Игнашевич о финале «Балтики» с «Зенитом»: «Я не волнуюсь, больше переживаю за ребят. Матч важен для них, города и клуба»

Теги Зенит Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Футбол

Сергей Игнашевич не волнуется перед финалом «Балтики» с «Зенитом».

Сегодня «Зенит» играет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– В качестве футболиста вы семь раз выигрывали кубок, в качестве тренера [в финале] играете впервые. Сравните ощущения.

– Перед теми финалами я волновался, так как мне приходилось играть. Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба.

– Какие игровые шансы у «Балтики»? Какие есть идеи?

– Не люблю говорить о таких вещах перед игрой. Матч все расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит, – сказал главный тренер вылетевшей из Мир РПЛ «Балтики» Игнашевич.

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2 комментария
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Так же важен и для Балтике и города с болельщиками 🫤🫤🫤
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После таких последних высказываний хочется, чтоб он ушёл!
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