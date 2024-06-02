Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд после гола в финале ЛЧ

Рио Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд в эфире.

23-летний вингер «Реала» забил второй гол своей команды во вчерашнем финале в Лондоне против «Боруссии» Дортмунд.

За 30 секунд в эфире TNT Sports после гола бразильца бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 9 раз сказал о том, что должен получить « ».

Изображение: TNT Sports

Этот «Реал» – золотое сечение футбола

Поражение «Реала» – это иллюзия