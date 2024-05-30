Гуренко о Миранчуке: «На сегодня его уровень выше, чем когда он переходил в «Аталанту». Много забивал и отдавал в минувшем сезоне. Доказал, что он хорош» 

оценил игру в минувшем сезоне.

«Я считаю, что на сегодняшний день его уровень выше, чем когда он переходил в «Аталанту». Во-первых, он играет в команде, которая выиграла Лигу Европы, я не считаю, что он игрок запаса. Миранчук является одним из футболистов основы, просто многое зависит от того, по какой схеме будет играть « ».

А Алексей много очков набрал, много забивал и отдавал в минувшем сезоне. Я считаю, что он своей игрой доказал, что он хорош», — сказал бывший игрок «Локомотива».