РФС хочет продать права на показ соревнований в Китай, Бразилию, Сербию, Хорватию и еще 4 страны

РФС планирует продать права на показ соревнований в Китай и Бразилию.

Российский футбольный союз в 2024 году планирует реализовать права на показ соревнований в восьми странах – Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Хорватии, Албании, Китае и Бразилии, говорится в презентации, которую продемонстрировал глава РФС Александр Дюков на конференции организации.

Напомним, РФС принадлежат права на матчи национальных сборных, Фонбет Кубка России и на игру за .

«Продолжается развитие Суперкубка. В прошлом году матч за Суперкубок собрал 4,3 млн зрителей у телевизионных экранов, более 40 тысяч болельщиков – на трибуне.

Мы также видим возможность реализации прав на трансляцию матчей за рубежом», – сказал Дюков.