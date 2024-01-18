Малярией в сборной Мали заболели Биссума из «Тоттенхэма» и Диарра из «Тулузы»

Теги Тулуза Эрик Шелль премьер-лига Англия лига 1 Франция Тоттенхэм Кубок Африки Сборная Мали по футболу Ив Биссума Мусса Диарра II Здоровье Футбол

Два игрока сборной Мали заболели малярией.

Команда принимает участие в розыгрыше Кубка Африки. Главный тренер сборной Эрик Шелль сообщил, что полузащитник Ив Биссума, вышедший в стартовом составе на матч против ЮАР (2:0), был вынужден покинуть поле из-за симптомов малярии. 

Также этой болезнью заразился защитник Мусса Диарра, представляющий «Тулузу». 

«Ив Биссума и левый защитник Мусса Диарра заболели малярией», – сказал Шелль. 

Малийские СМИ сообщают, что хавбек «Тоттенхэма» Биссума находится под наблюдением медицинской команды сборной Мали и, как ожидается, выздоровеет к матчу против Туниса, который состоится 20 января. 

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12 комментариев
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Ответ Дядя ТУРА
странно. вроде давно изученная болезнь и нужно выпить 3 таблетки определенного лекарства, название не помню.
Звучит как реклама средства от провалов в памяти
+42
0
+42
Ответ Дядя ТУРА
странно. вроде давно изученная болезнь и нужно выпить 3 таблетки определенного лекарства, название не помню.
Малярия не приговор! Как оказалось, чтобы вылечиться, нужно выпить лишь 3 таблетки... (читать дальше)
+22
0
+22
Ответ Дядя ТУРА
да не. без шуток, знаю, что всем кто в Африку прибывает нужно выпить 3 таблетки какие-то. у меня у самого поездка на Мадагаскар в июне
я бы на Вашем месте постарался бы вспомнить название)
+20
0
+20
Ответ Дядя ТУРА
да не. без шуток, знаю, что всем кто в Африку прибывает нужно выпить 3 таблетки какие-то. у меня у самого поездка на Мадагаскар в июне
Таблетки от малярии пьются каждый день в течение прибывания в Африке и неделю после отъезда
+4
0
+4
Поставить на ноги Биссуму с малярией за два дня? В метштабе Мали точно шаманы
+2
0
+2
странно. вроде давно изученная болезнь и нужно выпить 3 таблетки определенного лекарства, название не помню.
+2
-1
+1
Неужели не победили эту страшную болезнь?
+1
0
+1
Офигнетс
+1
0
+1
Ответ Дорфи
Звучит как реклама средства от провалов в памяти
да не. без шуток, знаю, что всем кто в Африку прибывает нужно выпить 3 таблетки какие-то. у меня у самого поездка на Мадагаскар в июне
0
0
0
Ответ Dszubov
я бы на Вашем месте постарался бы вспомнить название)
гугл пока есть
0
0
0
Ответ bsanchezb
Таблетки от малярии пьются каждый день в течение прибывания в Африке и неделю после отъезда
да
0
0
0
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