Караваев о победе в Кубке: «Невозможно устать побеждать. Хотел бы постоянно выигрывать, непередаваемые эмоции»
Вячеслав Караваев поделился эмоциями после победы в Фонбет Кубке России.
«Зенит» в финале турнира победил «Балтику» со счетом 2:1.
– Невозможно устать побеждать. Хотел бы постоянно выигрывать, потому что это непередаваемые эмоции. Все победы дались сложно: Суперкубок, кубок, чемпионат.
– Что происходило в перерыве?
– Я разминался, ничего не слышал. Конечно, все были недовольны. Приходилось исправлять игру, что мы и сделали, – сказал защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.