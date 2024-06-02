Медведев – игрокам «Зенита» перед финалом: «Симпли зе бест! Молодежь, не спать! Педро, Педро, Педро!»
Александр Медведев эмоционально замотивировал игроков «Зенита» перед финалом.
Сегодня «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Председатель правления «Зенита» встречал игроков клуба из Санкт-Петербурга в подтрибунном помещении стадиона «Лужники».
Медведев несколько раз повторил «Симпли зе бест!» («просто лучший» – англ.), обращаясь к хавбеку Вильмару Барриосу.
Вингеру Андрею Мостовому он сказал «быстрый, быстрый». Увидев хавбека Дмитрия Васильева, Александр произнес: «Молодежь, не спать!»
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После чемпионского матча все привычно начали поливать друг друга шампанским. Естественно Медведев тоже захотел в этом поучаствовать : схватил бутылку, дождался проходящего мимо Семака, выбил пробку и захотел его облить, чтобы быть в тренде. Но из-за того что при открытии бутылки, он держал её не под правильным углом, то и никакой пены в достаточном количестве на Семака вылить не удалось. В итоге Медведев, видимо сам засмущавщись своей неуклюжести, быстро поспешил ретироваться, чтобы не выглядеть уж совсем неумехой.
Я когда это увидел, мне стало почему-то очень неловко за его попытки казаться своим среди спортивной молодёжи. Реально, как Стив Бушеми в тот меме со скейтом и бейсболкой.
Зенит полностью заслуживает такого руководителя
Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè
Praticamente il meglio di Santa Fè...