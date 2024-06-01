Мостовой о финале ЛЧ: «Реал» – фаворит, 60 на 40. Но «Байер» за круг в Бундеслиге пропустил меньше, чем от «Аталанты» в ЛЕ, тем финал и прекрасен»

Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Матч между « » и «Боруссией» состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Фаворит для меня «Реал», даю шансы где-то 60 на 40. С исходом того, что финал для этого и делается.

Полторы недели назад мы увидели, когда «Байер» устанавливал рекорд за рекордом, а «Аталанта», которая ничего не выигрывала, и 3:0 победила. Леверкузен за один круг меньше в Бундеслиге пропустил, чем за одну игру. Тем финал и прекрасен.

Ясно, что «Реал» фаворит, а попадание «Боруссии» в финал Лиги чемпионов остается загадкой.

После выхода всех команд из групп у «Дортмунда» был самый большой коэффициент на то, что он выйдет в финал», – сказал бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой.

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