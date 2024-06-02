Игнашевич о финале «Балтики» с «Зенитом»: «Я не волнуюсь, больше переживаю за ребят. Матч важен для них, города и клуба»
Сергей Игнашевич не волнуется перед финалом «Балтики» с «Зенитом».
Сегодня «Зенит» играет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
– В качестве футболиста вы семь раз выигрывали кубок, в качестве тренера [в финале] играете впервые. Сравните ощущения.
– Перед теми финалами я волновался, так как мне приходилось играть. Я не волнуюсь сегодня, больше переживаю за ребят. Матч важен для наших ребят, города и клуба.
– Какие игровые шансы у «Балтики»? Какие есть идеи?
– Не люблю говорить о таких вещах перед игрой. Матч все расставит по своим местам. Победит тот, кто больше заслужит, – сказал главный тренер вылетевшей из Мир РПЛ «Балтики» Игнашевич.