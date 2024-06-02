У Миранчука 0+1 в 14 последних матчах за «Аталанту». За весь сезон – 4+10 в 42 играх

Теги Аталанта серия А Италия Кубок Италии Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

У Алексея Миранчука лишь одно результативное действие с начала апреля.

Полузащитник «Аталанты» сегодня принял участие в перенесенном матче Серии А против «Фиорентины» (2:3), выйдя на замену, но не отметился ни голами, ни голевыми передачами.

В последних 14 матчах во всех турнирах россиянин ни разу не забил и один раз ассистировал партнеру – 18 мая в игре против «Лечче».

Всего в завершившемся чемпионате у Миранчука 3 гола и 5 ассистов в 27 играх. Также он набрал 1+1 по системе «гол+пас» в 5 играх в Кубке Италии и отдал 4 голевые передачи в 10 играх в Лиге Европы.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Если слух про Болонью правда, надо идти
+18
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+18
Спортс набрасывает.. Напишите количество минут, а не игр..
+11
-2
+9
Оп почти не играл же
+5
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+5
Ответ Leon Petov
Если слух про Болонью правда, надо идти
Однозначно надо уходить, т.к. даже после хороших игр и при хорошей форме, дед всё равно не даёт достаточного игрового времени, а возраст всё-таки не уменьшается и игровая карьера на высоком уровне - коротка..
+4
0
+4
Так то хорошие показатели для запасного
+3
0
+3
Ответ Максим Шпилёв
Спортс набрасывает.. Напишите количество минут, а не игр..
В чемпионате 1172 минуты — 14-й показатель в команде.
3 гола + 5 ассистов.
+3
0
+3
Мне кажется, что летом Миранчук получит пинка. Гасперини настолько мягко стелет, что жёстко спать. На позиции Миранчука безальтернативны Кателаре и Лукман-. А есть ещё и Туре на лавке. Есть конечно вариант, что с уходом Копмейнерса на его позицию переместится Пашалич, освободив своё место. Но объёмы хорвата Миранчук не вытянет. Жилы не хватит. Нет ему места в составе.
+1
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+1
Ответ Leon Petov
Если слух про Болонью правда, надо идти
А там кто новый тренер будет? Во много успех Болоньи был связан с Моттой, а что с клубом будет после его ухода неизвестно
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Ответ PIT-BUL
Пассажир вернётся в локомотив
учитывая проведенное на поле время, статистика отличная
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Интересно, каким он будет в голосовании на ЗМ...
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Ну хоть касания не считают
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