Билялетдинов о Сафонове в «ПСЖ»: «Удивлен, что этот трансфер возможен. Если бы владельцем клуба был американец, Матвей никогда бы туда не перешел. Шейхи на это смотрят проще»

Теги ПСЖ Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Политика Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Динияр Билялетдинов удивлен переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Парижский клуб близок к подписанию вратаря «Краснодара» за 20 миллионов евро. 

«Возможный переход Сафонова в «ПСЖ» шокировал. Но это не связано с его вратарскими качествами. Он вполне способен потянуть уровень команды и даже стать первым номером.

Удивлен, что этот трансфер возможен. Может быть, это благодаря хозяевам «ПСЖ». Они более нейтрально к этому относятся. Арабские шейхи на это смотрят проще. Если бы владельцем клуба был американец, Сафонов никогда бы туда не перешел.

А так, будем болеть за него, может получиться интересная история», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака». 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Передайте ему, что у Гавра владелец - американец. То же самое и у Аталанты
+12
-1
+11
В НХЛ шейхи сидят
В Аталанте и Монако и Гавре
И сам биляш у шейхов же играл в Эвертоне
+7
-1
+6
Конспирологический бред от румяного.
+5
-3
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий