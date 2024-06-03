Федотов продолжит тренировать ЦСКА в следующем сезоне («РБ Спорт»)
Владимир Федотов останется на посту главного тренера ЦСКА.
По информации «РБ Спорт», руководство московского клуба провело встречу, на которой подвело итоги сезона. На встрече присутствовали председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и генеральный директор клуба Роман Бабаев.
По итогам было принято решение, что главный тренер сохранит свой пост и будет готовить команду к новому сезону.
В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков.
Если продолжать продавать игроков и просто находить им замены, то конечно никакого результата не будет с этим составом
Центр поля и нападение должны получить реальное усиление и давайте без алжирцев за ящик риса в команде
Сначала отдачей первого места в ФНЛ Рубину, когда у Балтика была рекордная серия без поражений и потом провал, сейчас вылетом из РПЛ и выходом в финал Кубка с Балтикой и полным провалом с Торпедо еще до Калининграда ?
У Федотова то список посолиднее будет: победа в Кубке и второе место с ЦСКА, второе место с Сочи.
Два подряд серебра Федотова с разными командами и кубок - это все-таки несколько большие результаты.
Достаточно посмотреть, что в большинстве этих матчей ЦСКА не прижимался к воротам, а залетали шальные голы
Ну тогда точно нужно выгонять тренера, который в прошлом сезоне трофей принёс и 2 место чемпионата, ведь рисунок игры не нравится))