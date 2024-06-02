Игнашевич после 1:2: «Играют 22 футболиста, побеждает «Зенит». После такого финала можно уверенно сказать, что у «Балтики» есть будущее»

Сергей Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.

В финальной игре турнира «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2. После матча Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера калининградцев.

«Поздравляю « » с победой. Но болельщики Калининграда могут гордиться нашей командой.

Играют 22 футболиста, победил «Зенит». Тяжело подводить итоги. Но после такого финала можно уверенно сказать, что будущее у этой команды есть.

При поддержке нынешнего спонсора, руководства клуба и административного штаба «Балтика» действительно может развиваться. Эти ребята могут построить хорошую команду на долгие годы», – сказал .

По итогам сезона « » заняла предпоследнее 15-е место в Мир и вылетела в Первую лигу через год после выхода в высший дивизион.