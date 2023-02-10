У хавбека «Тоттенхэма» Биссума перелом голеностопа, он будет прооперирован

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Хавбек «Тоттенхэма» Ив Биссума получил травму.

У 26-летнего футболиста диагностирован стрессовый перелом голеностопа. Сегодня Биссума будет прооперирован. Сроки его возвращения будут определены после операции.

Вероятно, полузащитник пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проведет первый матч против «Милана» в рамках 1/8 финала 14 февраля, ответный – 8 марта.

Биссума перешел в «Тоттенхэм» из «Брайтона» летом прошлого года. В текущем сезоне малиец провел 25 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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