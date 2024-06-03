«Уфа» вернулась в Первую лигу через год после вылета. Завтра клуб должен получить лицензию

«Уфа» вышла в Первую лигу.

Сегодня команда разгромила « » (4:0) в матче 17-го тура LEON Второй лиги А (группа «Золото»).

Клуб из Башкортостана набрал 32 очка и гарантированно не опустится ниже второго места, обеспечивающего прямой выход в Мелбет Первую лигу.

В то же время у «Уфы» есть проблемы с лицензированием РФС. На данный момент у клуба нет лицензии ни для Первой лиги, ни для Второй.

Инсайдер Сергей Ильев отмечает, что «Уфа» должна получить необходимую лицензию завтра.

«Уфа» вылетела из РПЛ в Первую лигу по итогам сезона-2021/22. В следующем сезоне уфимцы заняли 16-е место в Первой лиге и опустились во Вторую лигу А.