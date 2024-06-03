«Уфе» не выдали лицензию для игры в LEON Второй лиге А. Клуб, претендующий на выход в Первую лигу, может подать апелляцию
РФС отказал «Уфе» в выдаче лицензии для игры в LEON Второй лиге А.
Сегодня комиссия РФС по лицензированию клубов рассмотрела 23 заявки на получение лицензии РФС III, которая дает возможность клубам выступать в LEON Второй лиге А в сезоне-2024/25.
Из 23 заявок не удовлетворили только заявку «Уфы». Клубу из Башкортостана отказали в лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев.
До 10 июня «Уфа» может предоставить комиссии дополнительные документы или подать апелляцию.
«Уфа» лидирует в группе «Золото» Второй лиги А с 29 очками после 16 туров. По итогам 17-го тура, матчи которого проходят сегодня, уфимцы могут обеспечить себе выход в Мелбет Первую лигу.
Лицензирование - это же не только про стадион, например, это целый перечень требований.
Просто раньше пускали после обещаний исправить что-то, теперь нужно сразу соответствовать требованиям всем.
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