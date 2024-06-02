Тарпищев о Дзюбе: «Ничего серьезного в футболе у него уже не будет. Он тяжелый на поле, быстрота уже не придет»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Матч ТВ Футбол

Шамиль Тарпищев критично высказался о перспективах Артема Дзюбы.

В среду «Локомотив» объявил, что 35‑летний форвард покидает команду в связи с окончанием контакта.

«Вроде как из окружения Дзюбы прозвучало, что игрок узнал из новостей о том, что уходит из «Локомотива». Он сам в этом виноват, потому что вызывающе себя ведет. Его манера держаться мало кому нравится. Как из «Зенита» ушел, так и в «Спартаке» было. И сейчас то же самое.

Артем говорит, что не пресытился футболом? Может так сказать, когда на трибуне будет кофе пить. Он‑то не пресытился, но он реально тяжелый на поле. Быстрота уже не придет.

Он очень узок в решении задач, который ставят перед форвардом. Прогнозируем в игре. Думаю, что ничего серьезного в футболе у него уже не будет», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

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6 комментариев
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Дзюбе мешает очень склочный характер - не умеет Артём без конфликтов и вызывающего поведения. Он считает себя прямолинейным человеком, честным, откровенным, говорить всё в лицо "как есть", а по факту просто невоспитанное хамло, прикрывающееся прямолинейностью со всеми вытекающими. Поэтому его и не любят.
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Так и есть. Забивать Дзюба еще будет, но все меньше и меньше.
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Ну что подразумевать под словом серьёзное ? В наших «топах» и потенциально борцах за чемпионство и медали он не нужен
Но для второй восьмёрки он все ещё будет гордиться даже стоячим , все таки класс у него высокий всегда был для рпл , забьет ещё немного голов , упрочит лидерство в истории бомбардиров в рпл , для его возраста вполне себе серьезно ещё
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Тарпищев в комментаторы перешёл?

Или готовит паству, хочет стать как Мостовой, на пенсии... 😞
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Он тяжелый не только на поле, но и как человек, в жизни !!!
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Он тяжёлый... в смысле г... много.
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