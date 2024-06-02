Сакки об Анчелотти: «Нет более успешного тренера, он феноменален. Знает все о футболе, как завоевать любовь игроков, тренеров и болельщиков. «Реал» по-прежнему на вершине Европы»

Арриго Сакки высказался о заслугах Карло Анчелотти.

Вчера «Мадрид» победил «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Карло Анчелотти стала чемпионом Испании.

«Реал» по-прежнему на вершине Европы. И вполне заслуженно, несмотря на страдания в первом тайме. И мой Карлетто всегда главный герой, это его пятая в качестве тренера, две с «Миланом» и три с «бланкос». Нет никого подобного ему.

Причина проста: Анчелотти феноменален, у него есть опыт, он знает о футболе все, даже самые маленькие секреты, и, прежде всего, он человек, который знает, как завоевать любовь игроков, тренеров, болельщиков.

В этом успехе так много от него, потому что сегодняшний « » – это команда, которая знает, как бороться, которая не сдается, подходит к игре с упорством и решимостью и уважает соперника. Карлетто передал эти ценности клубу, который временами грешил самонадеянностью, считая себя лучше других из-за славы, завоеванной в прошлом.

Теперь эти ребята, от самого младшего к самому старшему, от Винисиуса до Крооса, сражаются за каждый мяч с характером, заслуживающим аплодисментов.

Карлетто положил дубль в копилку трофеев [в этом сезоне] – Ла Лига и Лига чемпионов. Нет более успешного тренера, чем », – заявил экс-тренер «Милана» и бывший технический директор «Реала».

👑 «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз – это рекорд

Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз – это рекорд. У Зидана, Гвардиолы и Пэйсли по 3 трофея