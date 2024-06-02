Игнашевич после 1:2: «Играют 22 футболиста, побеждает «Зенит». После такого финала можно уверенно сказать, что у «Балтики» есть будущее»

Теги Зенит Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Матч ТВ Футбол

Сергей Игнашевич прокомментировал поражение «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.

В финальной игре турнира «Балтика» уступила «Зениту» со счетом 1:2. После матча Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера калининградцев.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но болельщики Калининграда могут гордиться нашей командой.

Играют 22 футболиста, победил «Зенит». Тяжело подводить итоги. Но после такого финала можно уверенно сказать, что будущее у этой команды есть.

При поддержке нынешнего спонсора, руководства клуба и административного штаба «Балтика» действительно может развиваться. Эти ребята могут построить хорошую команду на долгие годы», – сказал Игнашевич.

По итогам сезона «Балтика» заняла предпоследнее 15-е место в Мир РПЛ и вылетела в Первую лигу через год после выхода в высший дивизион.

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28 комментариев
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побеждает Зенит, чемпионом трёх туров становится Спартак
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Ответ Злодей Спб
У меня есть гениальная идея. Москвичи у нас кричат об "отсутствии равных возможностей" в Лиге. Мол спонсоры у одних побогаче, игроки получше, тренеры постабильней. Предлагаю ввести рандом. Перед началом сезона жеребьёвкой из общего пула тренеров каждому клубу выдаётся тренер. Вот посмотрите на условного Семака в Урале раз так хотите. А "невероятный" Карпин сможет проявить свои "уникальные" таланты в Зените - с бразильцами, не скованный ограничениями деревянных футболистов Ростова. Заманчиво, да? Так же из общего пула спонсоров каждый клуб получает спонсора. Прикольно если Спартак получит в спонсоры облаcтной бюджет Калининграда, а Балтика получит Лукойл. Это же будет так справедливо, да? -) Вы же хотите что-то подобное! Но, как выяснится - не этого вы хотите. Не "равных возможностей", а только чтобы именно ваш клуб доминировал. Желательно на фоне слабых конкурентов. Ведь при такой системе можно потерять больше чем получить!
"отсутствие равных возможностей"- это тили и кралы по цене Барриоса и Вендела, и Джикия-хинкаль с зарплатой в 3 млн евро? 🤭
+21
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+21
У меня есть гениальная идея. Москвичи у нас кричат об "отсутствии равных возможностей" в Лиге. Мол спонсоры у одних побогаче, игроки получше, тренеры постабильней.

Предлагаю ввести рандом.

Перед началом сезона жеребьёвкой из общего пула тренеров каждому клубу выдаётся тренер. Вот посмотрите на условного Семака в Урале раз так хотите. А "невероятный" Карпин сможет проявить свои "уникальные" таланты в Зените - с бразильцами, не скованный ограничениями деревянных футболистов Ростова. Заманчиво, да?

Так же из общего пула спонсоров каждый клуб получает спонсора. Прикольно если Спартак получит в спонсоры облаcтной бюджет Калининграда, а Балтика получит Лукойл.

Это же будет так справедливо, да? -) Вы же хотите что-то подобное! Но, как выяснится - не этого вы хотите. Не "равных возможностей", а только чтобы именно ваш клуб доминировал. Желательно на фоне слабых конкурентов. Ведь при такой системе можно потерять больше чем получить!
+17
-2
+15
Ответ Amroyan
побеждает Зенит, чемпионом трёх туров становится Спартак
Побеждает Зенит , страдает Спартак ))
+17
-3
+14
Ответ Юрий Кечко
Побеждает Зенит , страдает Спартак ))
не вешвть нос, гардемарины! выбрасываем шарфики Балтики вслед за шарфиками Динамо, достаем шарфики Краснодара на суперкубок!
+13
-1
+12
К Балтике вопросов нет, достойно играли.
+4
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+4
Удачи Балтике в Первой Лиге жду их возвращения через сезон в РПЛ
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+3
Ответ Алешка Терминатор
Играют 22 футболиста, побеждает Зенит. Но это только если половина футболистов не из Мальмё или Брюгге.
А Зенит проиграл Мальмё разве?
+4
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+3
Балтике спасибо за игру, играла в футбол, а не костоломство, могла победить.
+3
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+3
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Балтика сыграла на пределе своих возможностей, кто еë осудит? Просто Зенит на голову сильнее, да ещё и вальяжничать себе позволил в 1 тайме.
+3
0
+3
Ответ Amroyan
"отсутствие равных возможностей"- это тили и кралы по цене Барриоса и Вендела, и Джикия-хинкаль с зарплатой в 3 млн евро? 🤭
В точку :)
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+2
Балтика красавцы , практически образцово , Зенит в конце затащил на общекомандном классе …. Слишком долго Балтика играла под давлением несущегося к трофею Питера ….
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+1
Ответ Senchas
А Зенит проиграл Мальмё разве?
Так ведь реальность не интересует фантазеров из параллельной Вселенной ;)
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Ответ Dmitry_1986
Балтика красавцы , практически образцово , Зенит в конце затащил на общекомандном классе …. Слишком долго Балтика играла под давлением несущегося к трофею Питера ….
Балтика играла в футбол. Это было красиво. Надеюсь, они вернутся в РПЛ через год. Другой вопрос, будет ли это та же самая Балтика... Тем более, что и Игнашевич уходит.
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Ответ Гусеконь
а кто в нашей лиге платит кому-то столько сколько Зенит Клаудиньо?
ЦКГ Дивееву и Чалову
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Ответ xoms
Много выпил?
Недостаточно :)
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А твёрдо сказать про будущее туров за 10 до окончания чемпионата можно было?
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Ответ Ибн Хоттабыч
А Зениту областной бюджет Тамбова, ну, чтоб совсем справедливо было.
678 млн евро? Щедрое предложение.
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Ответ Кот болотный
А твёрдо сказать про будущее туров за 10 до окончания чемпионата можно было?
Твёрдо и четко ?
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Ответ Гусеконь
а побеждает тот у кого бюджет в 10 раз выше и кому привезли 11 бразильцев
"Кто про что, а шелудивый про баню " ( Это не оскорбление, это русская поговорка).
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Сбился на лозунги, не интересно.
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Именно у этой команды нет будущего, у нас мега пупер футболисты, должны выходить в 8 игроков, таковы реалии(регламент ФНЛ) где паспорт круче футбола
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Так оставайся
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