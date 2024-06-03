Дюков о соперниках сборной России: «Ведем переговоры об осенних матчах – Латинская Америка, Африка, Азия. У команд из Европы в этом году окон нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Александр Дюков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Дюков рассказал о переговорах с возможными соперниками сборной России.

«Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится – и нас будут критиковать.

Регионы все знают – это Латинская Америка, Африка и Азия. Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», – сказал президент РФС.

Ближайший матч сборной России пройдет 7 июня – команда Валерия Карпина сыграет со сборной Беларуси в Минске.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нет окон? Так надо прорубить! Что, в первый раз что ли с таким сталкиваемся
+18
-5
+13
Оказывается с европейскими сборными сложно договориться из-за отсутствия у них окон.
Спасибо Дюкову - прояснил ситуацию .
+10
-4
+6
Ответ PatrickShapka2
Молодцы, сборная должна играть как можно больше, поднимать уровень вновь.
Поднимать уровень матчами со сборной Кении на отельном стадионе и со сборной Кубы с бутсами купленными в Спортмастере, да. Так победим.
+10
-5
+5
И окон нет, и двери закрыты.
+7
-3
+4
ну да , так то все хотят и могут
+5
-1
+4
Молодцы, сборная должна играть как можно больше, поднимать уровень вновь.
+9
-7
+2
Ответ Savardus
Поднимать уровень матчами со сборной Кении на отельном стадионе и со сборной Кубы с бутсами купленными в Спортмастере, да. Так победим.
Лучше, чем ничего.
+5
-3
+2
В Европе скоро и дверей с крышами не будет... посрывает всё
+1
0
+1
Ответ PatrickShapka2
Лучше, чем ничего.
На самом деле не лучше. Это буквально то же самое, что играть с клубом Второй лиги. Мы живем в эпоху интернета, все цены на игроков в открытом доступе. Тогда уж проще сыграть с условной Балтикой на их стадионе и "порадовать зрителей" (частый аргумент за матчи со слабыми сборными), это я без шуток говорю. Устроить турне сборной против команд РПЛ во сто крат лучше.
+2
-1
+1
Ответ LUKA TOT
ну да , так то все хотят и могут
Могли бы сыграть со Словакией, Венгрией, Австрией, Сербией из Европы. Турцией. Да и, возможно, с кем-то из Бывшей Югославии, кроме Сербии.
+4
-3
+1
Окна выходят на двор, а на дворе 2024
0
0
0
"Без окон и дверей полна горница людей".
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Про сборные Сербии, Камеруна, Катара, Ирана, Узбекистана, срыв матча с Парагваем, ты, конечно, тактично не помнишь.
Сербия - отлично. По вывеске. По факту играли со вторым составом. Это даже тут отлельной статьёй освещали.
Камерун - классный эмоциональный матч, бесспорно. Все остальные сборные довольно слабые сами по себе (и кубок Азии тут не показатель, а вот ЧМ - вполне).
+2
-2
0
Ответ Savardus
Сербия - отлично. По вывеске. По факту играли со вторым составом. Это даже тут отлельной статьёй освещали. Камерун - классный эмоциональный матч, бесспорно. Все остальные сборные довольно слабые сами по себе (и кубок Азии тут не показатель, а вот ЧМ - вполне).
А у нашей сборной прям наигранный основной состав. Каждые сборы куча игроков.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий