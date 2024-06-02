Караваев о победе в Кубке: «Невозможно устать побеждать. Хотел бы постоянно выигрывать, непередаваемые эмоции»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Вячеслав Караваев Матч ТВ Футбол

Вячеслав Караваев поделился эмоциями после победы в Фонбет Кубке России.

«Зенит» в финале турнира победил «Балтику» со счетом 2:1.

– Невозможно устать побеждать. Хотел бы постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции. Все победы дались сложно: Суперкубок, кубок, чемпионат.

Что происходило в перерыве?

– Я разминался, ничего не слышал. Конечно, все были недовольны. Приходилось исправлять игру, что мы и сделали, – сказал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.

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