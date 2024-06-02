Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Зенит» контролировал матч, победа заслуженная. Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Футбол

Сергей Семак высказался о победе «Зенита» в финале Кубка России над «Балтикой».

«Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее. Но по тому, как сегодня для нас складывался этот матч, эмоций тоже достаточно. Ребята молодцы, порадовали наших болельщиков, победили в матче, который сложно складывался для нас.

Мы стараемся играть с первой и до последней минуты. Моментов было много на протяжении всего матча, но не получалось забить. Мы контролировали матч, победа абсолютно заслуженная», – сказал главный тренер «Зенита».

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29 комментариев
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Зенит с победой, Балтика не заслужила вылет в ФНЛ, предлагаю отправить туда Спартак.
+41
-7
+34
Ответ Красная стрела
Худший по игре Зенит смог выиграть все трофеи за сезон🤷‍♂️Парадокс. Но самое главное, они выиграли приз зрительских антипатий😂
Приз вручает "вся страна"?
+18
-3
+15
Ответ andrew.p
Повезло Спартаку, что на такой Зенит попала Балтика, а не они 😄
Согласен!
Балтика гораздо интереснее смотрелась, чем московский середняк
+13
-1
+12
Повезло Спартаку, что на такой Зенит попала Балтика, а не они 😄
+13
-2
+11
Ответ Evgeny Trifonov
Зенит с победой, Балтика не заслужила вылет в ФНЛ, предлагаю отправить туда Спартак.
Отличная идея!
+5
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+5
Ответ Красная стрела
Худший по игре Зенит смог выиграть все трофеи за сезон🤷‍♂️Парадокс. Но самое главное, они выиграли приз зрительских антипатий😂
Мнение неудачников не учитываются.
+8
-4
+4
Сергей Камбэкович Семак.
Живая легенда!
+3
0
+3
Ответ Валерий Глубокий
Комментарий удален модератором
Колени у спартака стерты, судя по их последним сезонам.
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Спасибо,Богданович,но есть вопросы.
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В атаке наши играли мощно сегодня, поострее чем с Ростовом. Клауд пасами напоминал себя лучших времён, да и носился все 90 минут, впечатляющий объём работы.
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Ответ Иван Новиков
Так контролировал, что после победного гола пердивной команде пять минут все обжимались.
Не завидуй!
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Сергеев сказал что выиграл все, можно ехать в другой клуб
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Чуда не случилось.
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Семак гробит российский футбол, держа на лавке 22 российских футболистов
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Комментарий удален модератором
Ответ Ничего Смешного
Игры в пас нет, только навес и навал.
Ты, похоже, матч не смотрел.
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Ответ fussballer
Игнашевич сам на поле вышел?
Убрал тех кто нормально играл, а в опорку умудрился никого не выпустить. Хотя она трещала по швам. Я вообще не понял, что это было...
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Там у голландцев рубка идёт
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