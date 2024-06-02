Беллингем о Мбаппе в «Реале»: «Если это случится, будет потрясающе. Он вывел бы нас на новый уровень»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем высказался о скором трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

Вчера мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале победив «Боруссию» (2:0).

Сегодня инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход француза в «Реал».

«Если это случится, будет потрясающе. Такой игрок, как он... Вы видели в финале, что единственная деталь, которой нам не хватало – завершителя. Думаю, если бы он пришел и дал нам это, мы были бы в лучшем положении.

Он вывел бы нас на новый уровень», – сказал полузащитник «Реала» в эфире TNT Sports.

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23 комментария
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И выведет в следующем сезоне. Надеюсь игровое время Родриго сократится.
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Ответ Groondler
"новый уровень" ты сам то когда начнешь на норм уровне играть? вторую половину сезона полностью завалил.. позорище
Позорище? Человек с травмой плеча играл.
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+7
Ответ Hi Hi
Мбаппе это не завершитель, это бегунок по краям поля. В центре он как беспомощный цепленок, игры с барсой и дортмундом это подтвердили.
Барсе закинет пару тройку, не сомневайся.
+5
-1
+4
Интересно о каком новом уровне может мечтать команда, которая за 10 лет выиграла 6 раз главный клубный трофей, у всех клубов, кроме Милана и Баварии, за всю историю меньше, через сколько десятилетий мы сможем еще увидеть такое доминирование, возможно никто из ныне живущих уже не увидит ничего подобного
+3
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+3
Ответ Groondler
"новый уровень" ты сам то когда начнешь на норм уровне играть? вторую половину сезона полностью завалил.. позорище
В первой половине сезона он был чуть ли не девяткой, ко второй половине сезона он стал играть уже глубже и стал комбинаторном роли Феде и Крооса - бешеный прессинг и разыгрывающее звено между двумя флангами Вини/Родриго и Карвахалем. Заметил что в первую часть сезона когда Джуд сиял команда играла ужасно? Так вот с изменением его роли она стала намного гибче и улучшила свою игру без мяча и в позиционной атаке. К тому же теперь его кроют очень плотно и тем самым он освобождает гектары пространства для Винисиуса с Родриго
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+3
Ответ Причёска Бэйла
И выведет в следующем сезоне. Надеюсь игровое время Родриго сократится.
Почему ? Чем вас не устраивает Родриго ? Его недооценивают так же, как Карима когда в команде был Роналду. Да, реализует плохо, но свою пользу приносит и даже может делать разницу когда это нужно.
+5
-3
+2
Ответ Hi Hi
В первой половине сезона он был чуть ли не девяткой, ко второй половине сезона он стал играть уже глубже и стал комбинаторном роли Феде и Крооса - бешеный прессинг и разыгрывающее звено между двумя флангами Вини/Родриго и Карвахалем. Заметил что в первую часть сезона когда Джуд сиял команда играла ужасно? Так вот с изменением его роли она стала намного гибче и улучшила свою игру без мяча и в позиционной атаке. К тому же теперь его кроют очень плотно и тем самым он освобождает гектары пространства для Винисиуса с Родриго
Согласен, я думаю кто смотрел игры Реала на протяжении сезона тоже согласятся с вами.
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Ответ Причёска Бэйла
И выведет в следующем сезоне. Надеюсь игровое время Родриго сократится.
Вряд ли центр Джуд, Вальверде, Тчуамени, нападение Вини, Мбаппе, Родриго
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Ответ Причёска Бэйла
И выведет в следующем сезоне. Надеюсь игровое время Родриго сократится.
Гулер посадить всех на лавку
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Ответ igorkruglov
Интересно о каком новом уровне может мечтать команда, которая за 10 лет выиграла 6 раз главный клубный трофей, у всех клубов, кроме Милана и Баварии, за всю историю меньше, через сколько десятилетий мы сможем еще увидеть такое доминирование, возможно никто из ныне живущих уже не увидит ничего подобного
Ну, может стать более атакующей и забивающей командой и сделать требл. Это новый уровень
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Жду 433 в исполнении Мадрида. Тчуамени Вальверде Джуд, Вини Черепаха Родриго. Выглядит устрашающе))
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Жду схему 4-3-3. Это будет нечто. Винисиус-Мбаппе-Родриго.
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Ответ Hi Hi
В первой половине сезона он был чуть ли не девяткой, ко второй половине сезона он стал играть уже глубже и стал комбинаторном роли Феде и Крооса - бешеный прессинг и разыгрывающее звено между двумя флангами Вини/Родриго и Карвахалем. Заметил что в первую часть сезона когда Джуд сиял команда играла ужасно? Так вот с изменением его роли она стала намного гибче и улучшила свою игру без мяча и в позиционной атаке. К тому же теперь его кроют очень плотно и тем самым он освобождает гектары пространства для Винисиуса с Родриго
ок. мне нравятся ваши рассуждения. будем верить, что они верны
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Зачилься
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Ответ rachidibrahimov
Почему ? Чем вас не устраивает Родриго ? Его недооценивают так же, как Карима когда в команде был Роналду. Да, реализует плохо, но свою пользу приносит и даже может делать разницу когда это нужно.
Так недооценивают, что это днище считают «лучше и талантливее» Винисуса. У этой невидимки такая армия поклонников среди фанатов Мадрида, что и Роналду мог бы позавидовать этому
Самый переоцененный и бездарный бразилец
Что касается Карима, то Бензема и сам признавался, что сильно прогрессировал и стал лучше в последние годы. Бензема никогда не был в такой физической форме, как в сезоне 2021/2022. При Моуриньо он буквально задыхался уже во втором тайме.
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Ответ rachidibrahimov
Почему ? Чем вас не устраивает Родриго ? Его недооценивают так же, как Карима когда в команде был Роналду. Да, реализует плохо, но свою пользу приносит и даже может делать разницу когда это нужно.
Родриго хорош на фланге, в центре и оттяжке — не его позиция.
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Ответ rachidibrahimov
Почему ? Чем вас не устраивает Родриго ? Его недооценивают так же, как Карима когда в команде был Роналду. Да, реализует плохо, но свою пользу приносит и даже может делать разницу когда это нужно.
Вчера какую он принёс пользу? Он весь сезон один из двух нападающих, посмотри его статистику. Как вообще его можно сравнивать с Каримом?
У полузащитника который провел плохой второй сезон, который проводил первый сезон в команде результативность выше обоих бразильских нападающих. Что Винисиус, что Родриго даже близко не ровня Мбаппе.
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Ответ rachidibrahimov
Ну, может стать более атакующей и забивающей командой и сделать требл. Это новый уровень
Они забили больше всех в Лалиге, то, что они несколько матчей играли от обороны, не говорит о том, что они так играют всегда, как раз вариативность тактики их сила, а требл - это не титул
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