Билялетдинов о Сафонове в «ПСЖ»: «Удивлен, что этот трансфер возможен. Если бы владельцем клуба был американец, Матвей никогда бы туда не перешел. Шейхи на это смотрят проще»

Динияр Билялетдинов удивлен переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Парижский клуб близок к подписанию вратаря « » за 20 миллионов евро.

«Возможный переход в « » шокировал. Но это не связано с его вратарскими качествами. Он вполне способен потянуть уровень команды и даже стать первым номером.

Удивлен, что этот трансфер возможен. Может быть, это благодаря хозяевам «ПСЖ». Они более нейтрально к этому относятся. Арабские шейхи на это смотрят проще. Если бы владельцем клуба был американец, Сафонов никогда бы туда не перешел.

А так, будем болеть за него, может получиться интересная история», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака».