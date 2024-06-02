Беллингем о Мбаппе в «Реале»: «Если это случится, будет потрясающе. Он вывел бы нас на новый уровень»
Джуд Беллингем высказался о скором трансфере Килиана Мбаппе в «Реал».
Вчера мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов, в финале победив «Боруссию» (2:0).
Сегодня инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход француза в «Реал».
«Если это случится, будет потрясающе. Такой игрок, как он... Вы видели в финале, что единственная деталь, которой нам не хватало – завершителя. Думаю, если бы он пришел и дал нам это, мы были бы в лучшем положении.
Он вывел бы нас на новый уровень», – сказал полузащитник «Реала» в эфире TNT Sports.
Самый переоцененный и бездарный бразилец
Что касается Карима, то Бензема и сам признавался, что сильно прогрессировал и стал лучше в последние годы. Бензема никогда не был в такой физической форме, как в сезоне 2021/2022. При Моуриньо он буквально задыхался уже во втором тайме.
У полузащитника который провел плохой второй сезон, который проводил первый сезон в команде результативность выше обоих бразильских нападающих. Что Винисиус, что Родриго даже близко не ровня Мбаппе.