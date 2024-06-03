Медведев заявил, что «Зенит» побьет рекорд «Спартака» по числу побед подряд в чемпионате: «Сделаем это в юбилейном сезоне»

В «Зените» надеются оформить 6-е чемпионство подряд и побить рекорд «Спартака».

В сезоне-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок и Суперкубок России, а также чемпионский титул.

– Несмотря на все сложности, троечку выбили.

– Почему возникали сложности?

– Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью – отнять очки, выиграть. Поэтому у нас 7 поражений, 6 ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех.

– Вы сравнялись со « » по числу побед подряд в чемпионате. Остался один шаг, чтобы превзойти.

– Как раз мы это сделаем в юбилейном сезоне, – сказал председатель правления « » .