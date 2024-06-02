РФС хочет продать права на показ соревнований в Китай, Бразилию, Сербию, Хорватию и еще 4 страны

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу бизнес телевидение РФС OLIMPBET Суперкубок России Александр Дюков ТАСС Футбол

РФС планирует продать права на показ соревнований в Китай и Бразилию.

Российский футбольный союз в 2024 году планирует реализовать права на показ соревнований в восьми странах – Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Хорватии, Албании, Китае и Бразилии, говорится в презентации, которую продемонстрировал глава РФС Александр Дюков на конференции организации.

Напомним, РФС принадлежат права на матчи национальных сборных, Фонбет Кубка России и на игру за OLIMPBET Суперкубок России.

«Продолжается развитие Суперкубка. В прошлом году матч за Суперкубок собрал 4,3 млн зрителей у телевизионных экранов, более 40 тысяч болельщиков – на трибуне.

Мы также видим возможность реализации прав на трансляцию матчей за рубежом», – сказал Дюков.

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10 комментариев
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Бразильцы будут учиться играть по товарнякам нашей сборной, и суперкубку.
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Очень сложно будет объяснить иностранцам, как проигрывая не вылететь из кубка?)
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Сначала бы у нас больше двух матчей за тур по матч тв показывать стали. Пофиг что они там с Китаем договорились.
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Лучше бы написали, кто собирается купить.
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А в этих странах знают об этом?
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В Китай только с дисконтом
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Половина дела сделана. Осталось уговорить эти страны.
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Сидит такой в фавелле паренёк с детства влюблённый в футбол , и натыкается на матч Факел-Пари НН , и думает ну его нахер этот футбол , буду наркотики продавать и грабить людей
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Ответ Do Cent
А в этих странах знают об этом?
Финал кубка почти в каждой из этих стран покажут
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