Игнашевич после 1:2: «Играют 22 футболиста, побеждает «Зенит». После такого финала можно уверенно сказать, что у «Балтики» есть будущее»
Сергей Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.
В финальной игре турнира «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2. После матча Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера калининградцев.
«Поздравляю «Зенит» с победой. Но болельщики Калининграда могут гордиться нашей командой.
Играют 22 футболиста, победил «Зенит». Тяжело подводить итоги. Но после такого финала можно уверенно сказать, что будущее у этой команды есть.
При поддержке нынешнего спонсора, руководства клуба и административного штаба «Балтика» действительно может развиваться. Эти ребята могут построить хорошую команду на долгие годы», – сказал Игнашевич.
По итогам сезона «Балтика» заняла предпоследнее 15-е место в Мир РПЛ и вылетела в Первую лигу через год после выхода в высший дивизион.
Предлагаю ввести рандом.
Перед началом сезона жеребьёвкой из общего пула тренеров каждому клубу выдаётся тренер. Вот посмотрите на условного Семака в Урале раз так хотите. А "невероятный" Карпин сможет проявить свои "уникальные" таланты в Зените - с бразильцами, не скованный ограничениями деревянных футболистов Ростова. Заманчиво, да?
Так же из общего пула спонсоров каждый клуб получает спонсора. Прикольно если Спартак получит в спонсоры облаcтной бюджет Калининграда, а Балтика получит Лукойл.
Это же будет так справедливо, да? -) Вы же хотите что-то подобное! Но, как выяснится - не этого вы хотите. Не "равных возможностей", а только чтобы именно ваш клуб доминировал. Желательно на фоне слабых конкурентов. Ведь при такой системе можно потерять больше чем получить!
Балтика сыграла на пределе своих возможностей, кто еë осудит? Просто Зенит на голову сильнее, да ещё и вальяжничать себе позволил в 1 тайме.