Федотов продолжит тренировать ЦСКА в следующем сезоне («РБ Спорт»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Владимир Федотов Максим Орешкин Футбол

Владимир Федотов останется на посту главного тренера ЦСКА.

По информации «РБ Спорт», руководство московского клуба провело встречу, на которой подвело итоги сезона. На встрече присутствовали председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

По итогам было принято решение, что главный тренер сохранит свой пост и будет готовить команду к новому сезону.

В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 48 очков.

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125 комментариев
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Усильте команду и делайте выводы по Федотову
Если продолжать продавать игроков и просто находить им замены, то конечно никакого результата не будет с этим составом
Центр поля и нападение должны получить реальное усиление и давайте без алжирцев за ящик риса в команде
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Ответ Capitan Oblivius Oblivius
Позовите Игнашевича ,он доказал результатами
Какими "результатами" доказал Игнашевич ?
Сначала отдачей первого места в ФНЛ Рубину, когда у Балтика была рекордная серия без поражений и потом провал, сейчас вылетом из РПЛ и выходом в финал Кубка с Балтикой и полным провалом с Торпедо еще до Калининграда ?

У Федотова то список посолиднее будет: победа в Кубке и второе место с ЦСКА, второе место с Сочи.
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Ответ Capitan Oblivius Oblivius
Позовите Игнашевича ,он доказал результатами
А какими, собственно? В наличии миграция ФНЛ-РПЛ и обратно и финал кубка.

