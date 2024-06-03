Медведев заявил, что «Зенит» побьет рекорд «Спартака» по числу побед подряд в чемпионате: «Сделаем это в юбилейном сезоне»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

В «Зените» надеются оформить 6-е чемпионство подряд и побить рекорд «Спартака».

В сезоне-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок и Суперкубок России, а также чемпионский титул. 

– Несмотря на все сложности, троечку выбили.

– Почему возникали сложности?

– Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью – отнять очки, выиграть. Поэтому у нас 7 поражений, 6 ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех.

– Вы сравнялись со «Спартаком» по числу побед подряд в чемпионате. Остался один шаг, чтобы превзойти.

– Как раз мы это сделаем в юбилейном сезоне, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев

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26 комментариев
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Спартак это делал с русским составом. А здесь 8 бразильцев. В Спартаке был футбол а здесь деньги. все в одно место катится. В России нет игроков. Да и в мире все тоже угасает.
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Инсайдерскую инфу следующего сезона выдал, за бесплатно. Спартак, бери на заметку!
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Только не так, как в этом сезоне.
Валидолу не хватит))
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Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (с)
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Ответ Алешка Терминатор
Загадка: сельская команда, у руководителя провинциальные комплексы, у всех остальных провинциальные комплексы, но называется не Петротрест и не Полароид.
Это же Спартак! 😂
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Ответ egorov.bsp
Ахахахахаха. Мукунка, Тчуйсе, Веллитон и прочит афродесант давно стали русскими? А бромантан у Титова тоже наш, скрепный?)) И это только Титов спалился, про других не знаем. Да, у Питера не будет столько выдающихся русских игроков, но что поделать, время такое. Тут многие за отмену лимита топят, так что это не в кассу)))
Ты школьник велик не играл в 90е. Тчуйсе это конец нулевых. И леги там не были лидерами
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Да будет так. Пусть исполнится.
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Ало, спортс, там федотов аут, можно новость?
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Режим ЧС вводится в Тушино, возможны " бомбежки", и " возгорания"!
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Нет ну а кто? Краснодар который играет не ради титулов, а ради стиля? Динамо которое не способно в решающих матчах проявить характер с улыбающимся Смоловым? Традиционно не стабильный Спартак? Локомотив? По составу не тянут до Зенита. По мне так это просто очевидный факт, что они возьмут чемпионство в следующем сезоне. Если опять сами себе не придумают проблемы
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Клоун 🤡
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Ответ Sergio Mendez
Это же Спартак! 😂
Ответ неверный. Из пяти критериев, указанных в загадке, Спартак подходит только под два: называется не Петротрест и не Полароид. А под остальные три - не подходит.
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Ответ Алешка Терминатор
Ответ неверный. Из пяти критериев, указанных в загадке, Спартак подходит только под два: называется не Петротрест и не Полароид. А под остальные три - не подходит.
Как же подходит? Тушино изначально село на западе от Москвы, там ещё Лжедмитрий со своими войсками в смуту стоял.
Насчёт комплексов не скажу с уверенностью, но тряска нафталиновыми чашками времён КПСС босоногих девяностых при разговоре о достижениях нового времени разве к этому не относится? 🤔
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Ответ egorov.bsp
Ахахахахаха. Мукунка, Тчуйсе, Веллитон и прочит афродесант давно стали русскими? А бромантан у Титова тоже наш, скрепный?)) И это только Титов спалился, про других не знаем. Да, у Питера не будет столько выдающихся русских игроков, но что поделать, время такое. Тут многие за отмену лимита топят, так что это не в кассу)))
с Велитоном , это без Романцева
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Ответ Андрей Новиков
Спартак это делал с русским составом. А здесь 8 бразильцев. В Спартаке был футбол а здесь деньги. все в одно место катится. В России нет игроков. Да и в мире все тоже угасает.
Чушь. У Спартака тогда были и бразильские легионеры в том числе. И Спартак тогда легко и непринуждённо выдергивал из любого российского клуба игроков. И это ещё не учитывая, что отказ Романцеву для многих ставил крест на сборной. Веретенников не даст соврать.
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