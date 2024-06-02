Медведев – игрокам «Зенита» перед финалом: «Симпли зе бест! Молодежь, не спать! Педро, Педро, Педро!»

Александр Медведев эмоционально замотивировал игроков «Зенита» перед финалом.

Сегодня «Зенит» сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Председатель правления «Зенита» встречал игроков клуба из Санкт-Петербурга в подтрибунном помещении стадиона «Лужники».

несколько раз повторил «Симпли зе бест!» («просто лучший» – англ.), обращаясь к хавбеку .

Вингеру Андрею Мостовому он сказал «быстрый, быстрый». Увидев хавбека , Александр произнес: «Молодежь, не спать!»

Форварду Педро руководитель «Зенита» проскандировал: «Педро, Педро, Педро!»

Танцующий енот под «Педро-Педро-Педро-Педро Пе» – мем суперновичка «Зенита». Откуда это?

В чем шанс «Балтики» против «Зенита»?