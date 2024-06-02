Тарпищев о Дзюбе: «Ничего серьезного в футболе у него уже не будет. Он тяжелый на поле, быстрота уже не придет»

Шамиль Тарпищев критично высказался о перспективах Артема Дзюбы.

В среду «Локомотив» объявил, что 35‑летний форвард покидает команду в связи с окончанием контакта.

«Вроде как из окружения Дзюбы прозвучало, что игрок узнал из новостей о том, что уходит из «Локомотива». Он сам в этом виноват, потому что вызывающе себя ведет. Его манера держаться мало кому нравится. Как из «Зенита» ушел, так и в «Спартаке» было. И сейчас то же самое.

Артем говорит, что не пресытился футболом? Может так сказать, когда на трибуне будет кофе пить. Он‑то не пресытился, но он реально тяжелый на поле. Быстрота уже не придет.

Он очень узок в решении задач, который ставят перед форвардом. Прогнозируем в игре. Думаю, что ничего серьезного в футболе у него уже не будет», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».