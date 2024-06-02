Хоселу о победе в ЛЧ: «Реал» никогда нельзя считать мертвым, мы были тверды и заслужили победу после не очень хорошего первого тайма. Нужно мечтать, иногда такое случается»

Хоселу отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0) в финале турнира.

«Нет слов, которые могли бы описать все это. « » никогда не следует считать мертвым. Команда была настроена твердо, так получился второй ключевой тайм после не очень хорошего первого.

Я не могу выразить это словами. Мой старший сын плакал. Это основное.... У меня нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. Это слишком красиво. Нужно мечтать, иногда такие вещи случаются.

Надо наслаждаться, мы это заслужили. Наши болельщики – лучшие, они неустанно поддерживали нас в этом сезоне, все это для них и даже больше», – сказал нападающий «Реала».

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Боруссии» в 1-м тайме при владении 58%. У «Дортмунда» 8 ударов, 2 – в створ