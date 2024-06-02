Беллингем о Мбаппе в «Реале»: «Если это случится, будет потрясающе. Он вывел бы нас на новый уровень»

Джуд Беллингем высказался о скором трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».

Вчера мадридский клуб выиграл чемпионов, в финале победив «Боруссию» (2:0).

Сегодня инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход француза в «Реал».

«Если это случится, будет потрясающе. Такой игрок, как он... Вы видели в финале, что единственная деталь, которой нам не хватало – завершителя. Думаю, если бы он пришел и дал нам это, мы были бы в лучшем положении.

Он вывел бы нас на новый уровень», – сказал полузащитник « » в эфире TNT Sports.