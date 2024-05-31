Каррера о Миранчуке: «Все в Италии отзываются положительно, тренер им доволен. Он один из самых важных игроков «Аталанты», ему нужно остаться»

Массимо Каррера считает, что Алексей Миранчук должен остаться в «Аталанте».

– По вашему мнению, насколько важный игрок для «Аталанты»? Споры в российском медиапространстве продолжаются, несмотря на результаты команды и его действия на поле.

– У него были сложности в начале его карьеры в Италии, но я смотрел несколько матчей, он очень много помогал «Аталанте» и в Лиге Европы, и в чемпионате. Он качественный игрок, когда у него появлялась возможность выходить на поле, он доказывал, что он качественный игрок, техничный. Безусловно, он является хорошим игроком для «Аталанты».

– Что говорят в городе, в футбольной тусовке про Миранчука, какой у него вообще статус?

– Все говорят о нем положительно. Каждый игрок, который приезжает из другого континента, можно сказать, ему нужно время для адаптации. Вначале было сложно, но добавлю, что с Гасперини… он особенный человек. Все довольны Миранчуком в Италии.

– Как поступить Алексею? Что ему делать, попробовать, может, себя в другой итальянской команде, где он был бы лидером, звездой, или все-таки вот – « »?

– Я думаю, что ему нужно остаться в «Аталанте». Я не вижу причин для его ухода. Я считаю, что он важный игрок для «Аталанты», один из самых важных.

Может быть, он не играет постоянно с первой минуты, но, когда он все равно выходит постоянно на поле, тренер им доволен и тренер видит, что он умеет делать на тренировке. Каждый раз, когда он выходил на поле, это потому, что он заслуживал выходить на поле. Тренировка является зеркалом игры. Если тренер выпускает его на поле, значит, он заслуживает.

Я бы всегда хотел в команде иметь такого игрока, как Миранчук. Если он выходит с первой минуты, играет хорошо, если он выходит на 60-й минуте, играет хорошо, это главное», – сказал бывший тренер «Спартака» в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».