Хоселу о победе в ЛЧ: «Реал» никогда нельзя считать мертвым, мы были тверды и заслужили победу после не очень хорошего первого тайма. Нужно мечтать, иногда такое случается»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хоселу Футбол

Хоселу отреагировал на победу «Реала» в Лиге чемпионов.

Вчера мадридцы обыграли «Боруссию» (2:0) в финале турнира.

«Нет слов, которые могли бы описать все это. «Мадрид» никогда не следует считать мертвым. Команда была настроена твердо, так получился второй ключевой тайм после не очень хорошего первого.

Я не могу выразить это словами. Мой старший сын плакал. Это основное.... У меня нет слов, чтобы описать то, что я сейчас чувствую. Это слишком красиво. Нужно мечтать, иногда такие вещи случаются.

Надо наслаждаться, мы это заслужили. Наши болельщики – лучшие, они неустанно поддерживали нас в этом сезоне, все это для них и даже больше», – сказал нападающий «Реала».

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Боруссии» в 1-м тайме при владении 58%. У «Дортмунда» 8 ударов, 2 – в створ

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4 комментария
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Рад за Хоселу. Настоящий мадридист. Не то что Мората. А Хоселу работал, был душой и сердцем с Реалом. Появилась возможность вернуться в родной клуб. И он показал класс.
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Я вообще был спокоен после первого тайма. Игроки Реала спокойно себя вели. Всегда есть уверенность в победе Реала. Это уже часть нашей мадридской культуры.А Реал чуть-чуть включил обороты во втором тайме, ну и Боруссия посыпалась. Это и есть величие.
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Ответ Marik Bagautdinov
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Идеальный сезон для Хоселу. Ушел из вылетевшего Эспаньола на правах аренды, снизил и без того для Примеры маленькую зарплату чтобы играть в Мадриде. Забил кучу голов при скромных игровых минутах, стал героем полуфинала с Баварией. Красивая история!
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Ворвался в призеры перед пенсией . Dreams come true 🎉
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