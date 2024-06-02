Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд после гола в финале ЛЧ

Теги Рио Фердинанд Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Рио Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд в эфире.

23-летний вингер «Реала» забил второй гол своей команды во вчерашнем финале Лиги чемпионов в Лондоне против «Боруссии» Дортмунд.

За 30 секунд в эфире TNT Sports после гола бразильца бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 9 раз сказал о том, что Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».

Изображение: TNT Sports

Этот «Реал» – золотое сечение футбола

Поражение «Реала» – это иллюзия

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Попробовал 9 раз за 30 секунд произнести фразу "Золотой мяч для Винисиуса Джуниора". Понял, что работа комментатора не так проста, как выглядит на первый взгляд :)
+60
-4
+56
Ответ Pokrishkin
Не нравится поведение и характер Винисиуса. Лучше пусть Беллингему дадут
Согласен,характер у него отвратный и поведение на поле зачастую оставляет желать лучшего. Но давай футболистов оценивать по футбольному мастерству.
+64
-9
+55
Щас Кроос Евро выиграет домашний и ему дадут вообще напоследок, в т.ч. и за заслуги перед футболом. )
+33
-3
+30
Ответ Pokrishkin
Не нравится поведение и характер Винисиуса. Лучше пусть Беллингему дадут
То есть ЗМ нужно дать не лучшему игроку, а тому, чьи поведение и характер тебе нравятся?) Может тогда Ройсу выдать? Примерный семьянин, в скандалах не замечен, был предан одному клубу, и вообще он - "мой любимый Марко Ройс".
+31
-9
+22
Не нравится поведение и характер Винисиуса. Лучше пусть Беллингему дадут
+39
-27
+12
Спасибо за это полезное фото, благодаря нему я смог в голове воспроизвести этот 30 секундный отрывок👍
+10
-1
+9
Черный мяч ему дайте, а то опять скандал закатит
+18
-15
+3
Ответ mrgrigorii
Golden Ball быстрее произносить чем золотой мяч)
Балон Дор, даже в Англии они произносят по французски эту награду
+3
0
+3
Ответ Proper Chels
Провалил финал, как и Беллингем, спасибо Матсэну за подарок.
Я понимаю, что хейтеры Реала футбол не смотрят. Но все видели, что Вини при получении мяча встречали 2-3 игроков Боруссии и даже в этих условиях он обострял игру и подкараулил ошибку Матсена
+2
0
+2
Это и есть зомби пропаганда.
+2
0
+2
Ответ Pokrishkin
Я тот коммент написал выбирая конкретно из этих двух реаловских игроков. Стата у них примерно одинаковая. Многое решат выступления их национальных сборных на международных турнирах. Ну или может кто-нибудь третий вмешается в борьбу за зм
Кроос😎
+2
-1
+1
Вот почему не Т Кросс, отличный сезон , системообразующий игрок, эталон по передачам, прекрасная карьера (да это так себе аргумент, награда за сезон и всё такое), при этом если Вини, то пусть так, но по мне в успехах Реала этого года Кросс очень важен
+1
0
+1
Ответ Balt
Щас Кроос Евро выиграет домашний и ему дадут вообще напоследок, в т.ч. и за заслуги перед футболом. )
Крутая фантазия - одобряю, но мы-то знаем, что Месси заберёт Ballon d’or.
+1
0
+1
Если дадут, то это будет самый отвратный из всех обладателей золотых мячей
+5
-4
+1
Ответ Оригинальный Ник
Почему золотой мяч надо давать за один гол в одном матче, пусть даже этот матч финал лч? Это просто обесценивание работы на протяжении месяцев
Ты серьезно? За один мяч в одном матче ? Пля я даже не знаю как комментировать настолько тупой комент
+1
0
+1
И тем самым вызвал дождь ☔
+1
0
+1
Ответ QWertY
Так Шимпа реальный претендент на ЗМ, только Кроос может его обогнать если Германия успешно выступит на ЧЕ
Беллингем сильнее черныша и может выиграть Евро
0
0
0
Ответ Balt
Щас Кроос Евро выиграет домашний и ему дадут вообще напоследок, в т.ч. и за заслуги перед футболом. )
Кстати да, но у Компа есть одна незадача - он белый.
0
0
0
Ответ jwbmwbqvih
Согласен,характер у него отвратный и поведение на поле зачастую оставляет желать лучшего. Но давай футболистов оценивать по футбольному мастерству.
Давай. Где ЗМ Левандовскому, Де Брюйне, Хави, Иньесте, Роббену, Снейдеру? Ах, там же распиаренные за пределами поля Роналду и Месси
0
0
0
Ответ Pokrishkin
Не нравится поведение и характер Винисиуса. Лучше пусть Беллингему дадут
Во второй половине сезоне уже себя ведет более чем хорошо. С ним много на эту тему говорять.Парень помаленьку начинает себя вести образцово,начинают появлятся лидерские качества и это ему поможет. А Винни точно заслужил,Джуд успеет еще!
0
0
0
Ответ Оригинальный Ник
Почему золотой мяч надо давать за один гол в одном матче, пусть даже этот матч финал лч? Это просто обесценивание работы на протяжении месяцев
Что ты несёшь? Один гол?
0
0
0
Ответ Pokrishkin
Не нравится поведение и характер Винисиуса. Лучше пусть Беллингему дадут
За 0 результативных действий в плей-офф ЛЧ и среднюю стату в ЛаЛиге?
0
0
0
Ответ Оригинальный Ник
Почему золотой мяч надо давать за один гол в одном матче, пусть даже этот матч финал лч? Это просто обесценивание работы на протяжении месяцев
Ты только что вышел из пещери?
0
0
0
Ответ Benjamin
Если дадут, то это будет самый отвратный из всех обладателей золотых мячей
А кому надо?
0
0
0
Ответ Iamliam
Сейчас если Мбаппе/Кроос/Биллингем/Кейн не выиграют Евро, то с победителем ЗМ 2024 точно все ясно.
И кто будет виноват? 🤔
0
0
0
Ответ Homelander_666
То есть ЗМ нужно дать не лучшему игроку, а тому, чьи поведение и характер тебе нравятся?) Может тогда Ройсу выдать? Примерный семьянин, в скандалах не замечен, был предан одному клубу, и вообще он - "мой любимый Марко Ройс".
Я тот коммент написал выбирая конкретно из этих двух реаловских игроков. Стата у них примерно одинаковая. Многое решат выступления их национальных сборных на международных турнирах. Ну или может кто-нибудь третий вмешается в борьбу за зм
+2
-2
0
Ответ Циник Петербургский
Попробовал 9 раз за 30 секунд произнести фразу "Золотой мяч для Винисиуса Джуниора". Понял, что работа комментатора не так проста, как выглядит на первый взгляд :)
Golden Ball быстрее произносить чем золотой мяч)
+1
-1
0
Сейчас если Мбаппе/Кроос/Биллингем/Кейн не выиграют Евро, то с победителем ЗМ 2024 точно все ясно.
0
0
0
Странно , ни кто не оценил шикарный пас Хуммельса на Адейеми, а пас Кросса на Винни - это что то не реальное 🤷‍♂️
0
0
0
Ему лучше 9 раз сказать Винисиус, чем один раз Эрлинг Холанд.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий