Александр Мостовой: «Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. За игру с «Ростовом» полтора момента, и гол Артура в них не входит. Как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте?»

Александр Мостовой раскритиковал игру «Зенита» против «Ростова» (2:1).

«Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили.

Но многие не рады, что именно « » все-таки выиграл. И действительно, как мог ошибиться в таком простом моменте?

Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. Например, « » обыграл « » и показывал характер, а сами бело-голубые провели одну из самых слабых игр в этом сезоне.

А у «Зенита» в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот», – сказал бывший полузащитник сборной России.