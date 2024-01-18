Малярией в сборной Мали заболели Биссума из «Тоттенхэма» и Диарра из «Тулузы»
Два игрока сборной Мали заболели малярией.
Команда принимает участие в розыгрыше Кубка Африки. Главный тренер сборной Эрик Шелль сообщил, что полузащитник Ив Биссума, вышедший в стартовом составе на матч против ЮАР (2:0), был вынужден покинуть поле из-за симптомов малярии.
Также этой болезнью заразился защитник Мусса Диарра, представляющий «Тулузу».
«Ив Биссума и левый защитник Мусса Диарра заболели малярией», – сказал Шелль.
Малийские СМИ сообщают, что хавбек «Тоттенхэма» Биссума находится под наблюдением медицинской команды сборной Мали и, как ожидается, выздоровеет к матчу против Туниса, который состоится 20 января.