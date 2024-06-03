Дюков о соперниках сборной России: «Ведем переговоры об осенних матчах – Латинская Америка, Африка, Азия. У команд из Европы в этом году окон нет»

Александр Дюков рассказал о переговорах с возможными соперниками сборной России.

«Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится – и нас будут критиковать.

Регионы все знают – это Латинская Америка, Африка и Азия. Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», – сказал президент .

Ближайший матч сборной России пройдет 7 июня – команда Валерия Карпина сыграет со сборной Беларуси в Минске.