Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Зенит» контролировал матч, победа заслуженная. Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее»

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в финале Кубка России над «Балтикой».

«Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее. Но по тому, как сегодня для нас складывался этот матч, эмоций тоже достаточно. Ребята молодцы, порадовали наших болельщиков, победили в матче, который сложно складывался для нас.

Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», – сказал главный тренер « ».

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России