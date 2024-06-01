Билялетдинов о Сафонове в «ПСЖ»: «Удивлен, что этот трансфер возможен. Если бы владельцем клуба был американец, Матвей никогда бы туда не перешел. Шейхи на это смотрят проще»
Динияр Билялетдинов удивлен переходом Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Парижский клуб близок к подписанию вратаря «Краснодара» за 20 миллионов евро.
«Возможный переход Сафонова в «ПСЖ» шокировал. Но это не связано с его вратарскими качествами. Он вполне способен потянуть уровень команды и даже стать первым номером.
Удивлен, что этот трансфер возможен. Может быть, это благодаря хозяевам «ПСЖ». Они более нейтрально к этому относятся. Арабские шейхи на это смотрят проще. Если бы владельцем клуба был американец, Сафонов никогда бы туда не перешел.
А так, будем болеть за него, может получиться интересная история», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака».
В Аталанте и Монако и Гавре
И сам биляш у шейхов же играл в Эвертоне