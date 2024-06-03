«Реал» выкупит Хоселу за 1,5 млн евро. Сделку оформят после стыковых матчей «Эспаньола»
«Реал» выкупит Хоселу у «Эспаньола».
34-летний нападающий прибыл в Мадрид прошлым летом на правах аренды за первоначальный взнос в размере 500 тысяч евро.
«Реал» решил воспользоваться пунктом в контракте игрока, позволяющим осуществить постоянный трансфер за 1,5 миллиона евро в конце сезона. Активировать возможность покупки можно до 30 июня. Стремясь проявить уважение к «Эспаньолу», с которым у них сложились крепкие отношения, мадридцы ждут окончания стыковых матчей команды, претендующей на выход в Ла Лигу. «Эспаньолу» предстоит сыграть с клубом «Спортинг Хихон» 9 и 13 июня.
В прошедшем сезоне Хоселу провел 34 матча в испанском чемпионате, забив 10 голов и отдав 2 результативные передачи. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Полностью заслужил!
А Мбаппе занулился в матчах с Боруссией.. А Хоселу зарулил с Баварией.
Единственный чистый ЦН будет в команде с большим опытом, помимо сырого Эндрика. Пригодится может ещё.