Александр Мостовой: «Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. За игру с «Ростовом» полтора момента, и гол Артура в них не входит. Как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте?»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Сергей Песьяков Краснодар Артур Гимараэс Футбол

Александр Мостовой раскритиковал игру «Зенита» против «Ростова» (2:1).

«Это был самый интересный сезон за последние несколько лет. Все хотели увидеть интригу, и здорово, что мы ее получили.

Но многие не рады, что именно «Зенит» все-таки выиграл. И действительно, как мог Песьяков ошибиться в таком простом моменте?

Не вижу в победе «Зенита» чемпионского характера. Например, «Краснодар» обыграл «Динамо» и показывал характер, а сами бело-голубые провели одну из самых слабых игр в этом сезоне.

А у «Зенита» в решающем матче игра совершенно не складывалась, и ничего не предвещало их победы. У них за всю встречу было всего полтора момента, и гол Артура в них явно не входит, так как это был просто удар в сторону ворот», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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24 комментария
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Все-таки, подгорело у царя. Ведь Семак тоже чеканить умеет
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У чемпиона 6 раз подряд нет чемпионского характера. У бестрофейника - есть. Глубокие мысли чеканщика
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Нет интриги - душнят, что гегемония.
Есть интрига - душнят, что "неуверенное" чемпионство.
Вы там определитесь уже!

Мне лично больше нравится вариант оформлять чемпионство без валидола, за 3-4 тура до конца чемпионата.
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А как Филимонов смог в 1999?
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Царь характер с игрой перепутал, ну бывает
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Как Песьяков сумел ошибиться? - да как обычно вообще-то, если бы в Ростове играл Миша Кержаков, его бы тоже в сборную Карпин и Кафанав таскали, при абсолютно никаких заслугах.
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Счёт на табло.
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"Зенит" купил вратаря "Ростова", поэтому "Динамо" не забило "Краснодару" -
два дня аналитики от москвабадских экспертов.
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И вот это хочет тренировать команду РПЛ?Бггг
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Мостовой ничего не слышал про наклбол?))
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Всё же интересна мысль посмотреть на какую нибудь команду Мостового - а вдруг? Но он сам себе закрыл все дороги своими высказываниями. Мог бы это на кухне где-то говорить, а не в СМИ и глядишь доверили бы ему какую нибудь команду РПЛ
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Да не, как раз характер - единственное, что парни показали. А у остальных "претендентов" и этого не нашлось. Так что... Всё справедливо, "всейроссии" продолжать истерику, Петербургу - наблюдать и праздновать 🤷🏻‍♂️
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Ответ Элдор ШоуУродов
Положа руку на сердце, кто за 5 лет до отстранения наших команд из еврокубков прям разрывал в ЛЧ? За это время там успели выступить и ЦСКА, и Спартак, и Краснодар с Локо. Вот то-то и оно. К Зениту в этом плане больше внимания лишь из-за того, что он чемпион нашей водокачки 💁‍♂️
Из за большего бюджета и админ ресурса.
Да, они лучшие в лиге приколов.
Когда же на европейский уровень выходят, весь гонор пропадает и видна надутая натура этого всего
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
Положа руку на сердце, кто за 5 лет до отстранения наших команд из еврокубков прям разрывал в ЛЧ?
За это время там успели выступить и ЦСКА, и Спартак, и Краснодар с Локо.

Вот то-то и оно. К Зениту в этом плане больше внимания лишь из-за того, что он чемпион нашей водокачки 💁‍♂️
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сережа писяков стабилен в таких привозах.еще за Спартак так умел делать.не Сослан конечно,но тоже не вратарь
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Смело.
Его, что, на Маттв уже не приглашают?
Давно не смотрел.
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В свое время Березовский тоже ошибся в простой ситуации.
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