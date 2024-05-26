Александр Мостовой: «Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. За игру с «Ростовом» полтора момента, и гол Артура в них не входит. Как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте?»
Александр Мостовой раскритиковал игру «Зенита» против «Ростова» (2:1).
«Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили.
Но многие не рады, что именно «Зенит» все-таки выиграл. И действительно, как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте?
Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. Например, «Краснодар» обыграл «Динамо» и показывал характер, а сами бело-голубые провели одну из самых слабых игр в этом сезоне.
А у «Зенита» в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол Артура в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство.
Вы там определитесь уже!
Мне лично больше нравится вариант оформлять чемпионство без валидола, за 3-4 тура до конца чемпионата.
два дня аналитики от москвабадских экспертов.
Да, они лучшие в лиге приколов.
Когда же на европейский уровень выходят, весь гонор пропадает и видна надутая натура этого всего
За это время там успели выступить и ЦСКА, и Спартак, и Краснодар с Локо.
Вот то-то и оно. К Зениту в этом плане больше внимания лишь из-за того, что он чемпион нашей водокачки 💁♂️
Его, что, на Маттв уже не приглашают?
Давно не смотрел.