Два подряд серебра Федотова с разными командами и кубок - это все-таки несколько большие результаты.
+21
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почему то был уверен, что его прогонят и переманят Игнашевича.
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Ответ angry horse
Еще минимум сезон терпения этого УГ футбола 🤮
С нашим УГ забили мячей больше,чем другие с искрометным футболом.
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Без усилений с Федотова чего спрашивать? Пришел, первый год хорошо выстрелил, второй год не получился. Посмотрим как пройдет третий.
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Федотов образца этого сезона очень сильно напомнил последние сезоны Гончаренко в ЦСКА, когда тот потерял контроль над командой и пустил всё на самотёк 😎
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Ответ Tollie
можно делать ставки, с кем русский Тен Хаг разругается на этот раз. я ставлю на Чалова (уйдёт в Зенит) и Облякова (Локомотив)
А с кем он разругался? С Карасём, который не приносил пользу, забивал на тренерские установки и распускал язык? Или с Арбузовым, который никто и звать его никак, но тоже решил, что ему должны? Больше никого не было.
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Ответ Ком иль фо
Федотову нужно усиление практически во все линии, если руководство пойдёт на это толк будет, если нет очередной провал
Хороший тренер пляшет от состава. Что мешало зимой наиграть Федотову 4-4-2 или 3-5-2, а не как барану уператься в 3-4-3? Кто мешал доверять Глебову больше времени на позиции инсайда? Кисляку? Почему замены, даже в матчах с аутсайдерами, после 80й минуты? Какое усиление, если в летнее ТО потратили 12 -14 млн + придет Круговой?
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Ответ Alklkfnt
А че еще федотову сделать? У цска 4 состав в лиге по стоимости и потрачено в этом сезоне 12.5кк на трансферы. Тот же состав локомотива 6 и потрачено 4.5кк за сезон на трансферы. С приходом галактионова локомотив набрал 85 очков и делит с семаком 1 строчку за этот период. Федотов за это же время набрал 77 очков... Так может федотов просто тренер никакой?
У Локомотива состав глубже, и он по дешевке скупает лучших россиян благодаря агентским связям. Только твой Галактионов даже в медали ни разу не попал, толку от тех очков?
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с зенитом согласовали и оставили
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А ха ха ха значит стабильное 5-6 место
+16
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Я так понимаю вопрос с тренером закрыт? Или это только по информации РБ спорт? А через пару часов появится информация про Николича,Ивича,Осичькина? В общем ждём фото с Бабаевым на фоне вывески "сезон 24-25". Как бы то ни было,если не будет качественного усиления центра поля,кто будет тренером не так важно. Можно взять нового тренера, можно купить добротного напа,усилить защиту,но если в центре продвижением мяча будет заниматься Мендес,Здьелар,Обляков, ждать серьёзных результатов не стоит
+3
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Федотову нужно усиление практически во все линии, если руководство пойдёт на это толк будет, если нет очередной провал
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Ответ angry horse
Это парадокс ☝️
Так а может 6 место это парадокс?
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Ответ Кирилл
Какими "результатами" доказал Игнашевич ? Сначала отдачей первого места в ФНЛ Рубину, когда у Балтика была рекордная серия без поражений и потом провал, сейчас вылетом из РПЛ и выходом в финал Кубка с Балтикой и полным провалом с Торпедо еще до Калининграда ? У Федотова то список посолиднее будет: победа в Кубке и второе место с ЦСКА, второе место с Сочи.
Очередной из секты Игнашевича! Я например так и не понял чего они на него моляться? Абсолютно нулевой пока как тренер отправил Балтику в пердив в финал кубка случайно попал благодаря дурацкой формуле при этом дважды слил нам! Кстати с какого перепугу его признали лучшим тренером в кубке вообще не пойму! И все равно позовите! Бред!
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Ответ angry horse
С Березуцким на вылетали же😎
У Березуцкого состав был раза в полтора лучше.
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Экономист Орешкин, экономит на всем, главное для него экономия, а не результат команды 👇
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Ответ Shuller18
Он после травмы, посмотрим дальше. В отличие от Джикия Дивей мозгами играет
Особенно удалиться перед дерби вот уж мозгами сыграл😁
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Ответ Capitan Oblivius Oblivius
А ты с балтикой показывай такую же игру ,и до финала дойди . И нас они прибили в чемпионате .уверенно
Какую игру? Которая в пердив привела в итоге? И Балтика нас только однажды обыграла, три победы у ЦСКА
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+2
Ответ Alklkfnt
А че еще федотову сделать? У цска 4 состав в лиге по стоимости и потрачено в этом сезоне 12.5кк на трансферы. Тот же состав локомотива 6 и потрачено 4.5кк за сезон на трансферы. С приходом галактионова локомотив набрал 85 очков и делит с семаком 1 строчку за этот период. Федотов за это же время набрал 77 очков... Так может федотов просто тренер никакой?
Вы же понимаете, что оценка стоимости состава это величина динамическая, а затраты на трансферы статическая?
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Ответ Alklkfnt
А че еще федотову сделать? У цска 4 состав в лиге по стоимости и потрачено в этом сезоне 12.5кк на трансферы. Тот же состав локомотива 6 и потрачено 4.5кк за сезон на трансферы. С приходом галактионова локомотив набрал 85 очков и делит с семаком 1 строчку за этот период. Федотов за это же время набрал 77 очков... Так может федотов просто тренер никакой?
Галактионов - 85 очков, Федотов - 77. Разница в 8 очков...Чувак, ты всерьез пишешь, что это огромная разница за полтора года и заявляешь, что второй тренер днище?! Все ли у тебя нормально с причинно-следственными связями в голове?
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"Подарок" судьбы. Лучшего ждать не приходится.
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Грустная новость
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Ответ angry horse
Это результат безволия после 80 минут матчей😎
Вот это точно парадокс)
Достаточно посмотреть, что в большинстве этих матчей ЦСКА не прижимался к воротам, а залетали шальные голы
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Ответ Heroes!
Место в 6 и улучшение , при условии погресса игроков + игра, которую можно смотреть. Сейчас в ЦСКА нет - денег, поэтому для качественного рывка необходимо развивать собственных воспитанников
Место в 6 есть и сейчас, стоимость игроков растёт, не устраивает только рисунок игры, я правильно понимаю?
Ну тогда точно нужно выгонять тренера, который в прошлом сезоне трофей принёс и 2 место чемпионата, ведь рисунок игры не нравится))
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Ответ Shuller18
С обоймой в 15 человек особо не разгуляешься в плане гибкости. Глебов и Кисляк ещё дети, которых хватает минут на 20 матча, с чего им больше доверять, чтоб сломались? Глебов после каждого единоборства еле поднимался... Какое усиление? Как минимум ЦЗ в ротацию, новый форвард в случае ухода Чалова и новый ЦПЗ, говорят это приоритет на лето. Тогда жить можно. Но с нынешней обоймой результат аналогичный получим
А зачем пихать Глебова в оборону? А Мусаева/ Мухина в инсайды? Зделара/ Мухина в ЦЗ?Может просто расставить игроков по своим "родным" позициям ?
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Ответ T622222
А ха ха ха значит стабильное 5-6 место
Вы определили стабильность по одному сезону?
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Гинера даже не позвали ? Следующий сезон борьба за десятку....
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Ответ Heroes!
Хороший тренер пляшет от состава. Что мешало зимой наиграть Федотову 4-4-2 или 3-5-2, а не как барану уператься в 3-4-3? Кто мешал доверять Глебову больше времени на позиции инсайда? Кисляку? Почему замены, даже в матчах с аутсайдерами, после 80й минуты? Какое усиление, если в летнее ТО потратили 12 -14 млн + придет Круговой?
То что имеет сейчас ЦСКА, включая скамейку, не то чтобы составить конкуренцию в борьбе за чемпионство, а именно эти цели должен ставить клуб
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