
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Главное теперь снова не вылететь)
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Хорошая кампания собирается в российском чемпионшипе. Ещё бы Ротор вернулся.
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Отлично, молодцы!
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А так же в ЛЛМ вернулась Балтика и Урал, правда из РПЛ..
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Красавцы Уфа!
Вряд ли потянут борьбу за РПЛ в следующем сезоне, там много команд будут биться. Главное не вылететь.
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о, Харлач тренер, круто, надеюсь, пошумит в фнл как следует
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Ответ Виталий
Прикольные правила однако... В РПЛ, могли играть и играли, в "лучшей лиге" тоже... Не, пойму, в чем весь цимус...!
Вы таки неверно употребляете еврейские словечки.
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Ответ Юквэл
Хорошая кампания собирается в российском чемпионшипе. Ещё бы Ротор вернулся.
У них надежда может быть только на вылет Краснодара-2, да и в стыках с Чайкой или Новосибирском они будут аутсайдерами
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