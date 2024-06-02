У Миранчука 0+1 в 14 последних матчах за «Аталанту». За весь сезон – 4+10 в 42 играх

У Алексея Миранчука лишь одно результативное действие с начала апреля.

Полузащитник «Аталанты» сегодня принял участие в перенесенном матче Серии А против «Фиорентины» (2:3), выйдя на замену, но не отметился ни голами, ни голевыми передачами.

В последних 14 матчах во всех турнирах россиянин ни разу не забил и один раз ассистировал партнеру – 18 мая в игре против «Лечче».

Всего в завершившемся чемпионате у 3 гола и 5 ассистов в 27 играх. Также он набрал 1+1 по системе «гол+пас» в 5 играх в Кубке Италии и отдал 4 голевые передачи в 10 играх в .

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.