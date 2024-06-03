«Уфе» не выдали лицензию для игры в LEON Второй лиге А. Клуб, претендующий на выход в Первую лигу, может подать апелляцию

РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в LEON Второй лиге А.

Сегодня комиссия по лицензированию клубов рассмотрела 23 заявки на получение лицензии РФС III, которая дает возможность клубам выступать в LEON Второй лиге А в сезоне-2024/25.

Из 23 заявок не удовлетворили только заявку «Уфы». Клубу из Башкортостана отказали в лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.

До 10 июня «Уфа» может предоставить комиссии дополнительные документы или подать апелляцию.

«Уфа» лидирует в группе «Золото» Второй лиги А с 29 очками после 16 туров. По итогам 17-го тура, матчи которого проходят сегодня, уфимцы могут обеспечить себе выход в Мелбет Первую лигу.