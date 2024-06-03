Федотов продолжит тренировать ЦСКА в следующем сезоне («РБ Спорт»)

Владимир Федотов останется на посту главного тренера ЦСКА.

По информации «РБ Спорт», руководство московского клуба провело встречу, на которой подвело итоги сезона. На встрече присутствовали председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и генеральный директор клуба Роман Бабаев.



По итогам было принято решение, что главный тренер сохранит свой пост и будет готовить команду к новому сезону.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Мир , набрав 48 очков.