Караваев о победе в Кубке: «Невозможно устать побеждать. Хотел бы постоянно выигрывать, непередаваемые эмоции»

Вячеслав Караваев поделился эмоциями после победы в Фонбет Кубке России.

« » в финале турнира победил «Балтику» со счетом 2:1.

– Невозможно устать побеждать. Хотел бы постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции. Все победы дались сложно: Суперкубок, кубок, чемпионат.

– Что происходило в перерыве?

– Я разминался, ничего не слышал. Конечно, все были недовольны. Приходилось исправлять игру, что мы и сделали, – сказал защитник «Зенита» .