Сакки об Анчелотти: «Нет более успешного тренера, он феноменален. Знает все о футболе, как завоевать любовь игроков, тренеров и болельщиков. «Реал» по-прежнему на вершине Европы»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос рекорды Винисиус Жуниор Футбол

Арриго Сакки высказался о заслугах Карло Анчелотти.

Вчера «Мадрид» победил «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Ранее команда Карло Анчелотти стала чемпионом Испании.

«Реал» по-прежнему на вершине Европы. И вполне заслуженно, несмотря на страдания в первом тайме. И мой Карлетто всегда главный герой, это его пятая Лига чемпионов в качестве тренера, две с «Миланом» и три с «бланкос». Нет никого подобного ему.

Причина проста: Анчелотти феноменален, у него есть опыт, он знает о футболе все, даже самые маленькие секреты, и, прежде всего, он человек, который знает, как завоевать любовь игроков, тренеров, болельщиков.

В этом успехе так много от него, потому что сегодняшний «Реал Мадрид» – это команда, которая знает, как бороться, которая не сдается, подходит к игре с упорством и решимостью и уважает соперника. Карлетто передал эти ценности клубу, который временами грешил самонадеянностью, считая себя лучше других из-за славы, завоеванной в прошлом.

Теперь эти ребята, от самого младшего к самому старшему, от Винисиуса до Крооса, сражаются за каждый мяч с характером, заслуживающим аплодисментов.

Карлетто положил дубль в копилку трофеев [в этом сезоне] – Ла Лига и Лига чемпионов. Нет более успешного тренера, чем Анчелотти», – заявил экс-тренер «Милана» и бывший технический директор «Реала».

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8 комментариев
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Думаю Карло очень горд услышать эти слова,по сути от своего учителя. Ведь именно при Сакки,Анчелотти выиграл свои первые кубки европейских чемпионов,как игрок. Да и он повторил в чем то путь Сакки. Сначала добился успехов с Пармой,потом с Миланом взял два кубка ЛЧ.
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Как же я рад что Дон Фло вовремя забрал Папа Карло из Эвертона!!! Я думаю все выиграли от этого, даже тот же Эвертон. Спасибо за ЛЧ
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Ну теперь Анчелотти больше мадридист,нежели миланист
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Как же я рад что Дон Фло вовремя забрал Папа Карло из Эвертона!!! Я думаю все выиграли от этого, даже тот же Эвертон. Спасибо за ЛЧ
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Такие слова от своего учителя весьма приятны для Карло. Прославляет итальянскую тренерскую школу.
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