Сильянов не сыграет против Беларуси. Он покинул расположение сборной России по медицинским причинам

Александр Сильянов покинул расположение сборной России.

Защитник «Локомотива» не сыграет в товарищеском матче против Беларуси.

«После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным», – заявил врач команды Михаил Вартапетов.

Товарищеская игра со сборной Беларуси пройдет 7 июня в Минске.