Дюков о соперниках сборной России: «Ведем переговоры об осенних матчах – Латинская Америка, Африка, Азия. У команд из Европы в этом году окон нет»
Александр Дюков рассказал о переговорах с возможными соперниками сборной России.
«Ведутся переговоры о соперниках на осенние матчи сборной, но говорить, с кем, не будем. А то сейчас объявим, потом не получится – и нас будут критиковать.
Регионы все знают – это Латинская Америка, Африка и Азия. Еще скажу, что есть сборные в Европе, с которыми мы можем и уверены, что сыграем. Но в этом году нет окон. Матчи с этими командами планируем на 2025 год», – сказал президент РФС.
Ближайший матч сборной России пройдет 7 июня – команда Валерия Карпина сыграет со сборной Беларуси в Минске.
Спасибо Дюкову - прояснил ситуацию .
Камерун - классный эмоциональный матч, бесспорно. Все остальные сборные довольно слабые сами по себе (и кубок Азии тут не показатель, а вот ЧМ - вполне).