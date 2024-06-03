«Реал» выкупит Хоселу за 1,5 млн евро. Сделку оформят после стыковых матчей «Эспаньола»

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы Спортинг Хихон Д2 Испания Хоселу Футбол

«Реал» выкупит Хоселу у «Эспаньола».

34-летний нападающий прибыл в Мадрид прошлым летом на правах аренды за первоначальный взнос в размере 500 тысяч евро.

«Реал» решил воспользоваться пунктом в контракте игрока, позволяющим осуществить постоянный трансфер за 1,5 миллиона евро в конце сезона. Активировать возможность покупки можно до 30 июня. Стремясь проявить уважение к «Эспаньолу», с которым у них сложились крепкие отношения, мадридцы ждут окончания стыковых матчей команды, претендующей на выход в Ла Лигу. «Эспаньолу» предстоит сыграть с клубом «Спортинг Хихон» 9 и 13 июня.

В прошедшем сезоне Хоселу провел 34 матча в испанском чемпионате, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Он вытащил «Реал» в финал ЛЧ. 20 фактов о Хоселу

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нужно
+26
-3
+23
Полностью заслужил!
+25
-4
+21
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
мбаппе и эндрик будут, а хоселу уже дает результат, отличный джокер для анчи
+18
-2
+16
Хоселу, просто трудяга. Влюбил в себя тысячу болельщиков, своим характером и преданностью.
Полностью заслужил!
+11
0
+11
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
Чтобы выходить на 5 минут и класть Баварии дубль в полуфинале лч?
+9
-1
+8
За 1.5 ляма -лучший трансфер в истории футбола.
+9
-2
+7
Третий бомбардир команды после Джуда и Вини, между прочим. Ну и ночной кошмар Нойера, конечно
+7
-1
+6
Вот так скачек в карьере конечно, сорвал джекпот и отблагодарил клуб по полной своей игрой 👏
+4
0
+4
Хоселу оказывается приходится бажухой (свояк) Карвахалю) Жены решают, но Хоселу полностью заслужил место в лучшей команде мира .
+3
0
+3
Ответ Otabek Mirzajonov
Но если Эспаньол выйдет в Примеру, тогда не смогут выкупить
"Такая корова" самим понадобится
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Полностью заслужил!
Реал его заслуживает, согласен
+4
-1
+3
Ответ Otabek Mirzajonov
Но если Эспаньол выйдет в Примеру, тогда не смогут выкупить
Почему нет? Написано же, что прописана сумма в контракте ) так же выкупят и все)
+4
-2
+2
Слишком качественный игрок на подмену и для взлома аутсайдеров, Реалу нет смысла искать другого нападающего в ротацию.
+2
0
+2
Ответ Алекс Самойлов
Так играть в год матча 4-5 будет
Может выходить в матчах с проходными соперниками, в концовках матчей или в виде джокера.. Хоселу и не против думаю))
+1
0
+1
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
После того, как Хоселу оформил дубль в ворота Баварии, ты также говорил, зачем он нужен ? 😁
А Мбаппе занулился в матчах с Боруссией.. А Хоселу зарулил с Баварией.
Единственный чистый ЦН будет в команде с большим опытом, помимо сырого Эндрика. Пригодится может ещё.
+1
0
+1
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
Затем, что лучше иметь в команде габаритного форварда, чем не иметь.
+1
0
+1
Лучший резервный нападающий Реала со времен Мораты или Чичарито. Уж точно лучше, чем Лука Йович с Мариано.
+1
0
+1
В качестве первой замены под статус двенадцатого игрока на поле - я считаю, идеальный трансфер. Вдруг у основной банды что-то не будет получаться, а тут Хоселу, свежий, заряженный, мотивированный, с ударным настроением выскочит на замену и зарешает в концовке. Тузы в рукаве и джокеры Мадриду нужны, да и за дубль в полуфинале против Баварии Хоселу нужно было подписывать однозначно.
+1
0
+1
Это скорее такая благодарность Хоселу, чем необходимость, хотя для ротации тоже подходит.
+1
0
+1
Но если Эспаньол выйдет в Примеру, тогда не смогут выкупить
+2
-1
+1
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
Потому что Реал Мадрид хочет и может!Да и нужен он,и точно заслужил.Годика два побегает и заверщит карьеру в родном клубе!
0
0
0
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
Эндрик сырой ещё а Хоселу может выйти и зарешать как было с Баварией, плюс игрок не конфликтный да и результат давать будет, плюс не пойдет игра у Мбаппе выйдет Хоселу, либо того же Винни менять, слева будет Мбаппе в центре Хоселу, плюс его можно использовать в подыгрыше как Жиру в свое время на ЧМ 2018 и использовать быстрые ноги Мбаппе. вот зачем он нужен.
0
0
0
Ответ Алекс Самойлов
Так играть в год матча 4-5 будет
Также какая-никакая замена на случай травм лидеров атаки. Такое возможно.
0
0
0
Ответ Otabek Mirzajonov
Но если Эспаньол выйдет в Примеру, тогда не смогут выкупить
Написано в контракте выкуп в 1,5млн.!Тут решает только желание Реала!И возможно с согласия Хоселу!Эспаньол ничего не сможет сделать.
0
0
0
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
После того, как Хоселу оформил дубль в ворота Баварии, ты также говорил, зачем он нужен ? 😁 А Мбаппе занулился в матчах с Боруссией.. А Хоселу зарулил с Баварией. Единственный чистый ЦН будет в команде с большим опытом, помимо сырого Эндрика. Пригодится может ещё.
Так играть в год матча 4-5 будет
0
0
0
Ответ Алекс Самойлов
Для чего ??? Мбаппе и Эндрик будут . Зачем он???
Он столб, лишним не будет
0
0
0
Ещё год отбегает
0
0
0
Рад за него, он заслуживает закончить карьеру в клубе своей мечты, внеся большой вклад в его успехи этого сезона
0
0
0
Считай даром.
0
0
0
Отличная новость! 🎉
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий