«Уфе» не выдали лицензию для игры в LEON Второй лиге А. Клуб, претендующий на выход в Первую лигу, может подать апелляцию

Теги РФС Первая лига Уфа Вторая лига А Футбол

РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в LEON Второй лиге А.

Сегодня комиссия РФС по лицензированию клубов рассмотрела 23 заявки на получение лицензии РФС III, которая дает возможность клубам выступать в LEON Второй лиге А в сезоне-2024/25.

Из 23 заявок не удовлетворили только заявку «Уфы». Клубу из Башкортостана отказали в лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.

До 10 июня «Уфа» может предоставить комиссии дополнительные документы или подать апелляцию.

«Уфа» лидирует в группе «Золото» Второй лиги А с 29 очками после 16 туров. По итогам 17-го тура, матчи которого проходят сегодня, уфимцы могут обеспечить себе выход в Мелбет Первую лигу.

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11 комментариев
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Ответ alexey102rus
Объясните кто-нибудь, как клуб, который два года назад играл в РПЛ за такой короткий промежуток не пройти лицензирование во вторую лигу, куда каждый год практически уговаривают выходить некоторые клубы?
На этот вопрос теоретически может ответить нынешний гендиректор Динамо Махачкала. ;)
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+9
Объясните кто-нибудь, как клуб, который два года назад играл в РПЛ за такой короткий промежуток не пройти лицензирование во вторую лигу, куда каждый год практически уговаривают выходить некоторые клубы?
+5
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+5
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
На этот вопрос теоретически может ответить нынешний гендиректор Динамо Махачкала. ;)
Хитрый Шамиль на вопросы не отвечает. Поэтому он и хитрый😀
+3
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+3
А зачем Уфе лицензия Второй лиги, если они в Первую выходят?
+2
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Ответ alexey102rus
Объясните кто-нибудь, как клуб, который два года назад играл в РПЛ за такой короткий промежуток не пройти лицензирование во вторую лигу, куда каждый год практически уговаривают выходить некоторые клубы?
Происходили ужесточения по наличию молодежных команд, академии, женской команды. Финансовые требования стали выше.
Лицензирование - это же не только про стадион, например, это целый перечень требований.
Просто раньше пускали после обещаний исправить что-то, теперь нужно сразу соответствовать требованиям всем.
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Господи, туда то какую лицензию надо?
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очередная потемкинская деревня вернулась в родные пенаты
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Ответ Hitgoe Himgob
Господи, туда то какую лицензию надо?
Бюрократия сама себя не прокормит. Поэтому лицензированию сверху донизу — быть!

Оффтоп: расстроили меня Старз, не сдюжили против Ойлерз… За Маверикс-то будешь болеть в финале НБА?..
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Ответ Evgeny Valyaev
Происходили ужесточения по наличию молодежных команд, академии, женской команды. Финансовые требования стали выше. Лицензирование - это же не только про стадион, например, это целый перечень требований. Просто раньше пускали после обещаний исправить что-то, теперь нужно сразу соответствовать требованиям всем.
Тогда вопрос в другом. Неужели между лигами настолько большая разница в лицензировании, что победителю нужно прикладывать серьёзные усилия, чтобы участвовать в Лучшей Лиге Мира, она же ФНЛ
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Ответ Теория черного лебедя
А зачем Уфе лицензия Второй лиги, если они в Первую выходят?
Ранее отказали в лицензии для лучшей лиги мира. Теперь ещё отказали для второго дивизиона.
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