Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд после гола в финале ЛЧ
Рио Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд в эфире.
23-летний вингер «Реала» забил второй гол своей команды во вчерашнем финале Лиги чемпионов в Лондоне против «Боруссии» Дортмунд.
За 30 секунд в эфире TNT Sports после гола бразильца бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 9 раз сказал о том, что Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».
Изображение: TNT Sports
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