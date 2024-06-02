Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Зенит» контролировал матч, победа заслуженная. Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее»
Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в финале Кубка России над «Балтикой».
«Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее. Но по тому, как сегодня для нас складывался этот матч, эмоций тоже достаточно. Ребята молодцы, порадовали наших болельщиков, победили в матче, который сложно складывался для нас.
Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», – сказал главный тренер «Зенита».
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