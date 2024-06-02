Семак перед финалом с «Балтикой»: «Чемпионского похмелья у «Зенита» нет. Есть волнение, учитывая выплеск эмоций. Посмотрим, как ребята среагируют»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Вячеслав Караваев Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Сергей Семак заявил, что у «Зенита» нет чемпионского похмелья.

Сегодня «Зенит», ранее в 6-й раз подряд ставший чемпионом, сыграет с «Балтикой» в суперфинале Фонбет Кубка России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– В чем трудности тренерской задачи, когда прошла неделя после окончания чемпионата, а команда еще на «золотом похмелье»?

– Ну, похмелья никакого нет. Трудности у главного тренера есть всегда в команде, независимо от турнира и ситуации всегда голова занята.

Конечно, есть определенное волнение, учитывая большой выплеск эмоций. Для тренера это всегда большая проблема. Посмотрим, как ребята среагируют.

– В чемпионате вы одержали шесть побед и движетесь к рекорду как тренер, но в кубке у вас всего лишь один трофей. Почему так?

– Ответ на поверхности. Учитывая сезон и еврокубки, у нас всегда в приоритете чемпионат, естественно. Поэтому в кубковых матчах мы или ротируем состав, или выходят игроки, которые получают мало практики.

И в этом нет ничего странного. Если вы посмотрите на результаты мадридского «Реала», то увидите такую же картину. Очень многие команды расставляют приоритеты.

– «Балтика» выделяется по антропометрии и использует это на стандартах. Специально что‑то готовили против них?

– Мы отталкивались от своей игры. У нас сейчас только один номинальный крайний защитник – это Вячеслав Караваев. Конечно, ввиду травмы Дугласа Сантоса нам постоянно приходится что‑то придумывать.

Я не могу сказать, что мы плохо играем на стандартных положениях, по крайней мере в обороне, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

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6 комментариев
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От сельдереевого фреша не бывает похмелья
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Семак умеет прибедняться , почти святой .
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Ответ Beast
От сельдереевого фреша не бывает похмелья
Всё похмелье взял на себя Медведев судя по последним постам
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Золотой дубль !
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