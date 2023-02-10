У хавбека «Тоттенхэма» Биссума перелом голеностопа, он будет прооперирован
Хавбек «Тоттенхэма» Ив Биссума получил травму.
У 26-летнего футболиста диагностирован стрессовый перелом голеностопа. Сегодня Биссума будет прооперирован. Сроки его возвращения будут определены после операции.
Вероятно, полузащитник пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» проведет первый матч против «Милана» в рамках 1/8 финала 14 февраля, ответный – 8 марта.
Биссума перешел в «Тоттенхэм» из «Брайтона» летом прошлого года. В текущем сезоне малиец провел 25 матчей во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Комментарии