Медведев – игрокам «Зенита» перед финалом: «Симпли зе бест! Молодежь, не спать! Педро, Педро, Педро!»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Александр Медведев Вильмар Барриос Андрей Мостовой Дмитрий Васильев 2004 Педро дос Сантос Футбол

Александр Медведев эмоционально замотивировал игроков «Зенита» перед финалом.

Сегодня «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Председатель правления «Зенита» встречал игроков клуба из Санкт-Петербурга в подтрибунном помещении стадиона «Лужники».

Медведев несколько раз повторил «Симпли зе бест!» («просто лучший» – англ.), обращаясь к хавбеку Вильмару Барриосу.

Вингеру Андрею Мостовому он сказал «быстрый, быстрый». Увидев хавбека Дмитрия Васильева, Александр произнес: «Молодежь, не спать!»

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37 комментариев
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Дед на семейном празднике за которого всем стыдно
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+94
Он случайно не на скейте выехал с бейсболкой назад ?
+56
-1
+55
🤦🏻‍♂️Кринжатина
+21
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+16
Ответ SMART789
Дед на семейном празднике за которого всем стыдно
Именно, особенно когда смотришь на видео из раздевалки.
После чемпионского матча все привычно начали поливать друг друга шампанским. Естественно Медведев тоже захотел в этом поучаствовать : схватил бутылку, дождался проходящего мимо Семака, выбил пробку и захотел его облить, чтобы быть в тренде. Но из-за того что при открытии бутылки, он держал её не под правильным углом, то и никакой пены в достаточном количестве на Семака вылить не удалось. В итоге Медведев, видимо сам засмущавщись своей неуклюжести, быстро поспешил ретироваться, чтобы не выглядеть уж совсем неумехой.
Я когда это увидел, мне стало почему-то очень неловко за его попытки казаться своим среди спортивной молодёжи. Реально, как Стив Бушеми в тот меме со скейтом и бейсболкой.
+13
0
+13
Ответ Бутербродский
Он случайно не на скейте выехал с бейсболкой назад ?
How do you do, fellow kids?
+10
0
+10
Этому больше не наливать
+12
-4
+8
Бесячий тип
+10
-2
+8
Ответ SMART789
Дед на семейном празднике за которого всем стыдно
Потом ещё скажет, что победили за счёт его мотивационных речей)
+9
-1
+8
🤢
+11
-7
+4
Ответ Бутербродский
Он случайно не на скейте выехал с бейсболкой назад ?
Орнул в голос😆😆😆👏
+4
0
+4
Ответ Ксюша Каблукова
Я уж испугалась, что Дмитрий Медведев поехал кукухой)) Слава Богу))
Так он давно уже)
+4
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Какой клуб такой и гендиректор😄
+3
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Педро уже с чемоданами на стадион приехал:)
+3
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Крэтино, идиотто.... :)
+4
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Шариков. Как есть шариков

Зенит полностью заслуживает такого руководителя
+6
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Мальчишке нужен наставник, хотя бы из "своих", иначе испортится: вспыхнул и погас. (
+1
0
+1
Они там все такие?
+2
-1
+1
Ответ Бутербродский
Он случайно не на скейте выехал с бейсболкой назад ?
И с приспущенными штанами.ниже пояса ..
+1
0
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Раньше было ноу криминалити, а теперь симпли зе бест)
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Молодежь не спать ! И Ерохин 34-х летний идет.
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Звучит как Приветственный монолог недоразвитого человека
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Криииинж
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Умер от кринжа 🤦🏻‍♂️
+4
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Медведев проговаривает установки из EA FC вслух)) Иначе сложно объяснить зачем он сказал Мостовому "быстрый, быстрый"
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Клоун!
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Мутко бывший президент Зенита такой же отмороженные был
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А что не спел то
Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè
Praticamente il meglio di Santa Fè...
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Что ты такое несёшь?
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На языке недружественных нам государств призывает однако 🙄
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